В России найдена Долина Пирамид Императоров. Виктор Максименков. Часть 1
Долина пирамид, славянское прошлое.
Автор-сказитель – Виктор Максименков
Часть 2 – https://youtu.be/nh64zNX4-p4
В эфире мы с вами не только найдем Затерянную Долину Пирамид Императоров в России, но и покажем невероятные факты глобальной катастрофы 17 века, которая привела к изменению всей биологической и политической ситуации на всей Земле.
Также в данном эфире мы рассмотрим многочисленные доказательства, которые подтверждают информацию о том, что еще в недавнем прошлом (около 400 лет назад), на Земле была Единая Империя (Именем ПЕРУНА), над которой НЕ ЗАХОДИЛО Солнце, так как она была Всемирной.
Следы данной Всемирной Империи под руководством Славян в массовом количестве найдены в Северной и Южной Америке. Где сохранились не только Славянские названия городов, но и целых государств, таких как Перу(ния) и различные штаты в США.
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Источник: www.youtube.com