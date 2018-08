США модернизируют локатор в Вардё

Авария на строительстве нового разведывательного радара США на закрытом военном объекте в городе Вардё (провинция Финнмарк, Норвегия) вновь обратила внимание норвежских СМИ на этот секретный объект. Об инциденте сообщили спустя девять месяцев после происшествия.То, что авария оставалась тайной такой продолжительный срок, и добавило сенсационности в сообщениях региональных СМИ норвежского Финнмарка. Хотя в данном случае ничего опасного ни для местных жителей, ни для окружающей среды не произошло. Просто 15 октября 2017 года водитель полностью загруженного самосвала марки Volvo A30D потерял над ним управление на повороте крутого холма, и машина перевернулась. По-видимому, причиной катастрофы стали избыточный груз, большая скорость, плохие шины и недостаточная профессиональная компетенция и опыт водителя. Главная проблема — ни полиция, ни Инспекция труда не были уведомлены о серьезном дорожном происшествии.СМИ обратили внимание на инцидент в Вардё только сейчас после того, как Инспекция труда опубликовала соответствующие документы. Оказалось, что работающий на секретном военном объекте самосвал не был зарегистрирован надлежащим образом. Специализированная машина числилась как простой грузовик. Водитель, который вел самосвал, не имел надлежащих водительских прав на вождение подобного вида транспорта. К счастью, водитель отделался легким испугом. Работающая на американском военном объекте строительная организация без уведомления полиции быстро устранила последствия аварии. Самосвал был поставлен на колеса, высыпавшийся груз вернули в кузов, участки повреждения на дороге залатали. Полиция прибыла на место происшествия, узнав о нем из других источников, когда последствия инцидента были почти устранены.Главная претензия по дорожному инциденту норвежской Инспекции труда — работающая на американском объекте компания Finnmark Entreprenør не уведомила о происшествии. Пока претензии к фирме изложены в специальном отчете по аудиту. В нем констатировали, что компания имеет «проблемы с техникой безопасности».Строительство новых корпусов на объекте в Вардё. Фото: NRKПопутно из материалов региональных норвежских СМИ выясняется, что с начала осени 2016 года в условиях «строжайшей безопасности», разумеется не труда, а военной тайны, до 40 сотрудников из 16 компаний каждый рабочий день трудятся на объекте строительства нового радара в Вардё. Основным подрядчиком строительных работ на объекте выступает известная норвежская строительная компания PEAB. Упомянутая Finnmark Entrepenør работает в качестве одного из субподрядчиков PEAB. Для питания нового локатора в подводном тоннеле, соединяющем остров, на котором расположен Вардё, с материком уже проложен дополнительный электрический кабель. Это весьма показательно. Идет наращивание разведывательных мощностей США на известном стратегическом военном объекте в Арктике.В публикациях норвежских региональных СМИ прямо утверждается, что стройка в Вардё осуществляется на основании сотрудничества между Космическим командованием ВВС США и норвежской Службой разведки. Норвежские журналисты пишут, что осваиваемый проект является ключевым элементом интересов безопасности США глобального масштаба. Новый радар будет завершен к 2020 году и будет подчиняться стратегическому командованию США. Не скрывается, что в результате военного сотрудничества, норвежские вооруженные силы получают от американцев добытую на объекте в Вардё информацию о российских вооруженных силах. В 2016 году начальник норвежской военной разведки Мортен Хага Лунде подтвердил, что американский локатор осуществляет «контроль за районом наших [т. е.] национальных интересов на Севере».Новая радарная станция будет работать на площадке в Вардё совместно с уже действующей станцией Globus II, запущенной в 2001 году. Таким образом, речь идет не о модернизации радарного комплекса, а об увеличении его мощи посредством развертывания нового технического объекта.