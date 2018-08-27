Статья Юрия Мухина: “Где гарант Конституции России”

"Критиковать власть - право народа. А не экстремизм ."

Опущу обязательную в данном случае преамбулу о том, что согласно основам конституционного строя, судьи в России обязаны избираться народом, а не назначаться президентом. Тем более что и президент по Конституции не является органом государственной власти. Опущу, поскольку я об этом писал столько, что самому надоело. Давайте о другом. Хотя президент в России это «не пришей рукав» (что хорошо видно по тому, что артисту, играющему его роль, просто нечем заняться), тем не менее, кое-какие обязанности возложены и на президента. В частности, согласно статье 80 Конституции РФ, народ России поручил Президенту быть «гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина». А теперь напрягите память и вспоминайте - за всю историю РФ был ли хоть один случай, чтобы президент России защитил Конституцию РФ, права и свободы граждан РФ? Даже не вспоминая о том, что ведь это бандитская свoлoчь пpeзидeнтa в 1993 году рaccтрeлялa из тaнков и Конституцию РСФСР, и защитников Съезда народных депутатов. Даже без этого вы, безусловно, вспомните, что президенты России дирижировали оркестром, мoчилиcь прилюдно на колесо самолёта, упивались до полуcмepти, ловили рыбу и охотились, ныряли за амфорами и катались на пожарных самолётах, зерноуборочных комбaйнах «Ладах» и «КАМАЗах», провожали стерхов в полёт, лечили тигров и китов, играли в хоккей и футбол, разучивали английский язык и игру на пианино, ночевали в зимней тайге и даже пельмени лепили для китайского председателя. Наконец, публично жаждали встреч с американским президентом, как Джульетта жаждала встреч с Ромео. А также на видеокамеру делали много всякого бла-бла-бла и давали различные пожелания, на которые никто не обращает внимания. В частности, артисты, играющие Путина с 2007 года уже пять раз дают кому-то указание вывести Россию в пятёрку крупнейших экономик мира. Или, к примеру, жалуются неизвестно кому, что назначенные ими судьи, прокуроры и следователи грабят и разоряют экономику Росии (что действительно подтверждается миллиардами найденных при обысках наличных денег у силовиков при редком вскрытии подобных дел). Никто не будет отрицать, что артисты, играющие роль президента, этот настоящие труженики в деле заполнения информационных программ лысиной и бла-бла-бла президента - президенты России прямо-таки заслуженные артисты! Но может ли кто-то вспомнить случай, когда бы президент России исполнил свою конституционную обязанность - восстановил действие Конституции или защитил права и свободы хоть кого-то? Такого не было ни разу! Вот я написал президенту о том, что в России, назначенными президентом судьями, прокурорами и следователями попрано право граждан на референдум. И что? На это сообщение в тот же день последовал немедленный стандартный ответ Администрации президента: «Информируем, что Конституция Российской Федерации, Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 490, не предусматривают участие Президента Российской Федерации, должностных лиц его Администрации в разрешении по существу поставленных в обращениях граждан вопросах, связанных с процессуальной деятельностью судов, органов прокуратуры, дознания и следствия, ответственностью их должностных лиц». По Конституции, как вы прочли выше, президент обязан гарантировать действие Конституции, прав и свобод граждан, а на практике Администрация президента, как видите, отвечает, что президенту поxpeнy, что там творят с Конституцией и правами граждан негодяи, назначенные президентом судьями, прокурорами, следователями и полицейскими. И оцените этот нюанс: президент собственным указом освободил себя от конституционной обязанности гарантировать действие Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина в России. А, может, наши честнейшие полицейские, следователи, прокуроры и судьи никогда ни Конституции, ни прав и свобод человека не нарушают? Не будем плеваться на такое идиoтскoe предположение - не будем приводить примеры подлости и воровства этого сообщества. Просто вспомним, что Европейский суд по правам человека ЗАВАЛЕН делами по жалобам из России на нарушение прав человека, завален до такого состояния, что эти жалобы сейчас рассматриваются через 12-15 лет после совершения преступлений против прав и свобод человека в России. На начало 2017 года в ЕСПЧ ожидали рассмотрения 7821 жалоба из России, по которым суд уже принял решение о их рассмотрении. Из-за такого беспредела в России, суд в Страсбурге пытается ускорить рассмотрение жалоб, по крайней мере, если в 2016 году Суд рассмотрел 120 жалоб из России, то в 2017 году уже 283, при этом Россия выплатила 500 миллионов рублей компенсации, что вчетверо больше, чем 2016 году. Хотя всё равно не всё выплатила, поскольку Суд в том 2017 году определил Россия выплатить компенсации за попрание судьями России прав и свобод граждан на сумму 14,6 миллиона евро, что больше, чем 500 миллионов рублей. В результате, Минюст России запросил для выплат в 2018 году за попрание прав и свобод граждан один миллиард рублей. То есть, в нашем случае «гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина» является только и исключительно Европейский суд по правам человека, который хоть что-то делает. Но ведь этот суд не способен наказывать мерзавцев, назначенных президентом судьями, прокурорами и следователями. А лица, исполняющие роль президента России, наоборот - не гарантируют действие Конституции и прав граждан, а наполняют суды, прокуратуры, следственные органы и полицию только мерзавцами, попирающими Конституцию Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина России. Так, что, как говорят в США: «Не стреляйте в пианиста - он играет, как может». И Суд в Страсбурге делает то, что может, но по своей сути и он не гарант. Ещё раз напомню, что в самой России президент ни разу даже не попробовал защитить Конституцию России, права и свободы её граждан. И если это длится уже более 18 лет, то это называется «стойкой неспособностью осуществлять принадлежащие ему полномочия», и требует отрешение президента от должности. Ну и просто напомню, что в прошлом веке партия коммунистов под руководством В.И. Ленина установила народу России право выхода на пенсию в 60 лет мужчинам, и в 55 лет женщинам. Затем советский народ под руководством И.В. Сталина отстоял это право в войне с фaшиcтaми. В 1993 году граждане России, принимая Конституцию РФ, закрепили это своё право пунктами 1 и 2 статьи 39 «1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом», - и пунктом 2 статьи 55 Конституции: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Сегодня Правительство и члены Федерального Собрания, осуществляя планы фашистов, вознамерились принять закон о пенсиях, в котором право выхода на пенсию граждан умаляется. По статье 39 Конституции Правительство и члены Федерального Собрания имеют право изменить возраст выхода на пенсию, но согласно статье 55 - только в сторону уменьшения этого возраста, скажем, до 58 и 53 лет. Повторю: Конституция в статье 55 никому не даёт права увеличивать этот возраст - не разрешает умалять права человека, в том числе, повторю, и в части его социального обеспечения по возрасту.

А как бы президента России это не касается. Он футболом занят.

" Судить власть - это право народа, а не экстремизм "

Источник: pdsnpsr.ru