Чем опасны прививки? Марва Оганян

Концептуал СМИ Как воздействует на человеческий организм чужеродный животный белок?

Учеными обнаружен опасный антиген. Как он влияет на здоровье детей? Так ли важны иммуноглобулины для развития ребенка? Прививки передаются по наследству? О тайнах долголетия и крепкого здоровья в своей книге “Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации” рассказывает автор уникальной методики безлекарственного лечения организма на основе правильного питания Марва Оганян.



=================================================================================

Рекомендуем:

Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян М.В. Оганян В.С.

=================================================================================