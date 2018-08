“Что я сказал бы присяжным по моему делу, если бы мне не затыкали рот…”

Многие уже знают, что в отношении пермского журналиста и университетского преподавателя Романа Юшкова возбуждено новое уголовное дело. Ранее его дважды преследовали за резкие высказывания в отношении кавказской этнической преступности и наступающих на Россию криминализированных южных диаспор. Сейчас же публицист покусился на то, что нам пытаются навязать как святое: вслед за многими историками он подверг сомнению цифру в 6 миллионов жертв еврейского холокоста во время Второй Мировой войны. Оказывается, недавно в Уголовный кодекс РФ под видом «борьбы с нацизмом» протащили ту норму, которая уже давно вошла в европейские законы: теперь сомневаться в 6 миллионах погибших евреев стало уголовным преступлением. Таким образом, число погибших русских, белорусов, татар, украинцев и других никого не волнует, а вот число евреев — САКРАЛЬНО и не подлежит обсуждению и историческому пересмотру. Дело о холокосте, обвиняемым по которому стал Роман Юшков — первое в России. Именно сейчас в Перми решается вопрос о том, сохранится ли в нашей стране свобода слова и научного поиска, или же их заменит тоталитарная и безжалостная религия холокоста, уже подмявшая под себя Запад.

Роман Юшков:

Я всегда полагал, что суд зиждется на принципе состязательности сторон, и что в суде по определению действует свобода слова. Я считал, что обе противоборствующие стороны вольны показывать любые документы и говорить в зале заседаний всё, что сочтут нужным, никого при этом не оскорбляя, а присяжные сами разберутся, кто здесь лжёт. Но судья Ахматов объяснил мне, что я не прав, и затыкает мне рот ежеминутно, объясняя, что я «оказываю давление на присяжных».

Я помню, что судья запретил вам получать информацию обо всём связанным с этим процессом откуда-либо помимо зала суда, включая СМИ. Поэтому я абсолютно исключаю, что вы заходите сюда и читаете эти строки. Мне даже в страшном сне не может присниться, что вы ослушались «нашу честь» Ахматова. Я просто хочу проговорить это для себя, так требует моя совесть.

Я хотел бы сказать вам прежде всего про нюрнбергский процесс.

Нам успели внушить к нему в советской, да и в пост-советской школе пиетет и уважение. Нюрнберг стоит у нас где-то рядом с героической и кровопролитной победой дедов в 1945-м, и эта победа озаряет Международный трибунал в Нюрнберге своим светом. И совершенно напрасно. Потому что нюрнбергский процесс был площадкой по жёсткому переустройству послевоенного мира в условиях начавшейся холодной войны и жёсткого геополитического противостояния вчерашних союзников. И, увы, площадкой поражения советской дипломатии.

Если мы заглянем в устав нюрнбергского трибунала, то увидим, что это и не суд вообще в привычном понимании слова: там никто не проверял представленных доказательств, ничего не сравнивал, не сопоставлял… Разные стороны и действующие силы вывалили туда свою тщательно отобранную информацию в виде документов и подготовленных свидетелей, и трибунал почти всё принял на веру. Почти, потому советской стороне в том противостоянии с США, Англией и Германией удача в Нюрнберге мало улыбалась. Например, судьи союзников отвергли историю про расстрел немцами польских офицеров в Катыни, и мнимая русская вина за это тянется за нами с тех самых пор. А главное, что геноцид русских (включая понесшие особо страшные потери белорусов) практически никак не отражён в приговоре. Никто не позаботился о внесении в него итоговых цифр наших убитых соплеменников, о сотнях сожжённых вместе с жителями белорусских деревень и о последующей сакрализации этих жертв. Кто же мёртвых русских-то считает, это ж вам не евреи!..

Зато в приговоре рассказывается, как в марте 1944 года по прямому приказу Гитлера были расстреляны аж 50 офицеров британского королевского воздушного флота, бежавших из лагеря в Сагане, где они находились в качестве пленных.

Англичанам и американцам, а точнее, влиятельным евреям над ними, было крайне важно запихнуть в нюрнбергский приговор основу мифологии и индустрии холокоста. Чтобы потом, в последующие десятилетия, развернуть их в промышленном масштабе в виде выплат Израилю репараций со стороны Германии и получения прочих и прочих финансовых и политических благ. Поэтому вызывавшихся в суд в качестве свидетелей немецких офицеров безжалостно пытали и ломали, обеспечивая необходимые показания. Это убедительно показано исследованиями многих учёных, в частности, профессора Лионского университета Робера Фориссона.

