О прозе жизни в миссиях „Apollo”

Понятно, что на первом по важности месте стоит дыхание. В СССР сразу пошли по пути воздушного дыхания космонавтов.



Это, конечно, усложняло и утяжеляло конструкцию космических аппаратов (КА), но жизнь показала правильность выбранного решения.



Американцы использовали кислородное дыхание при давлении в 1/3 атмосферного. Для 60-х годов в этой технологии ничего нового не было: кислородное дыхание применяли водолазы и лётчики. Но вскрылись некоторые нежелательные факторы.



Например, продолжительное дыхание чистым кислородом вело к угнетению дыхательной функции. Дело в том, что дыхательный центр реагирует на содержание в крови углекислого газа, который в атмосфере чистого кислорода постепенно вымывается – если его мало, то "не надо" и дышать…

Вопрос с многодневным пребыванием американских астронавтов в атмосфере чистого кислорода не решён и поныне, ибо здесь требуются экспериментальные данные. Во всяком случае, после эксперимента с "Аполлоном-1", когда в кислородной атмосфере заживо сгорел экипаж, стало ясно, что это – тупиковое направление в космонавтике.



В СССР поняли это за несколько лет до трагедии с "Аполлоном-1", когда в Центре подготовки космонавтов произошёл аналогичный случай: 23 марта 1961 года, за 19 дней до старта Юрия Гагарина, во время эксперимента с пребыванием человека в атмосфере чистого кислорода

.



Далее мы вернёмся к данной теме, т.к., согласно легенде НАСА, американские астронавты в течение 15 лет летали в космос и дышали только кислородом.

Вторая по важности тема – удаление экскрементов человека. В обыденной жизни такие пикантные подробности не обсуждают, но в космосе мелочей нет, и каждая требует тщательного анализа и технологии её решения.

Так, для кратковременных полётов можно ограничиться чем-то наподобие памперса, но в длительных возникает необходимость в специальных системах для приёма малой и большой нужды.



В СССР заблаговременно, ещё до полёта Ю.Гагарина, был разработан специальный агрегат – ассенизационно-санитарное устройство (АСУ):

Поначалу в конструкции необходимо было учитывать антропологические отличия мужчин от женщин.



Поэтому АСУ для 3-суточного полёта Терешковой отличалось от мужского, и вообще первое время АСУ были индивидуального пользования и в точности повторяли контуры тела, для чего снимали отпечатки "пятой точки" космонавтов, включая упомянутую Терешкову. В дальнейшем были разработаны унифицированные АСУ:

А как обстояли дела у американцев? Ведь если им верить, то "Джемини-4" с двумя астронавтами находился в космосе 4 суток, "Джемини-5" – неделю, "Джемини-7" – две недели(!), якобы установив рекорд.

Можно заранее предположить, что щепетильные до бытовых удобств американцы продумали столь важный вопрос.



Известно, что американские седельные тягачи и трейлеры всегда были в мировых лидерах по уровню оснащённости и комфорта – в них имелись не только туалетные кабинки, но и душ, кондиционеры, телевизоры и тому подобное, без чего немыслим быт рядового американца.



Хотите верьте, хотите нет, но в 60-х годах специалисты НАСА даже не приступали к решению этого вопроса! Позвольте! – скажет мне обыватель, – американцы 6 раз посетили Луну, совершив длительные полёты туда и обратно, поэтому туалетная проблема, безусловно, была решена.

В первую очередь неплохо бы ознакомиться с устройством выдающегося американского лунного скафандра, который после лунных миссий сразу же был отправлен в музей:

Ролик – фрагмент из фильма ББС "Apollo 11 A Night to Remember", снятого более 40 лет назад. В нём есть любопытный момент: Джеймс Бурк объясняет, что моча собирается в металлической ёмкости, расположенной в районе живота.



Откуда он это взял – не сам же придумал! Вся информация, как и скафандр, добыты в НАСА. Но, как мы видим, в вопросах жизнеобеспечения космонавтов у НАСА "конь не валялся" – импровизируют на ходу.

Обратимся к документу НАСА –

. Упомянутый мочесборник – справа (UCTA) и напоминает стринги:

Так

на человеке:

Причём данный экземпляр несколько отличается от того, что выставлен в музее:

Пенис вставляется непосредственно в мочесборник, но каким образом обеспечивается герметичность – неведомо. Очевидно, воткнутый пенис одновременно служит затычкой.

