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Как распознать демона? Алексей Орлов и Юлона Стоянова

21:42. 26 августа 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим … зачем демону душа.

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

Кто такие демоны?
Мы не раз слышали истории про демонов, как они всячески пытаются повлиять на жизнь людей, пакостят и создают неприятности на невидимом уровне. Но слышали ли вы о том, что демоны рождаются среди основного человечества, ничего не подозревая о своём происхождении? Как распознать демона, и какие признаки их отличают от людей?

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Источник: www.youtube.com

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