Достоверно известно, что пытали подсудимых Юлиуса Штрайхера и Ганса Фриче и свидетелей Освальда Пола, Франца Цирайса и Иосефа Крамера. И особенно жестоко — коменданта трудового лагеря Освенцим (Аушвиц) Рудольфа Гесса (Хесса). В результате он признался в тех диких фантасмагорических страшилках, которыми вас пугал прокурор, зачитывая выдержки из нюрнбергского приговора: газовые камеры, вытапливание жира из мёртвых евреев, матрасы из женских волос… От большей части этой нюрнбергской мифологии отказались на сегодня даже самые яростные сионистские пропагандисты в Израиле. Никто уже предпочитает не вспоминать про вытекающий и собираемый немцами жир из сваленных в кучу и подожжённых (!) тел, поскольку нелепость и техническая невозможность этого слишком уж очевидна. А вот за многократно разоблачённые учёными газовые камеры в Освенциме с газом от насекомых циклоном-Б коммерсанты от холокоста всё ещё держатся, поскольку что-то совсем фантастически, неповторимо ужасное в этой мифологии должно непременно быть.

И, конечно же, невероятные цифры… Запытанный до полусмерти и психологически раздавленный Рудольф Хесс сказал перевозимому с ним в одной машине на нюрнбергский процесс Морицу фон Ширмайстеру, что «есть такие методы, которыми можно добиться любого признания», и что он подписал бы любые цифры. Но от него потребовали именно мистически значимые для евреев с библейских времён 6 миллионов.

Мы будем всеми средствами доказывать, что я не совершал преступления по статье 354.1, поскольку даже из путанного, абсолютно неюридического текста нюрнбергского приговора ясно следует, что пресловутые 6 миллионов точно не «установленный нюрнбергским приговором факт», а свидетельские показания доведённого до исступления Рудольфа Гесса. Но дело даже не в этом. Я сказал бы вам, мои присяжные, ещё одну важную вещь: на свете точно есть кое что поважнее писанного закона, принятого нашими депутатами в Думе. Завтра евреи по примеру Запада напишут нам новый закон, уже с совершенно прямым, ясным и чётким запретом на отрицание цифры «6 миллионов убитых евреев». И ещё узаконят «браки» извращенцев-содомитов и усыновление ими детей, отнятых у нормальных семей механизмами ювенальной юстиции, как это уже сделано на Западе. И всякие бездумные и бездушные прокурорские и судейские твари с таким же увлечением бросятся эти законы исполнять и защищать за звёздочки и калачи. На это первый русский митрополит Илларион сказал нам ещё в XI веке, что «благодать выше закона». Благодать в данном случае это высшая, неформальная, справедливость, которой часто бывает плевать на законы. И которая находится иногда в руках присяжного заседателя.

Роман ЮШКОВ, кандидат наук, в недавнем прошлом доцент Пермского государственного национального исследовательского университета (ныне изгнанный).

Поскольку я, Антон Благин, являюсь "виновником" того, что Романа Юшкова сегодня судят по грозной статье "Реабилитация нацизма", ведь он репостнул мою заметку "ЕВРЕИ! ВЕРНИТЕ НЕМЦАМ ДЕНЬГИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С "HOLOCAUST SIX MILLIONS JEWS", и это вылилось в итоге в сегодняшнее судилище, то я считаю своим долгом прокомментировать и дополнить материал Юшкова.

Вот самое важное, что сегодня всем неравнодушным к судьбе пермского правозащитника надо понять.

Судебный процесс над Романом Юшковым уже идёт, начиная с 21 августа сего года. Судья, который ведёт этот процесс с участием присяжных заседателей, внушает им мысль, что уничтожение нацистами в годы Второй мировой войны 6 миллионов евреев — это "факт, установленный приговором Международного трибунала". Соответственно, в глазах судьи Олега Ахматова Роман Юшков уже заранее виновен, ведь в Статье 354.1 УК РФ прописано:

"Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично...", — считается преступлением средней тяжести, расценивается как "реабилитация нацизма" и наказывается крупным штрафом либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. А при использовании средств массовой информации (Интернета, например), срок лишения свободы может быть определён и 5 лет.

