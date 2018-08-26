Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 августа 2018
- 11:21 Следующая цель – “Хезбалла”.
- 10:38 Белоруссия готова помогать восстанавливать Сирию.
- 08:12 Наши на Голанских высотах.
- 07:30 С Парада в Сирию: новейшая бронетехника РФ впервые замечена на юге САР (ФОТО).
Следующая цель – “Хезбалла”
Элайджа Магье про актуальную ситуацию с ливанским движением "Хезбалла" в контексте нарастающего давления США и Израиля на Иран.
Следующая цель – "Хезбалла"
После более чем семилетней войны с целью изменения сирийского режима теперь целью Хезбалла. Но остается вопрос: после неудачной войны в 2006 году, что могут сделать враги этой организации для достижения своей цели?
Генеральный секретарь «Хезбаллы» СаИДд Хасан Насралла в своем последнем выступлении сказал https://www.jpost.com/Middle-East/Nasrallah-Were-stronger-than-the-IDF-will-soon-be-victorious-in-Syria-564874, что «Хезболла сильнее, чем израильская армия». Израиль ответил, проведя бригады Голани и 7- й бронетанковой бригады https://www.jpost.com/Israel-News/IDFs-Golani-Brigade-finishes-drill-simulating-war-with-Hezbollah-565654 в присутствии начальника штаба Гади Эйзенкота, имитирующих войну против «Хезбаллы». Эта тренировка проходила после регулярных упражнений 36-й дивизии, чтобы «улучшить координацию и готовность в случае войны».
В дополнение к сообщению, указывающему, что он не будет отличать гражданских лиц от боевиков, Израиль построил новую учебную базу на оккупированных Голанских высотах, объект Снайр https://www.timesofisrael.com/with-eyes-to-hezbollah-idf-unveils-lebanese-village-training-center/ , чтобы имитировать ливанские деревни. Имитация боевых действий против деревень Хезболлы предназначены для того, чтобы израильские солдаты могли подготовиться к тому, с чем они могут столкнуться в боевых ситуациях, если будет приказано вторжение в Ливан.
Аналогичным образом, «Хезбалла» построила на ливано-сирийской границе макет израильских деревень для боевой подготовки к войне с Израилем. Саид Насралла пообещал переместить битву за пределы Ливана и попросил своих людей подготовиться к битве на «вражеской земле», если враги навяжут «Хезболле» войну.
Постоянно повторяющиеся угрозы Израиля против Ливана и «Хезбаллы» не являются чем-то новым для Саида Насраллы, который не придает чрезмерного значения этим постоянным угрозам. Фактически, он постоянно информирован обо всех новостях, касающихся Израиля, Ближнего Востока и мировых событий, представляющих для него интерес. Специальная команда из десятков переводчиков и экспертов по средствам массовой информации ежедневно собирает новости из открытых источников и информирует лидера «Хезбаллы», а также его разведывательные службы, представленные в разных странах, а также поддерживает постоянные контакты с союзниками "Хезбаллы".
Он не знаком с генерал-майором в отставке Ицхаком Бриком, комиссаром израильской армии по правам солдат, который говорит о серьезном кризисе в армии, которая стала «посредственной организацией, страдающей перегрузкой и истощением». Брик сказал, что высшие чиновники продают ложный образ (армии), который не соответствует действительности. «Мы стали группой трусов. Серьезный кризис мотивации среди молодых офицеров».
Бывший глава израильской спецслужбы Натив Яаков Кедми сказал, что «мотивация служить в армии сокращена. Израильское общество больше не желает предоставлять привилегии арми ».
Саид Насралла не имел в виду, что у его организации есть авиация, в которой он уступает Израилю, хотя бы потому что у "Хезбаллы" нет авиации. «Хезболла» получает финансовую поддержку от Ирана, эквивалентную поддержке предоставленной США Израилю https://www.wrmea.org/congress-u.s.-aid-to-israel/u.s.-financial-aid-to-israel-figures-facts-and-impact.html, в том числе в виде «американских сил, готовых умереть за Израиль» https://www.jpost.com/Israel-News/Juniper-Cobra-begins-with-US-and-IDF-troops-simulating-missile-attacks-544598. Саид Насралла рассчитывает на группу опытных молодых людей с сильной идеологией и высоким уровнем подготовки, не ищущим смерти, но также не боящихся ее. Цель «Хезбаллы» – противостоять Израилю и его союзникам, которые стремятся искоренить группу: для "Хезбаллы" это вопрос выживания.
