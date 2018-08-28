Метрополия и периферия

Есть в среде русских националистов (и не только их) такое расхожее мнение: метрополия кормит периферию, и если избавиться от последней, то первую ждёт безусловное процветание, экономический и социальный подъём. Из этого утверждения логически проистекает другое: если «зажать гайки» миграционным процессам из стран ближнего зарубежья в Российскую Федерацию, то государство от этого многократно выиграет — сразу лучше станет жить людям русской национальности, поднимется уровень патриотизма, вспыхнет экономический энтузиазм предпринимателей и трудовой подъём широких народных масс.

Хорошо. Вот в результате государственного переворота (а по факту это так и есть, какие бы юридические шоры не придумывали юристы) кремлёвские заговорщики в 1990 году сделали первый шаг к развалу Союза — объявили РСФСР независимым государством с приоритетом внутреннего законодательства над общесоюзным. Только не стоит стучать кулаками по столу, мол это «хохлы» или «бульбаши» развалили СССР — одни провели что-то типа референдума о независимости, другие в едином порыве не бросились под колёса автомобилей, на которых ехали в Вискули беловежские враги народа.

В РСФСР с подачи западных политтехнологов и их местных штатных помощников витали аналогичные советской периферии настроения. Одни в Киеве кричали «мы кормим Москву», другие в Москве восклицали, что они дотируют всех «чурок». Но суть не в этом, а в том, что получила РСФСР — будущая Российская Федерация от развала СССР? Считать можно, исходя из разных параметров. Кто-то приобрёл квартиру в приличном доме и большом городе, кто-то машину, и уже на этом основании считает, что его жизнь и быт семьи стали несомненно лучше, чем при «совках» и взлелеянных ими нацменах. Кто-то даже умудрился, как говорили в СССР, «прокрутиться», и открыл свой завод, кафе, сеть магазинов. Но! Если кто-то съел курицу, а кто-то облизал её кости, то в среднем оба едока оприходовали по половине курицы. Поэтому мы задаёмся вопросом: что приобрела Россия, как государство, как нация, как экономическое и социальное пространство, как многонациональная и поликультурная цивилизация, как одна седьмая часть всей суши планеты?

Да, провели Олимпиаду, чемпионат мира по футболу, построили (с Божьей помощью) космодром и крымский мост. Но СССР проводил не менее масштабные мероприятия, вёл куда более крупные стройки века, при этом имел экономическое и военно-политическое влияние на половину планеты.

«…ВВП России за 2015 год составил 25,4 тысяч долларов, что в 1,45 раза выше, чем до развала СССР. Тем самым надо признать, что россияне (со всеми оговорками на возросшее расслоение на богатых и бедных) все равно стали жить лучше, чем в Советском Союзе. Почти в полтора раза!», — пишет в «Комсомольской правде» Александр Запольских. Вполне возможно, что лучше. Только здесь следует сделать две оговорки. Во-первых, не все россияне, а определённая часть. Во-вторых, и автор об этом говорит, есть оговорка на расслоение общества. На тех, кто есть курицу, и тех, кто глодает её кости.

Уже несколько лет подряд Россия держит мировое лидерство по уровню имущественного расслоения (без учета карликовых стран Карибского бассейна). Примерно 1% населения России контролирует 75% национального богатства страны. Страна испытывает тотальный дефицит инвестиций, погрязла в коррупции, а бенефициарами деятельности прибыльных сырьевых компаний стал узкий круг элитных групп при сохранении слабых политических институтов и отсутствии предпринимательской инициативы.

Можно приводить бесконечный перечень позиций путинской России в мировых рейтингах, и все они будут говорить об одном — с развалом СССР мы потеряли гораздо больше, чем приобрели. Как-то прочитал в сети замечательную фразу, сказанную то ли Геннадием Зюгановым, то ли Петром Симоненко, «Вы даже покрасить не можете то, что построили коммунисты». Достаточно отъехать от Москвы на пару сотен километров, и увидеть воочию правдивость данного высказывания.