Защита Романа Юшкова пытается доказать суду присяжных, что во время работы Нюрнбергского трибунала, который заседал с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года, никто не устанавливал факт уничтожения 6.000.000 евреев нацистами. Это действительно так и есть. Просто один из обвиняемых нацистов, бывший комендант концлагеря Освенцим (его название "Аушвиц" в немецких документах) Рудольф Хёсс отвечая на вопросы обвинения сказал: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».

Нюрнбергский трибунал. Фотография 1946 года. Нюрнбергский трибунал. Фотография 1946 года.

Можно ли считать эти слова Хёсса "фактом, установленным приговором Международного военного трибунала"?

Разве такие громкие заявления не требуют самой тщательной проверки? Ведь само слово "факт" (лат. factum — свершённое) — в широком смысле это синоним истины; в любом ином случае — это реальное, а не вымышленное событие или результат. Соответственно, назвать «установленным фактом» можно только то, что на самом деле произошло, и это должно быть кем-то неопровержимо доказано!

Если в приговоре Международного военного трибунала имеется лишь одно голословное свидетельское показание Рудольфа Хёсса или даже имеется несколько других подобных голословных свидетельских показаний, и они впоследствии не были тщательно перепроверены следователями, (а такую проверку во время работы Международного военного трибунала действительно никто не проводил, и доказательства, указывающие на реальное уничтожение нацистами 6.000.000 евреев, не были никем представлены!), то любой эксперт-лингвист на судебном процессе в отношении Романа Юшкова просто обязан сказать, что свидетельские показания Рудольфа Хёсса и прочих, сколько бы их ни было свидетелей, говорящих про уничтожение нацистами 6.000.000 евреев, нельзя классифицировать как «установленный факт».

Соответственно, на основании Статьи 354.1 "Реабилитация нацизма" вообще нельзя судить человека, выражающего сомнение в том, что нацисты за годы Второй мировой войны смогли убить 6.000.000 евреев!

А сейчас я хочу рассказать, почему собственно я дошёл до того, что считаю Холокост 6 миллионов евреев мифом, а точнее — крупнейшим в истории человечества мошенничеством?

Моя публикация, за репост которой сейчас судят в Перми Романа Юшкова, начинается вот с этой телеграммы Крайнюкова — Маленкову от 29 января 1945 года, рассекреченной Министерством обороны России по случаю 70-летия освобождения Освенцима советскими войсками.

Собственно отсутствие даже упоминания о евреях в этой телеграмме Крайнюкова, а также фраза "В Освенциме по предварительным показаниям заключённых замучено, сожжено, расстреляно СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ", ввели меня в психическое состояние, близкое к состоянию аффекта, в результате чего я и написал небольшую заметку с названием «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с «Holocaust six millions Jews».

Потом, когда этот судебный процесс закрутился вокруг Романа Юшкова, я смог докопаться до истины и понять, откуда вообще взялась эта удивительно ровная цифра еврейских жертв с шестью нулями.

Заметьте, евреи нигде не утверждают, что их соплеменников во время Второй мировой погибло ОКОЛО 6 миллионов, у них строго — 6.000.000 евреев и точка!

Так вот, мне удалось выяснить в ходе своего расследования, что "Холокост 6 миллионов евреев" — это сионистский миф, сочинённый ещё в середине 19 века! Да, да, сочинённый в середине 19 века!!!

Например, известно, что западные газеты и журналы, начиная с 1869 года публиковали статьи о бедственном положении евреев в той или иной стране, и в этих статьях с удивительным постоянством сообщалось о 6.000.000 евреев, которые, дескать, где-то могут вот-вот погибнуть! До 1939 года (то есть, до начала Второй мировой войны, развязанной Адольфом Гитлером) такие публикации выходили в западной прессе около 200 раз!!!

Вдумайтесь! Про 6.000.000 евреев, где-то терпящих бедствие, сообщалось задолго до той войны, в которой, как нас убеждают, таки случился "Холокост 6 миллионов евреев"!

Вот наглядные примеры этих публикаций только в одной американской газете "Нью-Йорк Таймс":

Вам не кажется странным, что кто-то, начиная с 1869 года, злонамеренно создавал ажиотаж вокруг 6.000.000 евреев, словно желая принести их однажды в жертву ради достижения какой-то цели?! А употребление в этих публикациях слова ХОЛОКОСТ ("всесожжение" по гречески) и вовсе говорит о том, что это была, вне всяких сомнений, хорошо продуманная психическая подготовка общества к принятию многомиллионной "еврейской жертвы"!

