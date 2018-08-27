Почему Вашингтон отменил встречу с КНДР

Источник: politros.com

Южная Корея выразила сожаление по поводу решения Вашингтона отменить поездку госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею. Кроме того, она настаивает на продолжении диалога между странами и говорит, что это имеет жизненно важное значение для обеих сторон.



Ранее президент Дональд Трамп отменил запланированный визит Помпео в Северную Корею, аргументировав это тем, что КНДР не достигла достаточного прогресса в процессах ядерного разоружения полуострова.

Несмотря на то, что отмена переговоров между США и КНДР – это несправедливое решение, продолжение конструктивного диалога имеет огромное значение для дальнейшей денуклеаризации полуострова и создании на нем безопасности и мира. Об этом говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

В интервью журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков объяснил, почему Вашингтон отменил встречу и спрогнозировал дальнейшие шаги США в отношении КНДР.

«Каждый раз кризис на Корейском полуострове развивается по одному и тому же сценарию. Громкие заявления, разговоры о возможности войны, после чего обе стороны делают шаг назад. Абсолютно убежден, что и в этот раз будет то же самое. Договориться принципиально невозможно, потому что существует два корейских государства, политическая система которых прямо противоположна. Более того, есть интересант в том, чтобы это объединение не произошло, и мир на Корейском полуострове никогда не наступил», — говорит эксперт.

Николай Стариков рассказал, почему главный интересант, которым выступает Вашингтон, будет до конца препятствовать воссоединению двух Корей и наступлению мира на Корейском полуострове.

«Представьте себе, Северная и Южная Корея каким-то образом объединяются, договариваются о разоружении. Вопрос: а что будут делать американские военные на Корейском полуострове? Очевидно, что они должны быть оттуда эвакуированы, а поскольку Корея находится рядом с границами Китая, то США кровно заинтересованы в военном присутствии в этом регионе, поэтому они всячески будут препятствовать выходу Северной и Южной Кореи из той ситуации, в которой они сегодня находятся», — подчеркивает политолог.

Стариков назвал разговоры Дональда Трампа о каком-то возможном договоре с Северной Кореей не более чем просто разговорами, которые не будут подтверждены действиями.

«Когда они переходят в плоскость конкретных реализаций, мы видим, что сразу все забуксовало. Поэтому визит ещё одного высокопоставленного американского государственного деятеля в Северную Корею бессмыслен. Они снова будут жать друг другу руки, повышать дипломатический статус Северной Кореи, а договориться все равно ни о чем не смогут. Ну а через некоторое время и пресса, и политические противники начнут спрашивать Трампа: вот был визит, а где результат? Сказать будет нечего, поэтому в этой ситуации куда удобнее не ехать, объяснив это какими-то там разногласиями, сложностями», — заключил Стариков.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru