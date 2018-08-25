Новая книга “Махабхарата” 2018 год. Всеслав Глоба и Алексей Орлов
Новая книга “Махабхарата” – величайший летописный памятник Славяно-Арийской Ведической культуры.
Всеслав Глоба (соратник Родобожия) и Алексей Орлов (глав.ред. Народного Славянского радио).
Заказать книгу вы можете по адресу электронной почты: info@rodobogie.org
В этой передаче Всеслав Глоба рассказывает о Трёхлетнем труде соратников Родобожия по коррекции терминов и составлению комментариев к ним, завершившимся изданием книги под названием «Махабхарата – величайший летописный памятник Славяно-Арийской Ведической Культуры». В основе неё — стихотворный перевод С. Липкина 1974 г. Всеслав Глоба поведал нам о том, насколько важно это произведение для духовного развития человека и, в частности, для пробуждения Родовой Памяти.
Если тема этой передачи важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com
loading...
А ведь это замечательное произведение тупоголовые мракобесы хотели, из-за свастики, причислить к экстремистской литературе и запретить на территории России…