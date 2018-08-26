Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 августа 2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами и заявил о готовности оказать помощь в восстановлении САР, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.

В поздравлении Лукашенко отметил, что за прошедшую четверть столетия Белоруссией и Сирией были установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой.

«Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом.

Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», — процитировали поздравление в пресс-службе.

Лукашенко также отметил, что «Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа».

По данным пресс-службы, в свою очередь Асад также поздравил Лукашенко с годовщиной установления дипломатических отношений между странами, выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран, в интересах двух дружественных народов и ради мировой безопасности и стабильности. Асад высоко оценил позицию Белоруссии в отношении войны в Сирии, а также отметил оказанную поддержку сирийскому народу в борьбе против терроризма, добавили в пресс-службе.

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