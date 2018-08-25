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В России восстановлена разрушенная при крахе СССР система контроля космоса

09:19. 25 августа 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:
В России восстановлена разрушенная при крахе СССР система контроля космоса | Русская весна

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН создал распределенную по земному шару сеть телескопов для контроля космического пространства взамен единой сети наблюдения за околоземной орбитой, переставшей функционировать с распадом СССР, говорится в материалах института, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Эта система взаимодействует с системами контроля космического пространства Роскосмоса, РАН, отдельных организаций и научных институтов.

Согласно материалам, обработка данных проводится на базе суперкомпьютера с производительностью 100 терафлопс (100 триллионов операций в секунду) в институте Келдыша.

На начало 2018 года в компьютере имелись данные о 2438 объектах на геостационарной орбите (высота 36 тысяч километров над Землей, здесь располагаются спутники связи), 2925 объектах на высокоэллиптической орбите (в основном используется для спутников связи) и 361 объекте на средневысокой околокруговой орбите (около 20 тысяч километров, на такой орбите вращаются спутники навигационных систем ГЛОНАСС и GPS).

По данным НАСА, на околоземной орбите находятся около 19 тысяч искусственных объектов, видимых с Земли.

В каталоге российской Системы контроля космического пространства числятся 13 тысяч искусственных объектов: 7 тысяч размером более 20 сантиметров на низкой околоземной орбите (от 160 до 2 тысяч километров) и 6 тысяч размером 20–40 сантиметров на высокой (от 2 тысяч до 50 тысяч километров) околоземной орбите.

В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100–200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.

В феврале 2009 года на орбите произошло первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов — советского военного спутника «Космос-2251» и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33. Они развалились почти на 2 тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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