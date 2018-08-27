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Сводки от ополчения Новороссии 27 августа 2018

11:57. 27 августа 2018 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Жительница Трудовских об обстрелах ВСУ: «По нам стреляли снайперы»

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Их не забудут никогда: От Героев Древней Руси до защитников Донбасса (ВИДЕОКЛИП)

Их не забудут никогда: От Героев Древней Руси до защитников Донбасса (ВИДЕОКЛИП) | Русская весна

Музей воинской доблести Донбасса представляет новый видеоклип петербургской рок-группы «ВремяДо».

Рок-группа «ВремяДо» (г. Санкт-Петербург) при поддержке Музея воинской доблести Донбасса (музея Новороссии) создали очередной клип, посвященный всем защитникам Отечества от Героев Древней Руси до защитников ДНР и ЛНР.

В этой замечательной песне есть такие слова:

Не забудут, как шли воевать
За свободу, за нашу с тобою.
Не забудут, как шли умирать
С гордо поднятой головою.

Не забудут, что вся эта кровь
Проливалась за мир на планете
И за то, чтоб на этой земле
Жили наши внуки и дети.
_____________________________
Утихли снаряды, минула война.
Но памяти нити не рвите – храните.
Нелегкой ценой нам свобода дана.
Во имя отцов достойно живите.

В составе группы музыканты: Михаил Никитинский (солист, ритм-гитара), Сергей Бутов (бек-вокал, соло-гитара, аранжировка), Светлана Новикова (бек-вокал, скрипка), Григорий Жинков (ударные), Дмитрий Якухнов (бас-гитара)

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