«Хезболла» доказала свою боевую способность против организации ISIS (Daesh) в Ливане и Сирии, а также против «Аль-Каиды» и других групп джихадистов-такфиристов. Ливанская группа проиграла только одну битву за последние шесть лет войны, битву на холме Аль-Иис в апреле 2016 года. Это поражение стало результатом отсутствия координации между союзными силами. В тот день военный план состоял в том, чтобы союзные войска взяли штурмом холмы Аль-Иис, окружающие одноименный город, который должен был быть освобожден «Хезбаллой». Союзники оставили позиции на холмах, не сообщив о силах боевиков в городе. Это отсутствие связи привело к гибели 28 членов «Хезбаллы», чьи тела не были собраны и до сих пор остаются на поле битвы.
Но эта военная неудача не сказалась на общей стратегии "Хезбаллы", которая сама по себе могла вести как партизанские битвы против разных групп, так и сражения наряду с классическими армиями – сирийской и российской. Вместе со своими союзниками и сирийской армией «Хезболле» удалось освободить территории, по крайней мере в 14 раз превышающие Ливан (размер Сирии составляет около 180 000 кв. Км, а Ливан – 10 453 км).
«Хезбалла» доказала свою преданность Сирии, президент которой Башар аль-Асад отклонил недавнее предложение Саудовской Аравии о восстановлении всего, что уничтожили семь лет войны, и право остаться на посту президента – при поддержке США – при условии, что он откажется от Палестины и «Хезболлы». Асад отверг это «щедрое», но отравленное предложение.
Годы войны учили Асада различать союзников и такие страны, как Саудовская Аравия, которые вложили много средств, чтобы убрать его из власти за счет уничтожения страны: «Идейный союзник (« Хезболла ») лучше, чем самая богатая из всех стран, потому что этот реальный союзник не отказался и никогда не покинет его и не будет иметь никаких амбиций в Сирии, но,хочет увидеть стабильность в Леванте и не позволить джихадистам-такфиристам, поддерживаемым арабскими и западными странами, создать беспомощное государство», – это Асад часто повторяет своим посетителям.
Действительно, «Хезбалла» отдала приказ эвакуировать свои воинские части из всех сирийских городов и деревень без исключения: никакие боевые силы «Хезбаллы» не останутся в городских районах. Они (военные) будут присутствовать только на границах между двумя странами. «Хезбалла» сейчас сосредоточивает свое военное внимание на границе с Израилем, готовясь к войне, которая может произойти завтра или может не произойти никогда.
Писатель, связанный с западным аналитическим центром, недавно попросил Запад «проснуться» https://edition.cnn.com/2018/08/17/opinions/west-should-ban-hezbollah-opinion-intl/index.html, утверждая, что «Хезбалла» расширяется в Европе и торгует наркотиками для обеспечения ресурсов, потому что западное давление на Тегеран угрожает его источникам финансирования. Многие другие авторы призывают ликвидировать «Хезбаллу» как угрозу Ливану. Эти статьи отражают западное невежество в отношении мышления "Хезбаллы", ее работы, власти, финансирования и целей.
«Хезболла» сильнее, чем ливанская армия, и все ливанские силы безопасности вместе взятые. Тем не менее, она никогда не будет рассматривать захват, доминирование или иное управление Ливаном по многим причинам, не связанным с ее превосходными боевыми возможностями.
Партия осознает, что Ливан является многонациональной страной (с 18 сектами и религиями) и что «исламская республика» недостижима, потому что условия для ее создания в настоящее время неблагоприятны. «Хезболла» не хочет и не может удовлетворять требованиям государства и благосостояния всего своего населения, потому что у него нет ресурсов государства. Группа не в состоянии управлять страной с небольшими ресурсами, страной, получающей и зависимой от иностранной (арабской и западной) помощи и богатств, страной, которая не может позволить себе быть изолированной от мира, как это было бы, если бы она управлялась "Хезбаллой".
«Чайный скандал» во второй израильской войне в 2006 году: https://www.jpost.com/Middle-East/Lebanese-general-arrested-for-drinking-tea-with-IDF
Более того, "Хезболла" согласилась с министром внутренних дел (суннитом), политическим противником и другом своего величайшего политического врага (Саудовской Аравией), поскольку она не хочет отвечать за внутреннюю безопасность страны. Также организация не хочет быть обвиненной в сектантстве, коррупции или взяточничестве или аресте суннитских джихадистов на сектантской основе.