Кто же подготавливал сознание значительной части человечества к принятию такой жертвы, начиная с 1869 года? Нацисты ведь появились только в ХХ веке!

Есть подозрение, что этим занимались сионисты, побратимы нацистов. Сионисты как сообщество единомышленников появились как раз в 19 веке! А их первый Всемирный Сионистский Конгресс прошёл в Швейцарии в городе Базеле в 1897 году. Они были озадачены построением на земле Палестины еврейского государства Израиль.

Первый Сионистский конгресс, проходивший в 1897 году в швейцарском Базеле. Первый Сионистский конгресс, проходивший в 1897 году в швейцарском Базеле.

Когда нацисты пришли в власти в Германии, сионисты договорились с Адольфом Гитлером, что фюрер германской нации поможет им с переселением немецких и прочих евреев в Палестину. Ведь кто-то же должен своими руками создавать Израиль.

В честь дружбы нацистов и сионистов в Германии была даже выпущена в 1938 году памятная медаль, символика которой говорит сама за себя:

Известно также, что с нацистом Адольфом Гитлером какое-то время тесно сотрудничал сионист Хаим Вейцман, ставший впоследствии (17 февраля 1949 г.) первым президентом Израиля.

И вот ведь что удивительно, этот самый Хаим Вейцман, который с 1935 года был избранным председателем "Всемирной Сионистской Организации" (ВСО), выступая перед сионистами в 1937 году (за 2 года до начала Второй мировой войны!), сказал:

«Я задаю вопрос: Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину? Я отвечаю: нет! Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... Они — пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить». (Shonfeld М. The Holocaust Victims Accuse. Documents and Testimony on Jewish War Criminals. N.-Y., 1977. P. 25).

Как видите, и тут упомянуты шесть миллионов евреев, причём избранный глава ВСО Хаим Вейцман предрёк смерть 4.000.000 евреям ещё в 1937 году! Мол, "они — пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире..."

Как же так? Даже у Гитлера до декабря 1942 года (до его поражения под Москвой) не было плана уничтожения миллионов евреев (советских евреев!), а у сионистов такой план был озвучен в 1937 году! Выходит, это они, сионисты, злонамеренно раздували в СМИ истерию, начиная с 1869 года, по поводу пресловутого "Холокоста 6 миллионов евреев"?!

А больше просто некому! Они!

Удивительно, но на вопрос: "зачем сионистам надо было устраивать евреям массовое жертвоприношение?" (пусть даже и на словах, наполовину фиктивное), сегодня есть ясный ответ!

Сионисты поставили перед собой задачу любой ценой создать на земле Палестины Израиль, а согласно древнему иудейскому пророчеству, которое из века в век распространялось раввинами среди евреев, "возрождение исторического Израиля может случится лишь после того, как погибнут 6.000.000 евреев!" Я узнал это недавно от знакомых мне евреев! Вот ради того, чтобы "соблюсти" это пророчество при построении Израиля, в западном обществе и создавался ажиотаж вокруг цифры 6.000.000 евреев!

Документальная видеозапись, показывающая, как раздувался миф о Холокосте 6 миллионов евреев в 1915-1938 годах газетой "Нью-Йорк Таймс":

Теперь после череды этих свидетельств можно уже подвести некоторую черту.

Итак, я собрал и представил на суд читателей доказательства, кстати обладающие наглядной очевидностью, что звучащие в СМИ в разные годы утверждения о гибели 6.000.000 евреев, были не чем иным, как распространением заведомо ложных сведений!

И это установленный факт!

Что касается утверждений ряда "свидетелей Холокоста", что нацисты уничтожили 6.000.000 евреев в период с 1939 по 1945 годы, это никем не доказанный слух или миф, являющийся закономерным следствием политики распространения евреями-сионистами заведомо ложных сведений о себе и еврейском народе для поддержания иудейского пророчества "о необходимой жертве" для возрождения исторического Израиля, который в итоге был построен на земле Палестины в 1948 году по решению ООН.

Всё! На этом можно было бы поставить точку. Но есть у меня ещё кое-что для читателя.

Посмотрите на эту фотографию: Д.А.Медведев изучает иудейскую "Тору":

В этой самой иудейской "Торе" запротоколировано, что евреи совсем не такие уж несчастные, как они привыкли себя представлять на публике.

"Тора" свидетельствует, что это они, евреи, первыми придумали, как им устраивать геноцид и холокост другим народам!

