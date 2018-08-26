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Чем опасны прививки? Марва Оганян

21:39. 26 августа 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Как воздействует на человеческий организм чужеродный животный белок?

Учеными обнаружен опасный антиген. Как он влияет на здоровье детей? Так ли важны иммуноглобулины для развития ребенка? Прививки передаются по наследству? О тайнах долголетия и крепкого здоровья в своей книге “Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации” рассказывает автор уникальной методики безлекарственного лечения организма на основе правильного питания Марва Оганян.

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Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян М.В. Оганян В.С.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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