"Хезбалла" полагает, что она может продолжать существовать неограниченно, только если местное население, и особенно шииты в Ливане, возьмут на себя поддержку группы и обеспечат безопасную среду для ее функционирования. Это ключ: боевики, семьи и сторонники «Хезболлы» составляют около 25% (шииты оцениваются более чем в 30% от общего числа сект и религии в Ливане) ливанского населения.
С 1945 года ливанское государство пренебрегало шиитской общиной, которая десятилетиями жила в худших условиях, чем жители палестинских лагерей беженцев, разбросанные по всему Ливану. Когда появилась возможность для того, чтобы они носили оружие и строили организацию, общество, не колеблясь приняло это.
Израиль укрепил смысл существования "Хезбаллы" своим вторжением в Ливан в 1982 году. «Хезбалла» возникла сначала для борьбы с Израилем, а затем для освобождения ливанской территории на втором этапе. Затем она перешла к поддержке «оси сопротивления» в Ираке, Сирии и Йемене. Сегодня шииты Ливана больше не нуждаются в Такии (араб. التقية — благоразумие, осмотрительность, осторожность — в некоторых направлениях ислама «мысленная оговорка», согласно которой верующий, живущий во враждебной среде, может внешне принимать её условности, сохраняя в душе истинную веру. Допустимо внешнее (мнимое) отрицание собственной веры в обстоятельствах, несущих угрозу общине, а также жизни верующего. Может использоваться для сокрытия подлинных взглядов. Практиковалась и практикуется исмаилитами, алавитами, друзами и, с определёнными оговорками, шиитами во времена гонений на них со стороны иноверцев) и не откажется от своих взглядов перед лицом любой опасности для их существования, внутренней или международной. Независимо от того, насколько серьезно Израиль и США могут угрожать шиитским районам в Ливане, они не откажутся от власти, достоинства и статуса, которых они достигли в Ливане.
«Хезболла» сегодня использует десятки тысяч шиитов – в военной и социальной деятельности – которые позитивно влияют на шаткую ливанскую экономику. Эти десятки тысяч человек, работающих в рядах «Хизбаллы», не прибыли в Ливан с другой планеты, страны или континента. Это люди Ливана, жители южных пригородов, Бейрут, Джубайл, Саида, Тир, Бекаа, Баальбек, Хермель и все части Ливана. Таким образом, те, кто требует ликвидации «Хезбаллы», фактически требуют уничтожения неотъемлемой и значительной части населения Ливана.
США вложили https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111shrg62141/html/CHRG-111shrg62141.htm сотни миллионов долларов в борьбу с «Хезбаллой» в Ливане и безальтернативно искажали ее имидж. Лидер Аль-Каиды Айман аль-Завахири спросил в письме Абу Мусаба аль-Заркави (перехвачены американскими силами в Ираке 9-го июля 2005), когда его действия были направлены против шиитов в первые годы американской оккупации Ирака: какое-либо исламское государство в истории когда-либо добивалось успеха в уничтожении шиитов?
Элайджа Магье
https://ejmagnier.com/2018/08/26/after-the-failed-attempt-at-syrian-regime-change-the-next-target-is-hezbollah/ – оригинал на английском языке
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Белоруссия готова помогать восстанавливать Сирию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами и заявил о готовности оказать помощь в восстановлении САР, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
В поздравлении Лукашенко отметил, что за прошедшую четверть столетия Белоруссией и Сирией были установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой.
«Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом.
Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», — процитировали поздравление в пресс-службе.
Лукашенко также отметил, что «Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа».
По данным пресс-службы, в свою очередь Асад также поздравил Лукашенко с годовщиной установления дипломатических отношений между странами, выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран, в интересах двух дружественных народов и ради мировой безопасности и стабильности. Асад высоко оценил позицию Белоруссии в отношении войны в Сирии, а также отметил оказанную поддержку сирийскому народу в борьбе против терроризма, добавили в пресс-службе.
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Наши на Голанских высотах
В недавно освобожденной сирийской провинции Эль-Кунейтра вновь, после семилетнего отсутствия появились миротворцы Организации Объединенных Наций. Представители миротворческих сил ООН в сопровождении бойцов военной полиции Минобороны РФ впервые за минувшие шесть лет провели патрулирование на линии разграничения между Сирией и Израилем на спорных Голанских высотах.
Что это за такие Голанские высоты? В чем смысл появления российских военных там? Об этом кратко и по существу в комментарии, который я дал РИА ФАН.
Источник: riafan.ru
Хотелось бы обратить внимание на появление патрулей российской военной полиции на Голанских высотах между Израилем и Сирией. Для того, чтобы понять всю важность и значимость этого факта, хотелось бы сперва дать небольшую историческую справку о том, что такое Голанские высоты.