Никаких металлических мочесборников в скафандре не предусмотрено – трубочка идёт к разъёму на бедре:

Таким образом, технология сбора жидких отходов выглядит не очень продуманной и, очевидно, страдала изъянами, традиционными для НАСА.



Речь о том, что в миссиях "Меркуриев" и "Джемини" удаление жидких отходов жизнедеятельности астронавтов непременно сопровождалось протечками.



Так,

:

Для более длительных полётов его модернизировали, дополнив к нему ручной насос, чтобы астронавт мог опорожнять переполнившийся мочеприёмник. Однако

.

В кораблях "Джемини" систему сбора мочи усовершенствовали довольно любопытным образом. Мочеприёмник уже стал похож на стринги, как на "Аполлонах":

При этом во время опорожнения мочевого пузыря астронавт должен был совершать возвратно-поступательные движения рукой, чтобы задействовать насос, выполненный в виде гармошки:

Но фантазёры из НАСА на этом не успокоились, ибо в действительности процедуру следовало выполнять вдвоём: один избавлялся от переизбытка мочи, а второй тут же перекачивал её, орудуя гармошкой.



Надо полагать, этому упражнению были посвящены длительные и упорные тренировки. Ведь,

,

.



Тем не менее, шарики "неожиданностей" продолжали преследовать экипажи "Джемини", т.к.

.



И только начиная с миссии "Джемини-5" стихийное блуждание мочи по отсекам корабля покорилось инженерам НАСА: её стали выбрасывать за борт в открытый космос и любоваться облаком искрящихся кристалликов.



Но досадные неожиданности всё же не исчезли полностью,

, у которого лопнул мочеприёмник. Ловелл красноречиво описывал тот полет как «две недели в отхожем месте».

Теперь о твёрдых отходах. Джеймс Бурк объяснил, что жидкая составляющая фекалий впитывается специальным абсорбирующим материалом, намекая на памперс, который, собственно, на себя надел. А дальше – вы люди взрослые, сами догадаетесь…

НАСА в "Apollo Operations Handbook…" пишет:

Перевод:

Как выясняется, "подсистема удержания фекалий" представляет собой обычные панталоны с прорезью для гениталий:

Поэтому следует прямо сказать, что астронавты, согласно документу НАСА,

!

Изучаем устройство панталон:

Перевод:

:

— ВНИМАНИЕ! —

(выделено мной).

Куда девать фекалии из штанов и как после этого отмываться? Но на технологии опорожнения панталон фантазия деятелей НАСА оскудела и она до сих пор не раскрыта (очевидно, хранится за семью печатями под грифом "секретно").



Видимо, астронавты, сняв с товарища скафандр, затем подручными средствами – ложками, вилками, салфетками и др. – вычерпывали содержимое панталон и складывали его в

(под №20 в дальнем углу – "Fecal Canister"):

Оно, конечно, для 3-х взрослых мужиков очень маленькое. Надо отметить, что питались астронавты разнообразной пищей, ни в чём себе не отказывая, некоторые даже поправились.



Хватит ли его для 10-12-дневного путешествия, при условии, что взрослый человек выделяет в среднем 200г фекалий в сутки?.. А если кто-то отравится несвежей пищей или, что ещё хуже, отравятся все разом – тут и 5 вёдер будет мало.



Следовательно, имеем полное право предположить, что значительное количество фекалий они носили при себе, воплощая в жизнь древний афоризм — omnia mea mecum porto (

).



Ну, а поскольку астронавты возвращались на Землю в тех же скафандрах, то и фекалии, собранные в

, возвращались вместе с ними.

На случай, когда астронавты, находившиеся на борту корабля, разоблачались и полностью снимали с себя скафандр, НАСА предлагало им другой, но не менее восхитительный туалетный сервис.



Поскольку на "Аполлонах" и предшествующих кораблях не было АСУ, астронавтов, в отличие от их советских коллег, снабжали особыми пакетами для справления большой нужды.



