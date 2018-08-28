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Дуров идет на уступки

15:14. 28 августа 2018 Просмотров - 56 3 коммент. Опубликовал:


Телеграм готов пойти на уступки ФСБ и предоставлять спецслужбе личные данные лиц подозреваемых в терроризме.

Мессенджер Telegram изменил свою политику конфиденциальности и согласился передавать данные о пользователях спецслужбам — при соблюдении некоторых условий. Как говорится на сайте мессенджера, Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если компания получит судебное решение, которое подтвердит, что пользователь является подозреваемым в терроризме.

В компании подчеркнули, что пока такой передачи данных не было ни разу. Также Telegram открыл специальный канал, в котором будет каждые полгода публиковать информацию о таком сотрудничестве со спецслужбами.Руководитель Международной правозащитной группы «Агора», представляющей Telegram в суде, Павел Чиков, в разговоре с ресурсом «Код Дурова» заявил, что нововведения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но подчеркнул, что это не результат переговоров с властями.

«Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие», — отметил Чиков. «Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», — добавил он.

«Во-первых, речь идет не о переписке, а лишь об IP-адресах и номерах телефонов, а во-вторых, лишь по судебным разрешениям в каждом отдельном случае. То есть не ключи от всех чатов всех пользователей, как того хотели ФСБ и РКН», — пояснил РБК юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов, добавив, что, по его мнению, на ситуацию с блокировкой изменение правил не повлияет. ​Гайнутдинов подчеркнул, что в обновленных правилах есть обещание публиковать так называемые Transparency Reports (отчеты об открытости). «То есть мы можем рассчитывать, что когда власти попросят чью-то личную информацию, мы об этом узнаем», — сказал юрист.

Роскомнадзор рассмотрит возможность разблокировки Telegram, если мессенджер выполнит решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС. Он отметил, что пока блокировка сервиса продолжается.

Telegram «надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России», — сказал Субботин, напомнив, что именно эта спецслужба обратилась в надзорное ведомство с просьбой о блокировке мессенджера. «Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», — пояснил замглавы надзорного ведомства.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/08/2018/5b8527749a7947318f857b0f?from=main – цинк

Несмотря на то, что блокировка Телеграм в целом физически провалилась и сервис для мало-мальски грамотного человека оставался доступен, давление гос.органов все-таки вынудило Дурова пойти на частичные уступки, в рамках которых он пытается урегулировать свои проблемы с ФСБ. Тут скорее вопрос в том, удовлетворят ли эти уступки ФСБ и РКН (которые требовали от Дурова несколько большей "открытости"), что во-первых позволяет получить частичный доступ к частной информации по запросу, а во-вторых позволяют прекратить глупую ситуацию с "блокировкой" Телеграма, где все формально сохраняют лицо.

Все зависит от того, является ли этот шаг Дурова результатом неких кулуарных договоренностей (частичные уступки в обмен на разблокировку) или же это зондирование оппонентов с целью проверить – готово ли ФСБ после подобных уступок, смягчить требования к Дурову. Судя по заявлению РКН, Дурову предлагают официально обратиться к ФСБ по этому вопросу, дабы последнее слово осталось за Лубянкой.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: telegram, дуров, роскомнадзор, социальные сети, спецслужбы, фсб
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