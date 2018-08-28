Либеральный Минэконом реанимирует экономические идеи сталинского СССР

Минэкономразвития предложило разделить всю территорию страны на 14 макрорегионов по принципу экономической специализации.

В проекте МЭР выделены регионы: Северный Кавказ, Дальний Восток, Байкальский, Енисейский, Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Волго-Камский, Уральский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский и Южно-Сибирский.

МЭР формировало регионы таким образом, чтобы в каждом из них был как минимум один крупный центр экономического роста. В проекте особо отмечается, что макрорегионы не будут административными единицами.

Проект МЭР сложно назвать «новой идеей», поскольку разработки территориального социально-экономического деления России велись давно.

Первые попытки экономического районирования территории России предпринимал экономист и этнограф Василий Татищев еще в начале 18 века. В 1818 году не менее известный русский экономист Арсеньев опубликовал работу «Начертание статистики Российского государства», где он выделил десять пространств — Северное (включало Финляндию), Алаунское, Балтийское (остзейские губернии), Низменное (в том числе Литва), Карпатское, Степное, Центральное, Уральское, Кавказское и Сибирское. В 1871 году Семёнов-Тян-Шанский разделил европейскую Россию (вместе с Финляндией, Царством Польским и Кавказом) на 14 «естественных» областей, уточнив их границы уже не по губерниям, а по уездам. Российский химик Менделеев чуть позже предложил свой вариант районирования, где также разделил территорию Российской империи на 14 областей с учетом физико-экономических, международно-экономических и экономико-географических факторов.

Во времена СССР система районирования была изменена под цели развития территориально-производственных комплексов (ТПК), охватывавших сразу несколько краёв, областей и даже союзных республик.

В советское время определяющим фактором была общая специализация промышленности отдельных территорий и существование производственных связей между предприятиями внутри экономических районов. Понятие экономического района было одним из ключевых в советской районной школе экономической географии. Состав экономических районов СССР менялся в соответствии с задачами совершенствования управления и планирования народного хозяйства в целях ускорения темпов и повышения эффективности общественного производства.

В 1963 утверждена таксономическая сетка, уточнённая в 1966 году, включающая 18 крупных экономических районов (из них 10 в составе РСФСР) и Молдавскую ССР.

В СССР экономическое районирование использовали в целях форсированного развития страны. Особенно острая необходимость в таком подходе возникла во время начала Холодной войны, в условиях полной изоляции страны нужно было четкое распределение «специализаций» макрорегионов для выстраивания собственной замкнутой экономической системы.

Именно такой подход позволил в довольно сложных условиях совершить экономический рывок и удерживать темпы роста ВВП выше 6% на протяжении долгого времени. Благодаря тому, что были чётко определены источники регионального развития, были сформированы экономические связи между ресурсами и производственными центрами, макрорегионы стремительно наращивали экономический потенциал. В середине 70-х годов подобная система позволила СССР выйти на необходимый технологический уровень, чтобы экспортировать бытовую технику и станки в страны Западной Европы.

Довольно странно, что МЭР не озвучил в своем плане советский опыт, учитывая, что вся необходимая научная базу для этого проекта имеет корни из СССР.