Сводки от ополчения Новороссии 25 августа 2018
- 07:30 Убитый солдат ВСУ раскрыл тайну украинских карателей в «серой зоне» (ВИДЕО 18+).
- 00:22 ЛНР: спецслужбы Украины действуют новыми методами.
- Вчера 22:36 ВАЖНО: Горловка снова под огнём, город остался без света и воды (ФОТО, ВИДЕО).
Убитый солдат ВСУ раскрыл тайну украинских карателей в «серой зоне» (ВИДЕО 18+)
Убитый своими боец ВСУ раскрыл тайну провокаций украинских карателей, которые ведут огонь одновременно по своим и по позициям защитников ДНР.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Народной Милиции ДНР.
При изучении материалов сохранённых на телефоне военнослужащего ВСУ Дмитрия Украинского, застреленного украинскими боевиками при попытке перехода на сторону ДНР, было обнаружено видео на котором зафиксирован факт выдвижения украинской ДРГ в серую зону и ведения оттуда провокационного обстрела, направленного как против Народной милиции ДНР, так и против своих собственных позиций.
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ЛНР: спецслужбы Украины действуют новыми методами
Спецслужбы Украины развернули комплексную кибернетическую войну в информационном пространстве для дестабилизации социально-экономической и политической ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
Для достижения цели киберпреступники из украинских спецслужб активно используют массовые вбросы дезинформации в соцсети.
В частности, резко активизированы кампании по дискредитации властей ЛНР и формированию протестных настроений. СБУ в социальных сетях открыты фейковые группы госучреждений ЛНР, в которых распространяются призывы к проведению митингов против действующей власти. Помимо этого в сети интернет созданы аккаунты первых лиц Республики, от имени которых СБУ размещают дезинформацию.
Правоохранителями ЛНР проводится работа по установлению лиц, причастных к данной противоправной деятельности.
Министерство госбезопасности призывает граждан луганской Республики пользоваться надежными источниками информации и проверять сведения, полученные через сеть Интернет.
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ВАЖНО: Горловка снова под огнём, город остался без света и воды (ФОТО, ВИДЕО)
Только что стало известно, что ВСУ возобновили обстрел Горловки — сейчас огонь ведётся по району Доломитного завода в посёлке Гольмовский на севере Горловки.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Напомним, сегодня около семи вечера с украинских позиций был открыт огонь сразу в нескольких направлениях: центр Гордовки и посёлок Никитовка. Снарядами и осколками повреждено несколько жилых домов.
Кроме того, в результате обстрела перебита линия электроснабжения 35т к/в.
Без света остались ряд районов города и пригороды.
«Линии тупиковые, переключить нет возможности, только восстановление. Сейчас без электроэнергии 55 ТП, попали — Центральные очистные, 2 фильтровальная, 245 квартал, часть Строителя, Широкая Балка. Бригады работают», — сообщил Приходько.
«Из-за отсутствия электроэнергии остановлен водопроводный узел, до утра без воды частично посёлок Бессарабка, жилмассив Солнечный, улицы Шевченко, Богуна, Волкова», — цитирует Приходько сотрудников горводоканала Горловки.
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