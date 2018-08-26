Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 26 августа 2018

21:52. 26 августа 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Донбасс: страшные ЧП у ВСУ, есть погибшие и раненые

Донбасс: страшные ЧП у ВСУ, есть погибшие и раненые | Русская весна

В воскресенье, 26 августа, в зоне проведения операции оккупационных сил на Донбассе погибли два украинских карателя и еще трое получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, на Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад произошло два случая подрыва на собственных минно-взрывных устройствах.

«Выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы. В районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, 2 получили боевые травмы. По данным фактам проводится тщательная проверка», — сказано в сводке.

Украинские пропагандисты также утверждают, что в течение суток 6 раз фиксировались боестолкновения.

«Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединский», — заявили в штабе ООС и добавили, что подразделения ВСУ во всех случаях также открывали огонь.

Читайте также: Сами себя: позиции ВСУ взорвались и загорелись после обстрела Горловки (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В НМ ДНР рассказали о ситуации на линии фронта

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Боец НМ ДНР: «Придет время, освободим и Константиновку»

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Комбат НМ ЛНР на передовой поздравил шахтеров с их праздником

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Служу Республике»: Попытка прорыва ВСУ под Желобком

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В ДНР обвинили силовиков в обстрелах окраин Донецка из гранатометов

Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

“За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – два раза”, — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики вели огонь из гранатометов по окраинам Донецка. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...вступил в ополчение ЛНР. До середины августа он ...составе которой воевал до августа 2015 года. «Из-... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами... сербский ополченец Деки (ФОТО) 8 августа стало известно о ранении на...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
...мудрость в разрешении конфликтов) в августе 2014 пересекла границу прошлой и... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...
Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. После обстрелов...ДНР. «Шахтоуправление „Октябрьская“ с августа 2014 года находится под постоянным...сообщили, что «Октябрьская» «с августа прошлого года обстреливалась из поселка...
Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2015
...Новороссия. Сводка новостей Новороссии 20 июня 2015. Вчера 22:36 Сводки ополчения:... практически на уровень августа прошлого года Сообщение ...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...
Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Видеообзор карты боевых ... был «мирный план» Порошенко, в августе 2014 было объявлено о параде..., которые не трогали даже в августе в самые тяжёлые дни. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>