В "Торе" также написано, что главная цель евреев, их программа на все времена — постепенный захват власти над всем человечеством!

Вот, например, доказательства из "Торы", что Холокост (сжигание людей) — исключительно иудейское изобретение:

"И собрал Давид весь народ и пошёл к Равве, и воевал против неё и взял её. И взял Давид венец царя их с головы его, — а в нём было золота талант и драгоценный камень, — и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нём, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим". (2 Цар. 12: 29-31).

Неслыханная жестокость и безжалостность!

Ну завоевали древние евреи города Аммонитские, смогли убить всех воинов-защитников этих городов, но зачем вслед за этим устраивать такие зверства — сжигать гражданское население в обжигательных печах, (созданных аммонитами, очевидно, для производства кирпича), зачем гражданских людей убивать какими-то железными молотилками и перепиливать их пилами?

Это что за дьявольская жестокость такая?!

Мне кажется, что эта дикость и эта жестокость прописана буквально в крови если не всех, то многих евреев! И они, увы, наполнили этой дикостью и жестокостью придуманный сионистами миф о Холокосте 6 миллионов евреев. Отсюда и вымышленные газовые камеры для убийства сразу тысяч людей (этих газовых камер никто в концлагерях так и не обнаружил после разгрома нацистов), отсюда и чудовищная ложь про мыло из евреев, которое нацисты якобы делали из еврейского жира, вытапливаемого из трупов, и прочее, прочее, прочее!

Приложение: "Они придумали бога Иегову, сочинили миф о Холокосте 6 миллионов евреев и теперь хотят, чтобы весь мир верил и в их Иегову, и в их Холокост!"

27 августа 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Александра Пахмутова (Колесниченко): т.е. Вы вступили на путь пересмотра итогов 2-й Мировой с оправданием фашизма, где по вашему не было ни газовых камер, ни уничтожения людей, ни экспериментов над людьми и детьми? Благин! Сколько Вам платят, чтобы Вы и Вам подобные реанимировали фашизм? Сами то в эту мясорубку не боитесь попасть? Или Вы у нас "голубых" кровей? Одно дело усомниться в количестве жертв, другое - в несовместимости фашизма с жизнью... Короче, Благин, далеко пойдете...

AntonBlagin: этот пересмотр итогов 2-й мировой идёт уже давно и без моего участия! Глаза раскройте, мадам Пахмутова! На заседании Международного трибунала была озвучена фраза: «в Освенциме нацисты уничтожили более 2 миллионов евреев!» И что же?! Сегодня официально утверждается, что в Освенциме нацисты уничтожили 1.100.000 евреев. Число еврейских жертв уменьшено в 2 раза! Но ведь тот же Рудольф Хёсс, который сделал информационный вброс про 6.000.000 евреев (со слов сбежавшего от правосудия Адольфа Эйхмана), сказал и про убийство в Освенциме более 2.000.000 евреев! А ведь он долгое время был комендантом этого концлагеря, ему ли не знать было, сколько там всего погибло узников и по каждой национальности в отдельности?! Почему же «более 2 миллионов евреев» трансформировались со временем в официальную цифру 1.100.000 евреев, которая, кстати, тоже не соответствует действительности?!

Если происходят такие «уточнения» на официальном уровне (я рассказал о причинах этой трансформации жертв концлагеря Освенцим (Аушвиц) в статье "Зачем Россия скрывает от мира правду об Освенциме?", то почему человечество должно верить в убийство нацистами 6.000.000 евреев, если эту цифру озвучил в ходе работы Нюрнбергского трибунала тот же Рудольф Хёсс, который сказал неправду про гибель в Освенциме «более 2 миллионов евреев»?!

Может пришла, наконец, пора признать во всеуслышание, что убийство нацистами 6 миллионов евреев — это сионистский миф, сочинённый в середине 19 века специально для информационной поддержки идеи строительства Израиля на оккупированных землях Палестины?! И что Гитлер был всего лишь ставленником швейцарских сионистов, которые сделали на него ставку, как делают ставку на скаковую лошадь на ипподроме. Сегодня, например, является установленным фактом, что в самом начале своей политической карьеры, в 1923 году, Гитлер ездил на родину сионизма — в Швейцарию, где получил от тамошней элиты большую сумму в швейцарских франках на финансирование своей нацистской партии НСДАП. И что члены этой нацистской партии в первые годы своего становления получали зарплату в тех самых швейцарских франках!