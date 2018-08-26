Как распознать демона? Алексей Орлов и Юлона Стоянова

Давайте поговорим … зачем демону душа.



Алексей Орлов и Юлона Стоянова



Кто такие демоны?

Мы не раз слышали истории про демонов, как они всячески пытаются повлиять на жизнь людей, пакостят и создают неприятности на невидимом уровне. Но слышали ли вы о том, что демоны рождаются среди основного человечества, ничего не подозревая о своём происхождении? Как распознать демона, и какие признаки их отличают от людей?



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Источник: www.youtube.com