Можно пройтись по улицам какого-нибудь провинциального городка и посчитать больницы, поликлиники, школы, детские сады, дворцы спорта и культуры, клубы и библиотеки, микрорайоны, улицы, заводы, шахты, которые были построены при СССР. И попытаться обнаружить такие же объекты во времена «вставания с колен». Не единичные, а массовые объекты, свидетельствующие не об уровне богатства отдельных индивидуумов, а об уровне развития всей нашей российской цивилизации. Страшно даже представить нынешнюю Россию, если бы она оказалась в послевоенной разрухе, как СССР в 1941–1945 годах.

Эксперты ООН полагают, что экономическая мощь второй экономики мира — СССР — достигала в 1990 году 14,2% от общепланетарного значения. А значит, превосходила Японию почти в 1,5 раза, Германию — вдвое, а Китай — втрое! Сейчас РФ со своими (по разным данным) 1,5–1,77% доли в мировом «котле» занимает место во втором десятке стран мира. И уже Япония и Германия превосходит нас в 3–4 раза, а Китай — в 9–10 раз. Зато мы не кормим «чурок». Зато эти «хохлы» и «бульбаши» узнали, почём фунт лиха. Как им без Россиюшки-то, без нашего газа и нефти тяжело! Поди, и экономики у них на ладан дышат, и уровень жизни летит в тартарары. Украина-то по этому показателю аж на 112 месте в мире, Белоруссия — на 95-м, а РФ… на целом 101-м.

Собственно, что произошло на постсоветстком пространстве за последние 25 лет? И Россия, и Украина, и Белоруссия, и Казахстан — всё наше цивилизационное пространство — превратилось в мировую периферию капиталистического мира. В преамбуле российской Конституции записано «… сознавая себя частью мирового сообщества». То есть не отдельное целое, а часть общего. А чьё это общее? Отнюдь не российского народа. И не белорусского. И не украинского. И не казахского.

Как поступает со своей периферией, со своей частью капиталистический мир, являющейся относительно постсоветской России метрополией? Посмотрим на Европейский Союз, куда уже были включены страны Прибалтики и куда так отчаянно стремятся украинские, молдавские, да, впрочем, и многие российские элитарии. Европейский Союз тоже не хочет кормить периферию, всяких там греческих или болгарских «чурок». Элита ЕС не хочет отдавать свои рынки всевозможным украинам и молдовам. Их удел быть поставщиком дешевого сырья и такой же недорогой рабочей силы(и пушечного мяса), и не составлять конкуренцию сильным мира сего.

И вот уже целый блок некогда стабильных или, как минимум, самодостаточных европейских государств уже не в состоянии прокормить сами себя. Народ теряет работу, покидает родные места, появляются не только города-призраки, но и государства-призраки. Взять ту же Болгарию. В годы социализма население этой страны достигало почти десяти миллионов. Сейчас — на три миллиона меньше. Сократилось население Венгрии, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии.

Как и в России, народ Восточной Европы стремительно стареет. Молодёжь уезжает. Поляки, словаки, сербы едут в Германию, Францию и Англию, на их место приезжают украинцы, молдаване, латыши. Местные недовольны(гости отнимают рабочие места, соглашаются на более низкооплачиваемую работу, навязывают свою культуру и нормы поведения), но такова политика элиты Евросоюза. Её мало интересует мнение «индейцев». Ну, и, как все помнят, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Или где есть возможность выжить. Вот и едут.

Когда уничтожается экономика периферии, когда метрополия бросает её на произвол судьбы, устраивает в ней войны (Сирия, Ливия, Алжир) то периферия сама перебирается в метрополию. То ли в виде миграции, то ли с оружием в руках, как варвары в период средневековья.

