Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 августа 2018
- 10:35 США угрожают новым ударом по Сирии.
- 09:27 СРОЧНО: США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии.
- 06:30 Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО).
США угрожают новым ударом по Сирии
Довольно предсказуемо, но США снова угрожают нанести удар по Сирии. Повод уже знаком – применение Асадом хим.оружия против боевиков в Идлибе.Как утверждают американские СМИ, данная угроза была доведена до Патрушева в Женеве на переговорах с Болтоном.
Вполне понятно, что как и ранее, Асад никакого хим.оружия применять не будет, но это и не важно, у США есть ресурсы в Идлибе, чтобы сфабриковать медийную картинку для обоснования очередной агрессии против Сирии.
Мотивы США тут довольно прозрачны – максимально затянуть завершающий этап Сирийской войны и продолжить курс на демонизацию Асада, а также России.
МО РФ уже выпустило предупреждение, что боевики Ан-Нусры ведут подготовку к провокации с хим.оружием.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СРОЧНО: США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии
Реализация провокации с химоружием должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», — сказал он.
Как сообщил Конашенков, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО «The Sullivans» («Салливанс») ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM.
Представитель Минобороны РФ отметил, что косвенным подтверждением подготовки Америкой вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные в минувшую среду 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении «самым решительным образом» ответить на «применение химического оружия» сирийским правительством.
«Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии», — добавил Конашенков.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО)
Конвой Минобороны РФ прибыл в недавно освобождённом от боевиков н.п. Маариия в южной сирийской провинции Дераа.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Местные жители организовали очень радушный приём нашим военнослужащими. Дети с удовольствием фотографировались с бойцами военной полиции, по этой причине получились очень трогательные кадры.
В населенном пункте Маариия Центром по примирению враждующих сторон была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольствия.
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