— До 1967 года Голанские высоты были территорией Сирии. Затем, в ходе Шестидневной войны Израиль захватил эти территории и, что называется, оккупировал. Международное сообщество этот факт не признало. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке принял законодательный акт о том, что оккупированная им часть Голанских высот теперь является территорией Израиля. Сирия этот факт не признала, и на сегодняшний момент сирийцы говорят, что безоговорочное признание Израиля возможности передачи Голанских высот под юрисдикцию Сирии является одним из обязательных условий для начала переговоров между Сирией и Израилем. И понятное дело, что Израиль на такие переговоры идти отказывается.
— Когда началась гражданская война в Сирии, инициированная со стороны Запада, Израиль был крайне заинтересован в ослаблении Сирии как одного из своих военных противников. Поэтому неудивительно, что на территории Голанских высот был создан некий госпиталь, который якобы оказывал помощь раненым мирным жителям, а на самом деле лечил боевиков. Несколько раз со стороны Голанских высот был обстрел территории Израиля – таким образом боевики пытались спровоцировать боевое столкновение между сирийской и израильской армией.
— Территория от боевиков зачищена, но вопрос провоцирования боевых действий крайне остро стоит. И в этот момент Сирия и Израиль дают свое согласие на то, чтобы на Голанских высотах появились российские патрули. Здесь на что хочется обратить внимание: во-первых, обе страны понимают, что Россия – именно то государство, которое поможет избежать провокаций и военных столкновений. А во-вторых, на этой территории и ранее до войны размещались миротворцы ООН, они сейчас там размещаются. Так вот, российская военная полиция не в состав этой миротворческой миссии входит, не в голубых касках ходит – а в нашей военной форме, она вместе с миротворцами ООН патрулирует эту территорию. Это говорит не только о большом доверии к России у всех игроков этого региона, но и о возросшем влиянии России в геополитической сфере вообще.
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С Парада в Сирию: новейшая бронетехника РФ впервые замечена на юге САР (ФОТО)
Российские военные продолжают различные операции в Сирии. Задачи по обеспечению безопасности конвоев Минобороны чаще всего ложатся на подразделения военной полиции.
Во время последних мероприятий на юге САР в кадре появились новейшие бронемашины «Патруль» (на фото серого цвета), впервые представленные широкой общественности на параде Победы 9 мая 2018 года. Не так давно они были приняты на вооружение Росгвардией.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Бронеавтомобиль «Патруль» разработан известным производителем спецтехники военного назначения — компанией «Астейс», являющейся партнёром «КАМАЗа» из Набережных Челнов.
«Патрули» созданы на базе полноприводного шасси КАМАЗ-43502 с колёсной формулой 4×4. Известно, что недавно эти спецмашины поступили в отряды специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии.
Кузов машины выполнен в виде цельнометаллической бронированной капсулы, способной вместить до 10 человек личного состава, включая бойцов, водителя и командира. Также «Патруль» может перевозить различные грузы, буксировать прицепные системы, использоваться для монтажа военной и специальной техники с обеспечением требуемого уровня противопульной и противоминной защиты экипажа.
Сварной бронированный корпус капотной компоновки в базовом исполнении (при использовании листов броневой стали марки А3) обеспечивает баллистическую защиту на уровне 5 класса по российским стандартам, это означает, что он надёжно защищает свой экипаж и агрегаты от 7,62-мм пуль винтовок и автоматов (без бронебойного сердечника). Кроме того, бронекапсула выдерживает подрыв до 2 кг тротила.
В дальнейшем на платформе этих автомобилей планируется создание целого семейства военной техники (в том числе и трёхосные модификации) для подразделений связи, РХБ-защиты, медицинских и инженерных подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии.
«Урал-ВП»
На фотографии ниже можно увидеть и другие современные бронемашины — «Урал-432009-31/73» или «Урал-ВП» — это трёхосный полноприводный бронеавтомобиль, который предназначен для использования в качестве транспортного средства силами военной полиции Минобороны РФ для перевозки личного состава и спецконтингента, защиты их от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств. Однообъёмный 15-местный (включая водителя) бронекорпус имеет две боковые двери в модуле управления, боковую дверь обитаемого отсека с правой стороны и 2 распашные двери сзади.
Фотографии сделаны в населённом пункте Адра-Абдин в южной сирийской провинции Дераа, где Центром по примирению враждующих сторон была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольствия и оказания медицинской помощи нуждающимся местным жителям.
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