Новости Украины и Новороссии 25 августа 2018

Украина отмечает 27-ю годовщину независимости. За это время страна пережила потерю территории, десятки политических и экономических кризисов и продолжает страдать от гражданской войны.

Какой путь прошла Украина-1991, превратившись в Украину-2018?

На момент распада СССР в 1991 году Украина была одной из ведущих союзных республик. Качественное образование, сеть научных и промышленных предприятий, развитое сельское хозяйство, мощный военно-промышленный комплекс, выпускающий ракеты, транспортные самолёты и танки…

Плюс кадры: в стране работали лучшие ученые, врачи, инженеры.

Сегодня профессионалы массово бегут из Украины за рубеж в поисках лучшей доли и достойных зарплат — украинское государство этого обеспечить им не может или не хочет.

Минимальная и средняя пенсии на Украине в 1991 году были выше нынешних, продукты и лекарства стоили дешевле. В то же время, сразу после независимости украинцев душил товарный дефицит, а за редкие товары приходилось сильно переплачивать. Тяжелый выбор: есть деньги, но купить нечего, или купить можно все, вот только денег нет.

Важно учитывать, что историю современной Украины принято делить еще на две категории — до- и послемайданную 2014 года. Победа «евромайдана» привела к власти людей, которые сломали прежнее государство, а нового не построили.

Издание Украина. Ру сравнивает две Украины — 1991 и 2018 года — по основным показателям жизнедеятельности государства. При этом удалось найти не все данные за первый год независимости, так и за год нынешний: учитывались максимально приближенные к этим датам цифры.

Свободное падение экономики

В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире. Страна экономически превосходила Польшу и Беларусь. Сегодня, в 2018-ом, оба соседа обходят Украину. С 2013 по 2015 годы ВВП в долларах на душу сократился в 2,1 раза: фактически, за два года Украина стала беднее в два раза.

На начало 1994 года государственный долг Украины составлял 4,8 млрд долларов США (в том числе внешний — 75%). А по состоянию на июнь 2018 года госдолг вырос в 15 раз — до 76,3 млрд долларов.

Внешний долг в 2,6 раза превышает объемы валютных запасов страны: чтобы покрыть сумму госдолга, каждый украинец должен заплатить $1800.

Исчезают земли…

В 1991 году территория Украины составляла 603,7 тысяч квадратных километров. По состоянию на 2017 год официальный Киев контролирует 557,5 тысяч км кв. «Ушли» Крым и ДНР и ЛНР (отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Совокупно территория Крыма и ЛДНР — 46,2 тыс. км кв. Это больше, чем площадь Эстонии, Нидерландов или Швейцарии.

…И тает население

По статистике Министерства финансов Украины, в 1991 году в стране жили 51,5 миллиона человек. А уже в июле 2018 года, по официальным данным, население сократилось до 42 миллионов 263,9 тысяч человек. Реально же, считают эксперты, на Украине сегодня — около 36 миллионов жителей (около 7–8 миллионов работают за рубежом).

При этом смертность значительно превышает рождаемость: в 2017 году на 100 умерших в стране приходилось всего 64 новорожденных.

Но и это еще не все: по прогнозам ООН, к 2050 году население Украины сократится еще на 6,5 миллионов человек.

Зато в стране за годы независимости выросла продолжительность жизни: в 1991 году — 68,88 лет, в 2018 — 71,18 лет (данные Мирового банка).

Армия: смерть и попытка возрождения

Независимая Украина, в отличие от прибалтийских республик, не стала создавать армию с нуля. В государстве предложили принять присягу на верность частям советской армии, которые были расквартированы на Украине. Большинство приняли присягу.

К концу 1991 года Украина за месяц получила самую большую армию в Европе (не считая России) — около 700 тысяч человек. Был и мощный запас ядерного оружия — позднее его вывезли в Россию.

