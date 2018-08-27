Что такое – Русофобия

Русофобия — это когда ты не знаешь, как и чем живет твой народ. Не ходишь с ним по одним улицам, не ездишь в одном транспорте, ешь другую пищу. Когда ты мчишься с кортежем по пустым дорогам, а люди из-за тебя часами стоят в пробках. Когда перед твоим приездом в провинцию кладут однодневный асфальт и весёленько раскрашивают убогие хибары.

Русофобия — это когда ты живешь во дворцах, пока большая часть населения твоей страны ютится в развалюхах. Когда ты присваиваешь народные деньги, земли, леса, воды, заводы-пароходы, чтобы купаться в немыслимой роскоши, лишая других самого необходимого. Когда ты уверен, что люди должны годами работать за гроши, чтобы ты носил часы ценою с многоэтажку, а твои собаки летали отдельными самолетами.

Русофобия — это когда ты так боишься своих сограждан, что на встречах с ними общаешься с подсадными утками при помощи заранее заготовленных вопросов-ответов.

Русофобия — это когда ты разрушаешь все отечественное. Образование — потому что невеждами легче управлять, а твои дети учатся в Оксфорде. Науку — потому что тебе плевать на будущее страны. Культуру — чтобы растить на всё готовых гопников. Мораль — потому что она неведома тебе лично. Производство — потому что тебе нужна только нефтяная игла.

Русофобия — это когда ты превращаешь российские раздолья в гигантские помойки. Когда без нужды выкачиваешь отечественные недра, не преумножая благосостояния простых сограждан. Когда вырубаешь леса и гордишься пластмассовыми деревьями в столице.

Русофобия — это когда ты кричишь о патриотизме, в то время как твои семья, недвижимость и капиталы давно заграницей.

Русофобия — это когда ты так не уважаешь свою великую и многострадальную страну, что походя переписываешь её историю себе на потребу, реанимируя тиранов и возрождая идолов.

Русофобия — это ты когда ты настолько презираешь свой народ, что заменяешь его истинные достоинства нелепыми суррогатами, плодя ряженых.

Русофобия — это когда ты подавляешь всякое свободомыслие, не ценишь таланты, попираешь лучших, способствуешь деградации нации и создаёшь такую государственную систему, в которой процветают худшие. Когда на самые теплые места ты сажаешь бездарных и порочных своих друзей-родственников.

Русофобия — это когда ты отбираешь у детей своей страны будущее, а стариков торопишь в могилу, лишая их пенсий и приличной медицины.

Русофобия — это когда ты перессорился со всем миром, ввергая свой народ в войны и в ещё большую нищету.

Русофобия — это когда ты делаешь всё, чтобы русские мечтали жить на чужбине.

Русофобия — это когда ты считаешь всех россиян дураками и упорно и нагло лжешь им с экранов и с парламентских трибун.

Русофобия — это когда ты не замечаешь того, что творится сегодня в России. Или врешь, что не замечаешь.

Русофобия — это когда ты называешь врагами всех, кто хоть как-то пытается препятствовать всем этим безобразиям.

Вот что такое русофобия.