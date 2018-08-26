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Россия восстановила «всевидящее Око» СССР. При участии Украины и Грузии

21:38. 26 августа 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

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В России восстановили систему контроля за космическим пространством, которая была утрачена в связи с крахом СССР. Это удалось сделать при участии бывших советских республик и стран дальнего зарубежья. Об этом и не только расскажем после сводки новостей.

Ролик о ПАО «КАМАЗ»: https://youtu.be/RCeT_UZBVl4
Канал «Made in Russia» о российском производстве: https://www.youtube.com/MadeInRussia_…

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/

Время-вперёд! #306 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/gpUvYlJ3Ad4

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

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Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
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Источник: www.youtube.com

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