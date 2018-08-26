Экзоскелет, имперский шагоход и другие экспонаты “Армии-2018″

Этот форум постепенно "вобрал" в себя другие военные выставки, в частности – нижнетагильскую Russia Arms Expo и подмосковную "Технологии в машиностроении". Однако в отличие от "Армии", эти салоны организовывала российская оборонная промышленность, и они в большей степени были были выставками, чем военным шоу.Тем не менее, в 2018 году в военном салоне "Армия" участвуют крупные иностранные делегации. Свои стенды в павильонах есть у Индии, Китая, Пакистана. При этом представленные на них образцы вооружений ориентированы не столько на российский, сколько на международный рынок.Однако в целом эта выставка остается преимущественно российской.Танк Т-14 проекта "Армата" был впервые представлен во время парада Победы в 2015 году. С тех пор он остается главным экспонатом, своего рода флагманом российских военных выставок.По оценкам экспертов, конструкция Т-14 действительно может считаться передовой – у танка необитаемая башня, экипаж находится в бронированной капсуле в корпусе.Однако танк не завершил еще цикл испытаний. Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил недавно, что Т-14 оказался слишком дорог, и что он не станет основным боевым танком в войсках – эта роль будет оставаться у модернизированных Т-90, Т-72 и Т-80.Т-14 в российской армии будет использоваться для усиления и поддержки танковых частей, как более мощное оружие, рассказали Русской службе Би-би-си на стенде производителя танка корпорации УВЗ.Кроме Т-14 на "Армии" показана тяжелая БМП Т-15 этого же проекта, а также БМП "Курганец" и тяжелая колесная платформа "Бумеранг".Изотермический транспортно-стыковочный агрегат привлекает внимание, прежде всего, своими размерами.Этот тягач с огромным прицепом предназначен для погрузки, выгрузки и перевозки крупных и особо опасных грузов.Каких именно, неизвестно, но припаркован этот агрегат среди машин ракетных войск стратегического назначения."Листава" 15М107 – машина для разминирования. Конструкция в ее передней части – поисковый модуль с индукционными датчиками. Другими словами, большой миноискатель.Радар на крыше – микроволновый излучатель, который предназначен для выведения из строя мин с электронной начинкой.Эта машина также используется в ракетных войсках стратегического назначения.Еще одна новинка, 9K317M – пусковая машина новейшего зенитно-ракетного комплекса "Бук-M3".Этот вездеход в 2016 году стал хитом интернета. Видео испытаний российского "Шерпа" набрало за сутки на"Фейсбуке" более двух миллионов просмотров. О внедорожнике написали многие зарубежные технологические и автомобильные издания.Сейчас компания продолжает строить их и продает на международном рынке.Дискуссия о необходимости в российском флоте авианосных групп периодически вспыхивает в печати, и, хорошо разгоревшись, заканчивается. Пока единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт, на военных выставках показывают проекты новых.Крыловский государственный научный центр показал на "Армии 2018" новую разработку – проект легкого авианосца.У входа в павильон концерна "Калашников" посетителей встречает аппарат, напоминающий имперский шагаход AT-ST из фильмов "Звездные войны".В "Калашникове" утверждают, что это прототип настоящего робота, но что он будет делать, неизвестно.Центральный НИИ точного машиностроения представил на своем стенде экзоскелет из углепластика, который облегчает передвижения военного с грузом до 50 килограммов.Это пассивный экзоскелет, то есть он не оснащен сервоприводами, а работает с использованием рычагов и пружин.Выставку украсили бюстами российских военачальников и царей. Чести быть представленными удостоились четыре монарха: Павел I, Николай I, Николай II и Александр III.Выбор этот никак не объяснен.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com