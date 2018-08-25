Сводки от ополчения Новороссии 25 августа 2018

Только что стало известно, что ВСУ возобновили обстрел Горловки — сейчас огонь ведётся по району Доломитного завода в посёлке Гольмовский на севере Горловки.

Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Напомним, сегодня около семи вечера с украинских позиций был открыт огонь сразу в нескольких направлениях: центр Гордовки и посёлок Никитовка. Снарядами и осколками повреждено несколько жилых домов.

Кроме того, в результате обстрела перебита линия электроснабжения 35т к/в.

Без света остались ряд районов города и пригороды.

«Линии тупиковые, переключить нет возможности, только восстановление. Сейчас без электроэнергии 55 ТП, попали — Центральные очистные, 2 фильтровальная, 245 квартал, часть Строителя, Широкая Балка. Бригады работают», — сообщил Приходько.

«Из-за отсутствия электроэнергии остановлен водопроводный узел, до утра без воды частично посёлок Бессарабка, жилмассив Солнечный, улицы Шевченко, Богуна, Волкова», — цитирует Приходько сотрудников горводоканала Горловки.

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