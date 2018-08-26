Сводки от ополчения Новороссии 26 августа 2018

В воскресенье, 26 августа, в зоне проведения операции оккупационных сил на Донбассе погибли два украинских карателя и еще трое получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, на Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад произошло два случая подрыва на собственных минно-взрывных устройствах.

«Выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы. В районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, 2 получили боевые травмы. По данным фактам проводится тщательная проверка», — сказано в сводке.

Украинские пропагандисты также утверждают, что в течение суток 6 раз фиксировались боестолкновения.

«Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединский», — заявили в штабе ООС и добавили, что подразделения ВСУ во всех случаях также открывали огонь.

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