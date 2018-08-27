Аборты на продажу. Зачем уговаривают пойти на это? Алексей Орлов и Михаил Ять

Нерожденные дети.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Наши радиослушатели прислали очень печальную информацию, о том, как коварно, хитро и изворотливо, путём различных страхов, запугиваний и ложных жизненных установок, многих женщин провоцируют через аборт пойти на убийство своих ещё нерождённых детей и как потом из этих убитых младенцев делают дорогостоящие омолаживающие средства…

Мы попытались понять всю цепочку этого ужасного механизма для того, чтобы люди могли осознать, как ими искусно манипулируют, и впредь избегать такого воздействия.

Только повышая свою Осознанность, Мы сможем прожить Нашу Жизнь Ладно и Правильно!

Будем рады, если информация, изложенная в этом видео, поможет спасти чьи-то жизни…



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Источник: www.youtube.com