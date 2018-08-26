Сводки от ополчения Новороссии 26 августа 2018
- 20:07 Донбасс: страшные ЧП у ВСУ, есть погибшие и раненые.
- 17:58 В НМ ДНР рассказали о ситуации на линии фронта.
- 15:10 Боец НМ ДНР: «Придет время, освободим и Константиновку».
- 15:10 Комбат НМ ЛНР на передовой поздравил шахтеров с их праздником.
- 11:45 «Служу Республике»: Попытка прорыва ВСУ под Желобком.
- 09:49 В ДНР обвинили силовиков в обстрелах окраин Донецка из гранатометов.
Донбасс: страшные ЧП у ВСУ, есть погибшие и раненые
В воскресенье, 26 августа, в зоне проведения операции оккупационных сил на Донбассе погибли два украинских карателя и еще трое получили ранения.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, на Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад произошло два случая подрыва на собственных минно-взрывных устройствах.
«Выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы. В районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, 2 получили боевые травмы. По данным фактам проводится тщательная проверка», — сказано в сводке.
Украинские пропагандисты также утверждают, что в течение суток 6 раз фиксировались боестолкновения.
«Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединский», — заявили в штабе ООС и добавили, что подразделения ВСУ во всех случаях также открывали огонь.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В НМ ДНР рассказали о ситуации на линии фронта
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец НМ ДНР: «Придет время, освободим и Константиновку»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Комбат НМ ЛНР на передовой поздравил шахтеров с их праздником
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Служу Республике»: Попытка прорыва ВСУ под Желобком
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ДНР обвинили силовиков в обстрелах окраин Донецка из гранатометов
Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
По его словам, силовики вели огонь из гранатометов по окраинам Донецка. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru