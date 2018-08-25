Новости Украины и Новороссии 25 августа 2018
- 06:00 Путь вниз: какой была Украина-1991 и во что превратилась к 2018 году (ФОТО).
- 05:46 Титан современности и обоpoнa Рошен.
- 04:30 На Украине назвали срок полного вымирания населения.
- 03:30 Катастрофа украинского образования.
- Вчера 22:47 Делаем независимыми.
Путь вниз: какой была Украина-1991 и во что превратилась к 2018 году (ФОТО)
Украина отмечает 27-ю годовщину независимости. За это время страна пережила потерю территории, десятки политических и экономических кризисов и продолжает страдать от гражданской войны.
Какой путь прошла Украина-1991, превратившись в Украину-2018?
На момент распада СССР в 1991 году Украина была одной из ведущих союзных республик. Качественное образование, сеть научных и промышленных предприятий, развитое сельское хозяйство, мощный военно-промышленный комплекс, выпускающий ракеты, транспортные самолёты и танки…
Плюс кадры: в стране работали лучшие ученые, врачи, инженеры.
Сегодня профессионалы массово бегут из Украины за рубеж в поисках лучшей доли и достойных зарплат — украинское государство этого обеспечить им не может или не хочет.
Минимальная и средняя пенсии на Украине в 1991 году были выше нынешних, продукты и лекарства стоили дешевле. В то же время, сразу после независимости украинцев душил товарный дефицит, а за редкие товары приходилось сильно переплачивать. Тяжелый выбор: есть деньги, но купить нечего, или купить можно все, вот только денег нет.
Важно учитывать, что историю современной Украины принято делить еще на две категории — до- и послемайданную 2014 года. Победа «евромайдана» привела к власти людей, которые сломали прежнее государство, а нового не построили.
Издание Украина. Ру сравнивает две Украины — 1991 и 2018 года — по основным показателям жизнедеятельности государства. При этом удалось найти не все данные за первый год независимости, так и за год нынешний: учитывались максимально приближенные к этим датам цифры.
Свободное падение экономики
В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире. Страна экономически превосходила Польшу и Беларусь. Сегодня, в 2018-ом, оба соседа обходят Украину. С 2013 по 2015 годы ВВП в долларах на душу сократился в 2,1 раза: фактически, за два года Украина стала беднее в два раза.
На начало 1994 года государственный долг Украины составлял 4,8 млрд долларов США (в том числе внешний — 75%). А по состоянию на июнь 2018 года госдолг вырос в 15 раз — до 76,3 млрд долларов.
Внешний долг в 2,6 раза превышает объемы валютных запасов страны: чтобы покрыть сумму госдолга, каждый украинец должен заплатить $1800.
Исчезают земли…
В 1991 году территория Украины составляла 603,7 тысяч квадратных километров. По состоянию на 2017 год официальный Киев контролирует 557,5 тысяч км кв. «Ушли» Крым и ДНР и ЛНР (отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
Совокупно территория Крыма и ЛДНР — 46,2 тыс. км кв. Это больше, чем площадь Эстонии, Нидерландов или Швейцарии.
…И тает население
По статистике Министерства финансов Украины, в 1991 году в стране жили 51,5 миллиона человек. А уже в июле 2018 года, по официальным данным, население сократилось до 42 миллионов 263,9 тысяч человек. Реально же, считают эксперты, на Украине сегодня — около 36 миллионов жителей (около 7–8 миллионов работают за рубежом).
При этом смертность значительно превышает рождаемость: в 2017 году на 100 умерших в стране приходилось всего 64 новорожденных.
Но и это еще не все: по прогнозам ООН, к 2050 году население Украины сократится еще на 6,5 миллионов человек.
Зато в стране за годы независимости выросла продолжительность жизни: в 1991 году — 68,88 лет, в 2018 — 71,18 лет (данные Мирового банка).
Армия: смерть и попытка возрождения
Независимая Украина, в отличие от прибалтийских республик, не стала создавать армию с нуля. В государстве предложили принять присягу на верность частям советской армии, которые были расквартированы на Украине. Большинство приняли присягу.
К концу 1991 года Украина за месяц получила самую большую армию в Европе (не считая России) — около 700 тысяч человек. Был и мощный запас ядерного оружия — позднее его вывезли в Россию.
До войны на Донбассе в 2014 году штатная численность вооружённых сил Украины составляла около 168 000 человек, в том числе около 125 000 военнослужащих. Но власти во главе с новоизбранным Петром Порошенко провозгласили курс на укрепление армии, и уже в марте 2018 года численность ВСУ составила 255 тысяч человек, из них контрактников 110 тысяч, резервистов — 1 миллион человек (150 тысяч с боевым опытом).
Криминал правит бал
В 1991 год на Украине зарегистрировали 405 тысяч 516 преступлений. В 2017, по данным Министерства внутренних дел, — почти 496 тысяч преступлений. При этом генеральная прокуратура за тот же год обнаружила 523,9 тысячи преступлений.
Но это только «официальные» преступления — десятки, а то и сотни тысяч остаются вне полицейских протоколов.
Закат науки
В 1990 году на Украине было 313 079 научных работников. В 2017 году в стране работали уже 94,274 тысяч ученых и исследователей. При этом у Национальной академия наук есть большая возрастная проблема: средний возраст президиума НАН — 74 года.
А должности ученые получили 30–40 лет назад.
Молодежь не хочет идти в науку из-за низких зарплат, но даже если находятся активисты-энтузиасты, многие места заняты старыми кадрами.
Работа есть, работать некому
Данных по безработице в стране в 1991 году найти не удалось. Зато в 2000 году, когда на Украине жило почти 49 миллионов человек, в государстве насчитывалось около 1,2 миллиона нетрудоустроенных. А в конце июня 2018 года — 303,9 тысяч безработных, из которых 78,4% получали денежную помощь.
Медицинские беды
Украинская медицина — в упадке. В 1991 году на Украине работали 227 тысяч врачей, а в 2016 году их насчитывалось 187 тысяч. Почти вдвое сократилась численность среднего медперсонала: с 607 тысяч до 367 тысяч человек.
Медики уезжают за рубеж из-за низких зарплат. На чужбине же им предлагают гораздо лучшие условия: например, программа по трудоустройству специалистов с Украины действует в Белоруссии.
Приглашённым докторам предлагают место в общежитии или дом, а также зарплату более $350 для врачей-терапевтов.
В 2017 году на Украине насчитывалось 1,7 тысяч больниц (в 2012 году их количество составляло 2,5 тысяч). Меньше стало и больничных коек: в 2017 году — 309 тысяч (в 2012 году было 404 тысячи).
Государственная программа — долой русские школы
В 1992 году около 50% от общего числа школ Украины было с русским языком обучения. По состоянию на январь 2018 года всего 7% школьников (622 школы, 277 512 детей) учились в русскоязычных школах.
В сентябре 2017 года Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2018 года в стране полностью прекращают издавать учебники на русском, а к 2020 году — останавливается преподавание на русском языке в школах.
Год 2018-й: счастья и свободы все меньше
И еще несколько позиций Украины в разных мировых рейтингах.
Страна опустилась на 138-ю позицию в рейтинге самых счастливых стран мира.
Украине досталось 130 место среди 137 возможных в рейтинге качества дорог.
Предпоследние место по уровню зарплат в Европе со средней оплатой труда в 278 евро (около 22 000 рублей). Ниже — только Молдова со средним уровнем зарплат в 212 евро (около 16 700 рублей).
69-е место из 80 в рейтинге лучших стран мира. Страны в этом рейтинге оценивают по уровню жизни, влиянию на мировой арене, темпам роста экономики, культурному влиянию, открытости для бизнеса, заботе о населении и защите прав.
В рейтинге свободы в мире Украина набрала 62 балла. Организация Freedom House страну к категории «частично свободных» и отметила в прогресс в проведении ряда реформ.
В рейтинге свободы человека у Украины — 132 место. Здесь страны оценивают по показателям, касающимся свободы в сферах верховенства права, безопасности, свободы вероисповедания, возможности развития и свободы слова. Среди стран Европы у Украины — худший результат.
И еще одна показательная цифра: 101 место среди 180 стран мира в ежегодном рейтинге свободы СМИ правозащитной организации Репортеры без границ. Украинские власти не стесняясь атакуют нелояльных им журналистов.
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Андрей Аношин Украина.ру
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Титан современности и обоpoнa Рошен
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На Украине назвали срок полного вымирания населения
Украинский новостной канал «1+1» в рамках сюжета телепередачи «ТСН» сообщил о том, что через двести лет украинцы могут полностью вымереть как нация, а само будущее «Незалежной» является довольно призрачным.
Около 25 лет назад общее число жителей Украины составляло примерно 52 миллиона человек. Начиная с того времени, наблюдается отрицательный прирост: в 2000 году население сократилось до 49 миллионов, а в 2010 — до 46 миллионов. По данным на 2018 год, число проживающих в «Незалежной» составляет всего 42 миллиона.
Телеканал «1+1» утверждает, что перспектив повышения уровня рождаемости на Украине нет: это связано с колоссальными социальными проблемами внутри государства, вызванными отсутствием грамотной внутренней политики и поддержки молодых семей, не способных обеспечить качественный уровень жизни своим детям.
Украинские социологи прогнозируют ускоренные темпы вымирания: согласно их данным, быстрее всего убыль населения происходит в Черниговской области, и менее чем через 50 лет там фактически никого не останется.
Если не будут предприняты попытки сохранения народонаселения «Незалежной», уже к 2050 году на территории страны будет проживать всего 36,4 миллиона человек, а к 2100 — менее 29 миллионов. Фактически, через 200 лет украинцы могут исчезнуть как нация.
Авторы расследования утверждают: властям государства необходимо прекратить думать только о выборах и собственных перспективах, развернуть свои взгляды «в народ» и начать комплексную работу, иначе всего через 40 «электоральных циклов» выбирать новых депутатов, мэров, губернаторов и президентов будет попросту некому.
Примечательно, что массовое сокращение населения Украины началось после её выхода из СССР: с 1993 по 2017 год убыль населения составила 10 миллионов человек с учётом возвращения полуострова Крым в состав Российской Федерации.
Сейчас на 100 умерших приходится всего 61 родившийся человек: рядовые украинцы покидают государство в поисках достойной заработной платы в Европе, чем еще сильнее «портят» и без того ужасную статистику.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Катастрофа украинского образования
Образовательная пропасть — это больше не громкие слова или спекуляции, это факт, который зафиксирован на всеобщем независимом тестировании*.
Думал, что меня уже сложно чем-то удивить в украинском образовании, но результаты ВНО в этом году поразили, пишет обозреватель украинского издания Главред.
Почти половина (47.5%) школьников не знает, в каком городе расположено здание, изображенное на картинке.
30% участников тестирования считают, что Украина является федерацией, конфедерацией или союзным государством. Только 16,8% участников знает, что по летописной легенде князь киевский Владимир Святославич в 988 году выбирал новую религию среди христианства, ислама и иудаизма. При том, что другими вариантами ответов были: «индуизм», «буддизм», «даосизм» и «конфуцианство».
65% участников тестирования по украинскому языку и литературе не увидели лексическую ошибку в словосочетании «на наступній неділі» (эта фраза написана на суржике, неділя на украинском – воскресенье, а не неделя – прим. РВ). Лишь 20% школьников смогли правильно определить ударение в общеупотребимых словах.
69% участников не смогли найти наибольшее значение функции по приведенному графику. 48% участников тестирования по математике не смогли сократить дробь (2а + 2)/2.
56% участников не знают, что сила ветра зависит от разницы атмосферного давления.
38,8% участников считают, что меньшее количество суммарной солнечной радиации в западных областях Украины по сравнению с расположенными на тех же широтах восточными областями обусловлено меньшим углом падения солнечных лучей. Правильный вариант «больше облачных дней в течение года» выбрало лишь 37,3% школьников.
На вопрос «Авиалинии Антонова осуществляют более 35% перевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов на мировом рынке, является официальным перевозчиком ООН. Что обусловливает высокую конкурентность этой компании?» только 28,3% участников дают правильный ответ «парк уникальных транспортных самолетов украинского производства». 36,3% считают, что это объясняется «мировым лидерством компании по количеству грузовых и пассажирских самолетов», 20,4% видят первопричиной «выгодное расположение базы авиакомпании в столичном регионе»!
Перед нами очередные свидетельства катастрофы украинского образования. Это больше не громкие слова или спекуляции — это факт, который зафиксирован на ВНО.
В описанных выше результатах речь идет не о каких-то редких фактах или специфических навыках, а о базовых знания и логике. Что еще нужно, чтобы наконец признать образовательную пропасть, перед которой оказалась страна, и начать действительно радикальные реформы?
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Иван Примаченко
* ВНО – всеобщее независимое тестирование, аналог ЕГЭ в России
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Делаем независимыми
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