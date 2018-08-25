Новая книга “Махабхарата” 2018 год. Всеслав Глоба и Алексей Орлов

Новая книга “Махабхарата” – величайший летописный памятник Славяно-Арийской Ведической культуры.



Всеслав Глоба (соратник Родобожия) и Алексей Орлов (глав.ред. Народного Славянского радио).



Заказать книгу вы можете по адресу электронной почты: info@rodobogie.org



В этой передаче Всеслав Глоба рассказывает о Трёхлетнем труде соратников Родобожия по коррекции терминов и составлению комментариев к ним, завершившимся изданием книги под названием «Махабхарата – величайший летописный памятник Славяно-Арийской Ведической Культуры». В основе неё — стихотворный перевод С. Липкина 1974 г. Всеслав Глоба поведал нам о том, насколько важно это произведение для духовного развития человека и, в частности, для пробуждения Родовой Памяти.



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Источник: www.youtube.com