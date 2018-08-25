Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Новая книга “Махабхарата” 2018 год. Всеслав Глоба и Алексей Орлов

19:19. 25 августа 2018 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал:

Новая книга “Махабхарата” – величайший летописный памятник Славяно-Арийской Ведической культуры.

Всеслав Глоба (соратник Родобожия) и Алексей Орлов (глав.ред. Народного Славянского радио).

Заказать книгу вы можете по адресу электронной почты: info@rodobogie.org

В этой передаче Всеслав Глоба рассказывает о Трёхлетнем труде соратников Родобожия по коррекции терминов и составлению комментариев к ним, завершившимся изданием книги под названием «Махабхарата – величайший летописный памятник Славяно-Арийской Ведической Культуры». В основе неё — стихотворный перевод С. Липкина 1974 г. Всеслав Глоба поведал нам о том, насколько важно это произведение для духовного развития человека и, в частности, для пробуждения Родовой Памяти.

Если тема этой передачи важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ужин в Кремле — дело принципа!
... пишет: «Шёл февраль 1917 года. На званный ужин в Зимнем... банковских счетов на конец 2012 года? Навальный: — Вопрос глупый — есть...и имущество в конце 2012 года и опубликовать эти данные. ...На дворе конец марта 2013 года. Задекларировал ли Навальный свои доходы...
Горькие слова о празднике Победы
... празднование победы в 1945 году в гражданской религии Совдепии ...еще более многочисленных жертв в годы войны, и все это...и оправдывалось победой в 1945 году. То есть коммунисты того...советская подлость и тирания расцвела новыми оттенками. Теперь день победы ...
Следующим правителем России станет мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями
... 1960-й год. Это практически совпадает с годом первого полета человека...». А вот вблизи 2005 года, пишет Немчин, будет «... Гончар”. Он обнародует концепцию Нового Государства, построенную исключительно на абсолютно...в 2011 или 2012 году исполняется 55 лет. ...
Владислав Карабанов: Рациональной позицию РФ не назовёшь…
... поддержка «палестинской» авантюры, особенно в годы кризиса, то при отсутствии результата...
Сирия на грани падения – пророчество Ванги сбывается
...пророчеству Ванги, датированному ещё 1978 годом: «Скоро придет в мир древнейшее...всему миру. О нём напечатают новые книги, и их будут читать повсюду...не поняли в 1978-м году куда должна пасть Сирия и... тут же в России случилась новая вспышка митингов – народ был...
Правый сектор Евромайдана
Организация "Суть времени" выложила интересный материал о "Правом секторе". Часть 1-я: Часть 2-я: Но осталась какая-то недосказанность и "непонятность". Первый вопрос: Дело в том, что евреев в Бабий Яр, где укро-фашисты им устроили казнь, уговорили уйти 4...

Один комментарий»

  • 11767 10111
    Вячеслав 25 августа 2018 в 19:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А ведь это замечательное произведение тупоголовые мракобесы хотели, из-за свастики, причислить к экстремистской литературе и запретить на территории России…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>