Представить и описать саму процедуру весьма затруднительно ввиду её экзотичности, поэтому НАСА позаботилось о просвещении всех интересующихся деталями процесса, предложив полюбоваться этим снимком:

Следует, однако, уточнить, что в реальной обстановке штаны будут излишними и мешать процессу дефекации.



Кроме того, на снимке пакет снабжён жёстким пластиковым фланцем, которого нет на музейном образце:

Видимо, образец с фланцем — один из вариантов пакета индивидуального пользования, адаптированного под ягодицы конкретного члена экипажа.



Два пальца просунуты в пакет не случайно — там заботливо предусмотрены специальные напалечники, чтобы не испачкаться в содержимом пакета.



Сама процедура описана в

следующим образом:

(на схеме CM под №33).



В инструкции почему-то опущена важная деталь: пакет надо было не просто позиционировать, но и надёжно приклеить к ягодицам, для чего его горловина была снабжена клейкой лентой.

:





Если астронавты редко пользовались пакетами, следовательно нужду справляли в штаны, ибо других вариантов НАСА не предусмотрело.

также подчёркивается, что

Как вообще это можно представить? Астронавты летали на "Джемини", возвращались, мягко говоря, испачканными – надо что-то делать!



А НАСА сохраняет олимпийское спокойствие и ничего не предпринимает; астронавты, в свою очередь, веселят публику историями про "покакать в пакетик в условиях невесомости".



Так, в книге "Packing for Mars: The Curious Science of Life in the Void" Мэри Роуч приводит

астронавтов миссии "Аполлон-10":

СТАФФОРД:

ЯНГ:

СЕРНАН:

СТАФФОРД:

[смеется]

СЕРНАН:

СТАФФОРД:

ЯНГ:

СЕРНАН:

СТАФФОРД:

ЯНГ:

[Через восемь минут, обсуждая время слива сточных вод.]

ЯНГ:

СЕРНАН:

ЯНГ/СТАФФОРД: [смеются].

СТАФФОРД:

СЕРНАН:

.

СТАФФОРД: [смеется]

ЯНГ:

СЕРНАН: [смеется]

[смеется]

ЯНГ:

В том же анекдотичном ключе обсуждала туалетные проблемы астронавтов и пресса:

И только перед самым завершением миссий "Аполлонов"

:





Иными словами, астронавты в миссиях "Джемини" и "Аполлонов" клали в штаны с мудрёным названием "подсистема удержания фекалий", поскольку пакетами пользовались крайне редко, а НАСА докладывает, что этот метод "сбора фекалий" является эффективным и приемлемым.



В какой-то мере с НАСА можно согласиться, т.к. фекалии оставались в штанах астронавтов, а не разлетались в обитаемом пространстве КА, решая таким образом основную задачу. И в самом деле, дёшево и сердито!

Как было сказано выше, НАСА озаботилось будущими долговременными полётами в космос ещё в то время, когда экипажи "Аполлонов" справляли большую нужду в штаны, а пакетами пользоваться брезговали.



Итогом этих забот стало АСУ, предназначенное для кораблей "Space Shuttle" (далее просто шаттл), которое впервые отправилось в космос на шаттле "Колумбия" 12 апреля 1981 года.



Таким образом, НАСА приступило к использованию АСУ на космических кораблях спустя ровно 20 лет после начала пилотируемых полётов в космос.



Инженеры НАСА постарались сконструировать свою

:

(американские – авт.)

"

Но вместо благодарности астронавты опять стали жаловаться и капризничать, т.к.

(там же).

И снова фекалии летают по КА! Этот феномен даже получил название "фекальный попкорн", от которого, как ни странно, астронавтам уже было не до шуток:

(там же).

Любопытно последнее замечание из доклада НАСА: известны случаи размножения кишечной палочки во рту экипажей подводных лодок, а также шаттлов, но экипажи "Меркуриев", "Джемини" и "Аполлонов" эта участь почему-то миновала, хотя фекалии летали повсюду и пачкали астронавтов к вящей радости оных.

На МКС НАСА уже не стало испытывать судьбу и доверило туалетный сервис российской стороне — все стационарные санузлы МКС имеют российское происхождение.



Изначально туалет был только в российском модуле "Заря", а

:





Таким образом, история американского АСУ насчитывает ровно 30 лет, омрачённых фекальным попкорном.