Политика США, приведшая к кризисам в странах Африки, Азии, Латинской Америки, дала приток мигрантов в сами же США. Людей не останавливали ни моря, ни океаны, ни суровые американские законы. И подобно нынешним русским националистам, негодующим по поводу притока азиатских и кавказских мигрантов в РФ, в США тоже были общественно-политические силы, противостоящие миграционной политике государства. Но корень зла всё же не в миграции, а в причинах, её породивших.

Поехал бы, к примеру, мариупольский металлург в Нижний Тагил, а донецкий шахтёр в Приморье, если бы не война? Наблюдали бы в Москве гастарбайтеров из Узбекистана, Приднестровья и Киргизии, если бы не нищета? Экономика — она не знает национальностей. Тем более экономика капиталистическая, порой дикарская, пришедшая на смену плановой, «кормившей» и развивавшей не только центр но всю ширь великой страны.

Сегодня ведь тоже раздаются возгласы всевозможных «кормильцев», но уже внутри самой Российской Федерации. Доморощенные правдорубы подбрасывают дровишек в огонь, намекая, как прекрасно зажили бы те или иные регионы, кабы откололись от единого пространства, да ещё бы изгнали на «историческую родину» всевозможных «понаехавших» и их наследников.

Любая страна во все времена всегда представляет собой совокупность территорий, различающихся между собой по многим условиям, потенциалам и ресурсам. Одна из проблем нынешней России — территориально неравномерное распределение факторов производства: природно-сырьевых ресурсов, труда и капитала. Именно поэтому государство должно не самоустраняться от процессов, а проводить соответствующие регулятивные действия с целью более или менее сбалансированного устойчивого развития всей страны, недопущения резких территориальных диспропорций.

Если в СССР, при всей критике со стороны противников советского строя, региональная политика была направлена на периферию, на её инвестирование и развитие, то и миграционные процессы не давали поводов для беспокойства. Периферия работала, зарабатывала, делала свой планируемый вклад в экономику государства. При этом миллионы людей ехали не из Сибири, Винницы, Махачкалы или Ташкента в Москву, а наоборот — на стройки века, на целину, на Север, на возведение новых городов и освоение новых ресурсов для страны.

В путинской РФ региональная политика спущена на самотёк. Она не отвечает требованию времени. Достаточно проехать поездом из Саратова, Тамбова, Волгограда, Владимира или Вологды в Москву и пообщаться с пассажирами, и обнаружить, что сотни тысяч людей работают не у себя дома, а в метрополии, коей в отношении других регионов сегодня стала столица. По всем субъектам РФ наблюдается значительный разрыв в доходах населения, уровне безработицы, обеспеченности жильем и по иным базовым социально-экономическим показателям. Подобно тому же Евросоюзу или отдельным штатам США в России идёт процесс обескровливания периферии и её отмирания.

«Бедные» регионы не только «беднеют», а просто остаются в состоянии застойной бедности. Подобная социально-экономическая ситуация становится основным источником противоречий и напряжений между федеральным центром и периферией, порождает конфликты на этнической основе», — пишут пишутв своей работе «Государственная региональная политика в России» Анимица Е.Г., Новикова Н.В., Сухих В.А.

Даже латентный конфликт в обществе чреват большими угрозами. Чему пример постмайданная Украина. Где, к слову будет замечено, тоже два десятилетия, словно по инерции, обсуждался вопрос регионов доноров и областей потребителей, национально верных и расово неблагополучных граждан, или так называемых «понаехавших», «оккупантов», «москальских орд» и т. п. Причём не важно, что ехали в киевскую метрополию или экономически мощные города (Харьков, Днепропетровск, Мариуполь, Одессу) жители и Запада и Востока. Важно, что карту, условно именуемую «отрезать от кормушки нахлебников» и «выгнать восвояси чужаков» вполне умело использовали те же самые силы, что стояли за спинами у идеологов развала Союза. Сейчас они снова на арене, и снова рисуют всем нам образы внутренних врагов.