Источник: www.kommersant.ru

Гражданская война в Испании (1936–1939) — конфликт между левосоциалистическим (республиканским) правительством страны и поднявшими вооруженное восстание правомонархическими силами под руководством Франсиско Франко.



Весной 1931 года к власти в Испании пришли антимонархические силы,победив на муниципальных выборах в крупных городах страны. Королю Альфонсу XIII пришлось эмигрировать. Испания была объявлена республикой. Республиканское правительство, представлявшее либерал-социалистов, провело серию реформ, вызвавших напряжение в обществе и рост радикализма.

В 1933 году реформы были свернуты правоцентристской коалицией,пришедшей к власти. За этим последовали всеобщая забастовка и восстание шахтеров в Астурии.

В 1936 году были проведены новые выборы, победу на которых одержал «Народный фронт», объединявший социалистов, коммунистов, анархистов и левых либералов. В свою очередь, генералитет, клерикалы, буржуа и монархисты объединились в единый правый фланг.

12 июля 1936 года на пороге своего дома был застрелен один из офицеров-республиканцев. На следующий день был убит депутат-монархист Хосе Кальво Сотело. Их убийства послужили поводом для открытой конфронтации между «Народным фронтом» и правоцентристами.

17 июля 1936 года в Испанском Марокко и на Канарских островах против республиканского правительства выступила группа военных. На следующий день восстание вспыхнуло по всей стране. На сторону мятежников встали более 164 тыс. офицеров и военнослужащих. В кратчайшие сроки они взяли под контроль ряд южных городов, север Эстремадуры, Галисию, Кастилию и Арагон — территории с населением 10 млн человек, на которой производилось 70% аграрной продукции и находилось 20% промышленных предприятий. В Мадриде, Барселоне, Валенсии и других крупных городах восстание было подавлено.

В августе 1936 года мятежники захватили Бадахос и развернули наступление на Мадрид. 29 сентября 1936 года Франсиско Франко был избран главкомом и главой правительства.

К октябрю 1936 года Великобритания, Франция и США заявили о невмешательстве в войну, запретив поставки оружия. Германия и Италия, в свою очередь, отправили авиационный легион «Кондор» и пехотный добровольческий корпус. 23 октября 1936 года СССР начал поставки вооружений и боеприпасов правительственным войскам, ранее в Испанию были также отправлены добровольцы.

В феврале 1937 года войска Франсиско Франко захватили Малагу, в октябре — Хихон. В марте 1938 года началось наступление на Каталонию, окончательно занять её удалось к январю 1939 года.

27 февраля 1939 года Англия и Франция официально признали режим Франко, разорвав отношения с правительством Испанской республики Хуана Негрина. В марте 1939 года были завоеваны Мадрид, Картахена и Валенсия. После взятия столицы Франсиско Франко объявил об окончании Гражданской войны. 1 апреля того же года США признали его в качестве правителя.

8 мая 1939 года Испания вышла из Лиги Наций (предшественник ООН). 5 сентября 1939 года было объявлено о нейтралитете во Второй мировой войне.

Анна Поваго

Источник: nstarikov.ru