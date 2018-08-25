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Гусли в “Гуслице”. Юлона Стоянова, Игорь и Анна Крашенинниковы

19:18. 25 августа 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Репортаж с фестиваля ЗдравФест. Творческая усадьба “Гуслица”.

Авторы- сказители – Игорь и Анна Крашенинниковы
Ведущая – Юлона Стоянова

Гусли … Какими они бывают?
Из какого дерева изготавливаются? И какую роль играет правильный выбор инструмента для первичного обучения?Как реагируют птицы на игру гусельную и многое другое вы узнаете из этого репортажа.

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Источник: www.youtube.com

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