До войны на Донбассе в 2014 году штатная численность вооружённых сил Украины составляла около 168 000 человек, в том числе около 125 000 военнослужащих. Но власти во главе с новоизбранным Петром Порошенко провозгласили курс на укрепление армии, и уже в марте 2018 года численность ВСУ составила 255 тысяч человек, из них контрактников 110 тысяч, резервистов — 1 миллион человек (150 тысяч с боевым опытом).

Криминал правит бал

В 1991 год на Украине зарегистрировали 405 тысяч 516 преступлений. В 2017, по данным Министерства внутренних дел, — почти 496 тысяч преступлений. При этом генеральная прокуратура за тот же год обнаружила 523,9 тысячи преступлений.

Но это только «официальные» преступления — десятки, а то и сотни тысяч остаются вне полицейских протоколов.

Закат науки

В 1990 году на Украине было 313 079 научных работников. В 2017 году в стране работали уже 94,274 тысяч ученых и исследователей. При этом у Национальной академия наук есть большая возрастная проблема: средний возраст президиума НАН — 74 года.

А должности ученые получили 30–40 лет назад.

Молодежь не хочет идти в науку из-за низких зарплат, но даже если находятся активисты-энтузиасты, многие места заняты старыми кадрами.

Работа есть, работать некому

Данных по безработице в стране в 1991 году найти не удалось. Зато в 2000 году, когда на Украине жило почти 49 миллионов человек, в государстве насчитывалось около 1,2 миллиона нетрудоустроенных. А в конце июня 2018 года — 303,9 тысяч безработных, из которых 78,4% получали денежную помощь.

Медицинские беды

Украинская медицина — в упадке. В 1991 году на Украине работали 227 тысяч врачей, а в 2016 году их насчитывалось 187 тысяч. Почти вдвое сократилась численность среднего медперсонала: с 607 тысяч до 367 тысяч человек.

Медики уезжают за рубеж из-за низких зарплат. На чужбине же им предлагают гораздо лучшие условия: например, программа по трудоустройству специалистов с Украины действует в Белоруссии.

Приглашённым докторам предлагают место в общежитии или дом, а также зарплату более $350 для врачей-терапевтов.

В 2017 году на Украине насчитывалось 1,7 тысяч больниц (в 2012 году их количество составляло 2,5 тысяч). Меньше стало и больничных коек: в 2017 году — 309 тысяч (в 2012 году было 404 тысячи).

Государственная программа — долой русские школы

В 1992 году около 50% от общего числа школ Украины было с русским языком обучения. По состоянию на январь 2018 года всего 7% школьников (622 школы, 277 512 детей) учились в русскоязычных школах.

В сентябре 2017 года Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2018 года в стране полностью прекращают издавать учебники на русском, а к 2020 году — останавливается преподавание на русском языке в школах.

Год 2018-й: счастья и свободы все меньше

И еще несколько позиций Украины в разных мировых рейтингах.

Страна опустилась на 138-ю позицию в рейтинге самых счастливых стран мира.

Украине досталось 130 место среди 137 возможных в рейтинге качества дорог.

Предпоследние место по уровню зарплат в Европе со средней оплатой труда в 278 евро (около 22 000 рублей). Ниже — только Молдова со средним уровнем зарплат в 212 евро (около 16 700 рублей).

69-е место из 80 в рейтинге лучших стран мира. Страны в этом рейтинге оценивают по уровню жизни, влиянию на мировой арене, темпам роста экономики, культурному влиянию, открытости для бизнеса, заботе о населении и защите прав.

В рейтинге свободы в мире Украина набрала 62 балла. Организация Freedom House страну к категории «частично свободных» и отметила в прогресс в проведении ряда реформ.

В рейтинге свободы человека у Украины — 132 место. Здесь страны оценивают по показателям, касающимся свободы в сферах верховенства права, безопасности, свободы вероисповедания, возможности развития и свободы слова. Среди стран Европы у Украины — худший результат.

И еще одна показательная цифра: 101 место среди 180 стран мира в ежегодном рейтинге свободы СМИ правозащитной организации Репортеры без границ. Украинские власти не стесняясь атакуют нелояльных им журналистов.

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Андрей Аношин Украина.ру