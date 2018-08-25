США не прекращают изображать кипучую деятельность на Ближнем Востоке и планомерно продавливают идею создания коалиционных “Арабских сил” на Ближнем Востоке – в некотором смысле “Арабского НАТО”.Пока в официальных документах фигурирует название “Ближневосточный стратегический альянс” (MESA – Middle East Strategic Alliance).MESA станет оплотом против иранской агрессии, терроризма, экстремизма, принесёт стабильность на Ближний Восток.В MESA должны войти суннитские страны-партнёры США, которые выработают совместные механизмы реагирования на внешнюю агрессию, создадут единую систему ПВО-ПРО. Помимо военных целей, пакт должен будет укрепить экономические и дипломатические связи. Судьбу MESA будут обсуждать в Вашингтоне в середине октября.Впервые о создании такого рода коалиции заговорили в прошлом году в Саудовской Аравии во время визита Трампа – мол, неплохо было бы заключить этакий “пакт о безопасности”.В 2018 году о размещении “Арабских сил” на территории Сирии заговорили уже в США. Главными лоббистами проекта на Ближнем Востоке являются Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, не способные собственными силами справиться с иранской экспансией.Помимо “иранской ядерной угрозы” есть ещё один стимул – угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив, через проходит нефтяной морской трафик.В Иране справедливо отмечают, что создание такого альянса кризис отношений точно не решит – наоборот, это шаг к ещё большей эскалации и “углублению пропасти между Ираном, его региональными союзниками и арабскими странами, которых поддерживают США”.Предварительно в состав “Арабского НАТО” войдут Иордания, Египет и 6 государств-”заливников” (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия). Проект смахивает на попытку формирования “Йеменской коалиции v.2.0″ с учётом имеющихся ошибок и новых тенденций.Только список выглядит очень оптимистично. Катар числится нынче в изгоях и за год изоляции существенно улучшил отношения с Ираном. Оман традиционно придерживается нейтралитета. Вооруженные силы Кувейта с Бахрейном едва ли смогут выделить больше сотни-двух человек. Египет от расквартирования войск в Сирии уже отказывался.Реальных бенефециаров формирования “Ближневосточного стратегического альянса” три – это Саудовская Аравия, ОАЭ и США. В случае с последними будет наверняка помпезно объявлено о “достижении небывалого успеха в борьбе с международным терроризмом и иранской агрессии”, а также “формировании уникального в своем роде альянса, который стал возможен только благодаря продуманной и дальновидной политике Белого Дома”.Вот и весь толк.Ну и ещё миллиарды, потраченные на оборонную промышленность, щиты ПРО и расширение военного потенциала стран MESA.Телеграм-канал Рыбарь

Источник: colonelcassad.livejournal.com