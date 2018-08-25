На что готовы люди ради смартфонов?

«Лаборатория Касперского» рассказала, от чего люди готовы отказаться ради смартфона: выяснилось, что некоторые предпочтут остаться без еды или лекарств, а иные и без теплых вещей в холодную погоду или без зонта в дождь, чем лишиться гаджета.

Соответствующее исследование проводилось в июне 2018 года в 15 странах мира, в РФ было опрошено 750 человек.

Согласно исследованию, люди предпочли бы отказаться от каких-то привычных базовых вещей, если перед ними будет стоять выбор между ними и возможностью всегда иметь мобильное устройство под рукой.

Так, почти половина российских респондентов скорее согласна оказаться под дождем без зонта, чем остаться без доступа к гаджету. Четверть опрошенных пользователей согласились бы остаться без лекарств в случае болезни и отказались бы от еды, даже испытывая чувство голода. А каждый пятый готов лишить себя теплых вещей при холодной погоде.

«В России каждый третий владелец электронных устройств первым делом утром проверяет свой гаджет. Желание всегда быть на связи и оставаться в курсе событий приводит к тому, что люди чувствуют себя некомфортно без девайса под рукой. Почти половина (45%) не может расстаться со смартфоном во время еды, а каждый пятый берет с собой гаджет, даже когда принимает душ», — сообщила пресс-служба компании.

По данным «Лаборатории Касперского», зависимость от девайсов порой доходит до необычных форм. Например, 36% опрошенных признались, что пользовались навигатором на устройстве, даже когда знали дорогу.

А 18% смотрят в гаджет, чтобы притвориться, что заняты, когда не хотят с кем-то разговаривать. В целом 68% респондентов помнят времена, когда у них не было возможности всегда оставаться на связи, однако 74% из них не хотели бы возвращаться к этому, отмечает компания.

При этом 23% опрошенных носят с собой внешний аккумулятор на случай, если у прибора сядет батарея. А 39%, в свою очередь, внимательно следят за уровнем ее расхода.

«Это исследование — тот случай, когда цифры говорят сами за себя. Всевозможные гаджеты… действительно стали нашим постоянным спутником… Мы доверяем им важные вещи и рассчитываем на них практически в любой ситуации.

К сожалению, это не могли не заметить и киберпреступники. За первое полугодие 2018 года, к примеру, только в России мы обнаружили почти в 1,5 раза больше мобильных зловредов для Android, чем за аналогичный период 2017 года. И их число наверняка будет расти и дальше…» — приводятся в сообщении слова руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрия Наместникова.

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