Владимир Путин: Арктика – неотъемлемая часть России

Арктический регион многим покоя не дает, особенно российские территории. Причины общеизвестны: огромный потенциал и перспективы, богатейшие природные ресурсы. Арктика, по мнению российского президента Владимира Путина, чрезвычайно важна для нашей страны: и в экономическом, и геополитическом плане. Стратегический регион, который мы защищать будем всеми силами, от чего и бесятся уже наши западные «партнеры».

При этом Россия намерена сотрудничать в Арктике с другими государствами и развивать регион совместными усилиями. Так, Путин во время сочинской встречи с финским лидером Саули Ниинистё заметил, что мы готовы участвовать в саммите Арктического совета, который организует Финляндия.

Освоение Арктики Россией продолжается. Как неоднократно заявлял российский лидер, данный регион является неотъемлемой частью России. Наша страна уже подала заявку в ООН на расширение шельфа в регионе.

Наша страна начала уже осваивать запасы углеводородного сырья (свыше 100 млрд. тонн залегает в прибрежных районах и на шельфе), что вызвало на Западе истерику: мол, Россия посягает на общее достояние. Напомню, что именно на российские арктические территории они пытаются заявить права. Вот только проблем не оберутся, поэтому только кричат на всех углах.

Владимир Путин осознает, насколько важно проводить в регионе единую государственную политику, выполняя при этом и задачи по обеспечению нацбезопасности. Перспективные проекты по развитию российской Арктики уже реализуются под контролем и руководством российского президента.

Так, Путин одобрил концессию по Северному широтному ходу (создание железнодорожной магистрали, соединяющей западную и восточную часть Ямало-Ненецкого автономного округа), как сообщил Дмитрий Артюхов, ВриО губернатора ЯНАО. В планах строительство дополнительных арктических ледоколов. Особое внимание уделяется развитию Северного морского пути.

Российские корабли имеют свободный доступ в Атлантический и Ледовитый океаны благодаря СМП, а грузопоток по нему к 2030 году вырастет, как прогнозируется, в семь раз (за прошлый год он побил рекорд – 10 млн. тонн). Продолжается запуск и новых промышленных мощностей в регионе. Как заявил Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию этой весной, СМП - ключ к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока.

Внимание уделяется Арктике колоссальное. Помимо строительства новых ледоколов, развития СМП и запуска новых производств, проводятся также комплексные научные исследования и мониторинг природной среды. В планах введение в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» к 2020 году и поддержка ученых всех стран арктического региона. Российские ученые, к слову, на Ямале впервые одели спутниковые ошейники белым медведицам с Вилькицкого и Шокальского островов.

Среди задач, поставленных перед российскими учеными, значится нахождение решения проблемы обледенения техники, специального оборудования и объектов инфраструктуры в регионе, а перед властями - переход на более экологичное топливо, ликвидация свалов судов на берегу Кольского залива, ликвидация нефтяного загрязнения на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Архангельской области и решение иных проблем.

Путин неоднократно говорил о том, что экологии в регионе необходимо уделять особенное внимание. Ведь от нее зависит климат планеты, а на долю России приходится треть мировой арктической зоны. Это большая ответственность и перед нашей страной, и перед миром. Мы ее осознаем и, развивая Арктику, не забываем про экологию и необходимость сотрудничать с нашими «соседями». Политика Путина в Арктике, стоит признать, дальновидная и направленная на благо России.