Официально заявленной американцами задачей радиолокационного комплекса в Вардё является отслеживание космического мусора. Однако изначально и российские, и западные военные эксперты полагали, что местоположение объекта в Вардё перпендикулярно проекции вероятных траекторий стратегических ракет, стартующих из европейских районов РФ, делает его ключевым звеном в американской системе предупреждения о возможном ракетном нападении. Кроме того, объект в Вардё позволяет осуществлять наблюдение за стратегическими базами российского Северного флота и за испытательными пусками с ракетных полигонов в Белом море (Нёнокса) и с космодрома возле станции Плесецкой. В свое время компания Raytheon, создавшая на Варде РЛС Globus II, сначала разместила на своем вебсайте, а потом удалила с него сообщение о том, что радар был «изначально предназначен для сбора разведывательных данных о баллистических ракетах».Впервые об истинном назначении американского радара в Вардё в норвежских СМИ сообщили в апреле 1998 года. Публикации журналиста Инге Селлевагав норвежском издании Bergens Tidende тогда стали причиной скандала, приведшего к отставке министра обороны Норвегии. В 2000 году об объекте в Вардё написали и американских изданиях: New York Times и Bulletin of Atomic Scientists. В апреле 2000 года российский МИД выступил с официальным заявлением, указав на то, что размещение РЛС подобного класса вне национальной территории США является нарушением договора по ПРО 1972 года. Тогда же ситуацию прокомментировали и российские военные. Спустя пару месяцев норвежская разведка вынуждена была наконец-то признать, что целью США при размещении РЛС в Вардё было использование этой станции и в качестве элемента американской ПРО. Вслед за этим последовало новое заявление российского МИД на этот раз по вопросу об участии Норвегии в американских планах создания ПРО. Тем не менее, несмотря на подобного рода заявления из Москвы и определенное недовольство норвежской общественности, РЛС в Вардё была построена запущена, а через некоторое время в повестку дня был поставлен и вопрос о модернизации объекта. Под видом модернизации началось наращивание его мощностей.Периодически, подобно случившемуся сейчас, американский объект в Вардё оказывается в центре медийного внимания региональных и центральных СМИ Норвегии. В описываемом последнем случае пикантности и перцу добавляет то, что медийный скандал в Финнмарке, повод которому дало сокрытие аварии на строящемся американском объекте в Вардё, последовал буквально через день после завершения все в том же Вардё «Поморского фестиваля» российско-норвежской дружбы по Баренц-программе «от человека к человеку». Кураторы фестиваля — мэр Вардё Роберт Йенсен и депутат губернского собрания Финнмарка «норвежский помор» Реми Странд в очередной раз зазвали на несколько дней нескольких простаков из России и сделали из них дураков, сыграв, спев и сплясав на тему мнимой вековой дружбы и общей рыбы-трески на фоне строящегося и уже работающего локаторов. Специально для русских участников фестиваля «поморской дружбы» локатор в Вардё окружили заборами и предупредительными надписями о запретной зоне на русском языке. «Дружба» в Вардё с русскими на фоне враждебной военной и экономической активности Норвегии и США — это нонсенс, но это факт.«Поморский фестиваль». Фото: «Мурманский вестник»Завеса секретности, окружающая РЛС, порождает у местных жителей страхи по поводу того, что власти скрывают угрозы для их здоровья. Они видят, что излучаемые РЛС электромагнитные импульсы создают у них в домах помехи радио и телевидению. Некоторые жители утверждают, что из-за них у местных женщин случаются выкидыши, а в гражданском квартале рядом с запретной зоной люди с заметной частотой заболевают раком. Так может быть дурь местных чиновников на тему ежегодной дружбы с русскими — это результат вредных излучений американского локатора в Вардё? Или же это простая политика «мягкой силы»?Бывший мэр Вардё и работавший на объекте ветеран норвежской военной разведки Лассе Хаугхем в интервью New York Times заявил: «Это место очень и очень важно для Америки и для западного мира, так как отсюда можно следить за тем, что делают русские». Главный бизнес Вардё — это шпионить за российскими стратегическими силами, полагает и нынешний мэр города Роберт Йенсен. Он не видит оснований для тревоги и поддерживает строительство нового радара, потому что благодаря ему появляются дополнительные рабочие места в городе. По его словам, жителей острова гораздо больше беспокоит закрытие местных рыбозаводов, нежели появление очередной американской РЛС. Так что американская военная активность в Арктике в полном соответствии с заявлениями лукавых норвежских «баренцев» о любви и дружбе, адресованным русским арктическим регионам, будет продолжаться. http://perevodika.ru/articles/1199869.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com