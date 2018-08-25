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Будущее наших детей

19:18. 25 августа 2018 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Историк Андрей Фурсов о современном образовании

Почему не сработало то, чем мотивировалось введение ЕГЭ? Сколько стоит сегодня подготовка к экзаменам? Каков реальный уровень знаний у сегодняшних абитуриентов? Кто делает ставку на понижение уровня образования и воспитание потребителей? Почему правящая элита сегодня сама себе роет яму?

Как проведённая реформа образования делает Россию сырьевым придатком? Кому выгодно лишить наших детей будущего? Сможет ли возродиться русская традиция образования, которая получила дополнительный стимул развития в советское время?

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Рекомендуем:

Советские учебники

Книги Андрея Фурсова

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Школа аналитики Фурсова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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