Сводки от ополчения Новороссии 27 августа 2018

Музей воинской доблести Донбасса представляет новый видеоклип петербургской рок-группы «ВремяДо».

Рок-группа «ВремяДо» (г. Санкт-Петербург) при поддержке Музея воинской доблести Донбасса (музея Новороссии) создали очередной клип, посвященный всем защитникам Отечества от Героев Древней Руси до защитников ДНР и ЛНР.

В этой замечательной песне есть такие слова:

Не забудут, как шли воевать

За свободу, за нашу с тобою.

Не забудут, как шли умирать

С гордо поднятой головою.

Не забудут, что вся эта кровь

Проливалась за мир на планете

И за то, чтоб на этой земле

Жили наши внуки и дети.

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Утихли снаряды, минула война.

Но памяти нити не рвите – храните.

Нелегкой ценой нам свобода дана.

Во имя отцов достойно живите.

В составе группы музыканты: Михаил Никитинский (солист, ритм-гитара), Сергей Бутов (бек-вокал, соло-гитара, аранжировка), Светлана Новикова (бек-вокал, скрипка), Григорий Жинков (ударные), Дмитрий Якухнов (бас-гитара)

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