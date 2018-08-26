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Экзоскелет, имперский шагоход и другие экспонаты “Армии-2018″

07:10. 26 августа 2018 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:

Опытный образец тяжелой БМП Т-15 проекта "Армата"

Павел Аксенов
Русская служба Би-би-си

В подмосковной Кубинке открылся ежегодный военный форум "Армия". Он проходит в так называемом "Парке "Патриот" – огромном выставочном комплексе, который министерство обороны использует для пропаганды своих достижений.

Этот форум постепенно "вобрал" в себя другие военные выставки, в частности – нижнетагильскую Russia Arms Expo и подмосковную "Технологии в машиностроении". Однако в отличие от "Армии", эти салоны организовывала российская оборонная промышленность, и они в большей степени были были выставками, чем военным шоу.


Тем не менее, в 2018 году в военном салоне "Армия" участвуют крупные иностранные делегации. Свои стенды в павильонах есть у Индии, Китая, Пакистана. При этом представленные на них образцы вооружений ориентированы не столько на российский, сколько на международный рынок.

Однако в целом эта выставка остается преимущественно российской.


Танк Т-14 проекта "Армата"

Танк Т-14 проекта "Армата" был впервые представлен во время парада Победы в 2015 году. С тех пор он остается главным экспонатом, своего рода флагманом российских военных выставок.

По оценкам экспертов, конструкция Т-14 действительно может считаться передовой – у танка необитаемая башня, экипаж находится в бронированной капсуле в корпусе.

Однако танк не завершил еще цикл испытаний. Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил недавно, что Т-14 оказался слишком дорог, и что он не станет основным боевым танком в войсках – эта роль будет оставаться у модернизированных Т-90, Т-72 и Т-80.

Т-14 в российской армии будет использоваться для усиления и поддержки танковых частей, как более мощное оружие, рассказали Русской службе Би-би-си на стенде производителя танка корпорации УВЗ.

Кроме Т-14 на "Армии" показана тяжелая БМП Т-15 этого же проекта, а также БМП "Курганец" и тяжелая колесная платформа "Бумеранг".


Изотермический транспортно-стыковочный агрегат 15Т555

Изотермический транспортно-стыковочный агрегат привлекает внимание, прежде всего, своими размерами.

Этот тягач с огромным прицепом предназначен для погрузки, выгрузки и перевозки крупных и особо опасных грузов.

Каких именно, неизвестно, но припаркован этот агрегат среди машин ракетных войск стратегического назначения.


"Листава" 15М107

"Листава" 15М107 – машина для разминирования. Конструкция в ее передней части – поисковый модуль с индукционными датчиками. Другими словами, большой миноискатель.

Радар на крыше – микроволновый излучатель, который предназначен для выведения из строя мин с электронной начинкой.

Эта машина также используется в ракетных войсках стратегического назначения.


9K317M – пусковая машина ЗРК "Бук-M3"

Еще одна новинка, 9K317M – пусковая машина новейшего зенитно-ракетного комплекса "Бук-M3".


Вездеход "Шерп"

Этот вездеход в 2016 году стал хитом интернета. Видео испытаний российского "Шерпа" набрало за сутки на"Фейсбуке" более двух миллионов просмотров. О внедорожнике написали многие зарубежные технологические и автомобильные издания.

Сейчас компания продолжает строить их и продает на международном рынке.


Проект легкого авианосца

Дискуссия о необходимости в российском флоте авианосных групп периодически вспыхивает в печати, и, хорошо разгоревшись, заканчивается. Пока единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт, на военных выставках показывают проекты новых.

Крыловский государственный научный центр показал на "Армии 2018" новую разработку – проект легкого авианосца.


Прототип робота концерна "Калашников"

У входа в павильон концерна "Калашников" посетителей встречает аппарат, напоминающий имперский шагаход AT-ST из фильмов "Звездные войны".

В "Калашникове" утверждают, что это прототип настоящего робота, но что он будет делать, неизвестно.


На снимке костюм с экзоскелетом слева, справа – макет активного экзоскелета, который находится в разработке

Центральный НИИ точного машиностроения представил на своем стенде экзоскелет из углепластика, который облегчает передвижения военного с грузом до 50 килограммов.

Это пассивный экзоскелет, то есть он не оснащен сервоприводами, а работает с использованием рычагов и пружин.



Выставку украсили бюстами российских военачальников и царей. Чести быть представленными удостоились четыре монарха: Павел I, Николай I, Николай II и Александр III.

Выбор этот никак не объяснен.

Павел Аксенов
Русская служба Би-би-си

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Армия, Россия
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