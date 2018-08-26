В Бельгии арестовали 2 тонны кокаина с логотипом “Единой России”

В порту бельгийского города Гент местная полиция обнаружила крупную партию кокаина на сумму порядка 100 млн евро. С учетом того, что, по статистике, именно на бельгийские порты приходится до половины изъятий партий этого наркотика в Европе, новость могла бы показаться будничной. Однако внимательные местные телевизионщики приметили: на пачках кокаина почему-то был размещен логотип российской партии “Единая Россия”.
Кадр репортажа телеканала VRT
На репортаж бельгийского телеканала VRT и нидерландского NOS обратил внимание TJourmal. В материалах говорится, что была задержана рекордная партия кокаина — около 2 тонн, расфасованных в 1900 брикетов. Цена незаконной поставки составляет порядка 100 млн евро при продаже потребителю на улице, или 56 млн евро по рыночным ценам.
Сообщается, что кокаин нашли в контейнерах с грузом плитки из Бразилии. Бельгийская прокуратура возбудила уголовное дело и разыскивает организаторов канала поставки.
Кадр репортажа телеканала VRT
Телеканалы VRT и MOS < ![CDATA[]]>опубликовали кадры< ![CDATA[]]> оперативной видеосъемки, на которых видно, что брикеты с наркотиком помечены логотипом “Единой России” — с российским триколором и медведем — символом партии. При этом причина наличия логотипа никак не комментируется.
При этом в ролике RTL мелькает другой логотип — колумбийской топливной компании Brio.
“Единую Россию” развеселило изъятие в Бельгии кокаина с логотипом партии
Федеральная полиция Бельгии подтвердила Русской службе Би-би-си факт обнаружения контрабандной партии кокаина, упакованного в пачки с изображением логотипа “Единой России”: трехцветным медведем и надписью “Единая Россия” русскими буквами.
Кокаин общим весом в 2 тонны, расфасованный на 1900 пачек, был спрятан в грузе плитки на борту судна, прибывшего в бельгийский порт Гент из Бразилии. Стоимость такого количества наркотика у торговцев достигает 100 млн евро.
“В “Единой России” с юмором отнеслись к этой новости”,- сообщили Би-Би-Си в пресс-службе партии.
“Это самое крупное изъятие наркотиков в порту Гента. Это был забавный и веселый улов для наших сотрудников. И преступники-контрабандисты также потеряли миллионную прибыль”, — заявил журналистам представитель федеральной судебной полиции по Восточной Фландрии.
На < ![CDATA[]]>видео< ![CDATA[]]> официальные представители бельгийских властей демонстрируют пачки, завернутые в целлофан и бумажную обертку с хорошо известным в России логотипом — бело-сине-красным медведем и надписью “Единая Россия” кириллицей, — вскрывают их ножом и показывают содержимое.
Пресс-служба центрального комиссариата федеральной полиции Бельгии подтвердила Русской службе Би-би-си подлинность видеозаписи, но отказалась сообщить дополнительные детали и прокомментировать ход расследования.
Почему медведь?
Полиция Бельгии не опознала логотип. “Обычно так обозначают собственный бренд производителя или тип наркотиков”, — сказал газете Het Laatste Niews представитель полиции в ответ на вопрос о медведе.
В пресс-службе “Единой России” в Москве Би-би-си заявили, что с юмором относятся к произошедшему в Генте.
Заместитель секретаря генерального совета “ЕР” Евгений Ревенко пошутил в “Фейсбуке”, что это признак международной известности партии и что наркобароны использовали ее логотип для маскировки.
Подо что можно так замаскировать наркотик, функционер не уточнил.
Кокаиновый скандал в российском посольстве
В начале этого года партия кокаина весом почти в 400 кг была обнаружена в здании школы посольства России в Аргентине.
В ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб удалось пресечь поставку наркотиков по дипломатическим каналам в Москву.
В итоге по “кокаиновому делу” были арестованы шесть человек. В июле из Германии в Россию был экстрадирован главный подозреваемый — живший в Германии российский предприниматель Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступной схемы.
22 августа этого года 389 кг наркотика, найденного в одном из зданий посольства России, были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и посла России в Буэнос-Айресе Дмитрия Феоктистова.
Фото: в Аргентине жгут найденный в российском посольстве кокаин
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