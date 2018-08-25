Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 августа 2018

Реализация провокации с химоружием должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», — сказал он.

Как сообщил Конашенков, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО «The Sullivans» («Салливанс») ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM.

Представитель Минобороны РФ отметил, что косвенным подтверждением подготовки Америкой вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные в минувшую среду 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении «самым решительным образом» ответить на «применение химического оружия» сирийским правительством.

«Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии», — добавил Конашенков.

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