Суммируем выявленные особенности, имеющие отношение к технологиям НАСА, обеспечивавшим жизнедеятельность астронавтов в космосе.

1. В самом начале упоминались трагические случаи, имевшие место в СССР и США во время экспериментов с пребыванием человека в атмосфере чистого кислорода. В СССР гибель космонавта Валентина Бондаренко была связана с тем, что вспыхнула ватка, смоченная спиртом, вызвав мгновенный пожар в барокамере.



Экипаж "Аполлона-1" сгорел в похожей ситуации, но там не было горящих предметов — видимо, было достаточно небольшой искры.



Но ничего подобного не случалось в миссиях "Меркуриев", "Джемини" и "Аполлонов", сопровождавшихся полётами шариков мочи и кала в кислородной атмосфере КА, что приводило к коротким замыканиям, но, как ни странно, не вызывало пожаров.

2. Летающие фекалии в миссиях, перечисленных в п.1, неизменно вызывали шутки и веселье у членов экипажей — эти истории смаковала пресса. А в такой же ситуации экипажи шаттлов грустили — они даже отказывались от еды, чтобы не иметь дела с фекальным попкорном. Напротив, астронавты лунных миссий на аппетит не жаловались, и некоторые прибавляли в весе.

3. Фекальный попкорн шаттлов вызывал у членов экипажа разрастание во рту кишечной палочки, что в точности повторяло аналогичное явление на подводных лодках во время аварийных ситуаций с протекавшими нечистотами. О похожих случаях до эпохи шаттлов НАСА умалчивает, хотя недостатка информации о летающих фекалиях нет.

4. Технологический

:

Перечисленные пункты наглядно и убедительно показывают, что настоящая эра пилотируемых полётов НАСА началась с появлением шаттлов, а до этого все полёты, в том числе на Луну, были попросту мистифицированы. На шаттлах впервые были испробованы АСУ разработки НАСА, но из-за отсутствия опыта их создания, конструкция оказалась неудачной.



Весёлые рассказы о туалетных проблемах астронавтов всего лишь отражают представления режиссёров-постановщиков и сценаристов этих шоу о переднем крае борьбы за космос: было трудно, местами тяжело и невыносимо, измазались калом — с кем не бывает, но в целом было весело и духоподъёмно.



Причём юмор — типично американский: анально-фекальный. Как же шоу может обойтись без него?!

Но шоумены понятия не имели о степени влияния пилотируемых полётов в космос на организм человека, поэтому их шоу не рассказывают о

, ибо не было самих полётов!



Даже в любимой анально-фекальной теме сценаристы упустили некоторые важные детали. Например, что физиологии большой нужды всегда сопутствует малая, т.е. невозможно просто справить большую нужду в пакет – непроизвольно произойдёт и выброс жидких отходов.



Т.е. надо надевать мочесборник, но с ним не выйдет не то что пакет к ягодицам приклеить, но и опорожнить кишечник, потому что ремешки мочесборника перекрывают анус. Более того, адгезия липкой ленты к потным, волосатым ягодицам крайне слабая, и пакет практически невозможно зафиксировать.

Таким образом, вся процедура должна включать полное раздевание, затем астронавт каким-то образом должен прикрепить к пятой точке гигиенический пакет, который конечно же улетит при внезапном и естественном высвобождении газов, а потом надеть на пенис ёмкость для сбора жидких отходов, явив миру феерический венец инженерной мысли НАСА. Чем не сюжет для бурлескной постановки?..

Американцы вплоть до 80-х годов не только не летали на Луну, но и не совершали длительных полётов на земной орбите.



Иначе их КА были бы оборудованы АСУ, и мы бы видели, как астронавтов, пробывших длительное время в невесомости, бережно достают из спускаемой капсулы, чего в действительности не было.



Они бодро выпрыгивали и тут же шествовали на торжественные мероприятия, неся на себе, согласно версии НАСА, переполненные "подсистемы удержания фекалий".



В реальности, если проанализировать все имеющиеся сведения об американской космической программе, то первый самостоятельный полёт на орбиту Земли был выполнен в США 12 апреля 1981 года.



Именно с этого момента начинается отсчёт эры американских АСУ, бывших вначале несовершенными и малопригодными для космических полётов.



Андрей Кудрявец