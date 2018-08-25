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Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 августа 2018

14:22. 25 августа 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

США угрожают новым ударом по Сирии



Довольно предсказуемо, но США снова угрожают нанести удар по Сирии. Повод уже знаком – применение Асадом хим.оружия против боевиков в Идлибе.Как утверждают американские СМИ, данная угроза была доведена до Патрушева в Женеве на переговорах с Болтоном.

Вполне понятно, что как и ранее, Асад никакого хим.оружия применять не будет, но это и не важно, у США есть ресурсы в Идлибе, чтобы сфабриковать медийную картинку для обоснования очередной агрессии против Сирии.

Мотивы США тут довольно прозрачны – максимально затянуть завершающий этап Сирийской войны и продолжить курс на демонизацию Асада, а также России.

МО РФ уже выпустило предупреждение, что боевики Ан-Нусры ведут подготовку к провокации с хим.оружием.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

СРОЧНО: США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии

СРОЧНО: США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии | Русская весна

Реализация провокации с химоружием должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», — сказал он. 

Как сообщил Конашенков, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО «The Sullivans» («Салливанс») ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM.

Представитель Минобороны РФ отметил, что косвенным подтверждением подготовки Америкой вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные в минувшую среду 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении «самым решительным образом» ответить на «применение химического оружия» сирийским правительством.

«Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии», — добавил Конашенков.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО)

Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна

Конвой Минобороны РФ прибыл в недавно освобождённом от боевиков н.п. Маариия в южной сирийской провинции Дераа.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Местные жители организовали очень радушный приём нашим военнослужащими. Дети с удовольствием фотографировались с бойцами военной полиции, по этой причине получились очень трогательные кадры.

В населенном пункте Маариия Центром по примирению враждующих сторон была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольствия.

Читайте также: Главаря боевиков разорвало на части при попытке захватить флаг Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна
Кого спасают российские военные в Сирии? Пронзительные кадры (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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