Более 100 лет прошло, а власть в России продолжает делать те же ошибки! Может двуглавый орёл в этом виноват?

Письмо Л.Н. Толстого царю Николаю II

От 16 января 1902 года.

Любезный брат!

Такое обращение я счёл наиболее уместным потому, что обращаюсь к Вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку — брату. Кроме того ещё и потому, что пишу Вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти.

Мне не хотелось умереть, не сказав Вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности и о том, какою она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам людей и Вам и какое большое зло она может принести людям и Вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идёт теперь.

Треть России находится в положении усиленной охраны, то есть — вне закона. Армия полицейских — явных и тайных — все увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторги переполнены, сверх сотен тысяч уголовных, политическими, к которым причисляют теперь и рабочих! Цензура дошла до нелепостей запрещений, до которых она не доходила в худшее время 40-вых годов. Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь, и становятся всё жесточе и жесточе и чаще! Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были братоубийственные кровопролития, и везде готовятся и неизбежно будут новые и ещё более жестокие.

И как результат всей этой напряжённой и жестокой деятельности правительства, земледельческий народ — те 100 миллионов, на которых зиждется могущество России, — несмотря на непомерно возрастающий государственный бюджет или, скорее, вследствие этого возрастания, нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным явлением. И таким же явлением стало всеобщее недовольство правительством всех сословий и враждебное отношение к нему.

И причина всего этого, до очевидности ясная, одна: та, что помощники ваши уверяют Вас, что, останавливая всякое движение жизни в народе, они этим обеспечивают благоденствие этого народа и ваше спокойствие и безопасность! Но ведь скорее можно остановить течение реки, чем установленное богом всегдашнее движение вперед человечества.

Понятно, что люди, которым выгоден такой порядок вещей и которые в глубине души своей говорят: "apres nous le deluge" ("после нас хоть потоп!"), могут и должны уверять Вас в этом; но удивительно, как Вы, свободный, ни в чём не нуждающийся человек, и человек разумный и добрый, можете верить им и, следуя их ужасным советам, делать или допускать делать столько зла ради такого неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества от зла к добру, от мрака к свету.

Ведь вы не можете не знать того, что с тех пор как нам известна жизнь людей, формы жизни этой, как экономические и общественные, так религиозные и политические, постоянно изменялись, переходя от более грубых, жестоких и неразумных к более мягким, человечным и разумным.

Ваши советники говорят вам, что это неправда, что русскому народу как было свойственно когда-то православие и самодержавие, так оно свойственно ему и теперь и будет свойственно до конца дней и что поэтому для блага русского народа надо во что бы то ни стало поддерживать эти две связанные между собой формы: религиозного верования и политического устройства. Но ведь это двойная неправда!

Во-первых, никак нельзя сказать, чтобы Православие, которое когда-то было свойственно русскому народу, было свойственно ему и теперь. Из отчетов обер-прокурора Синода вы можете видеть, что наиболее духовно развитые люди народа, несмотря на все невыгоды и опасности, которым они подвергаются, отступая от Православия, с каждым годом все больше и больше переходят в так называемые секты. Во-вторых, если справедливо то, что народу свойственно Православие, то незачем так усиленно поддерживать эту форму верования и с такою жестокостью преследовать тех, которые отрицают её!

Что же касается Самодержавия, то оно точно так же если и было свойственно русскому народу, когда народ этот еще верил, что царь — непогрешимый земной бог и сам один управляет народом, то далеко уже несвойственно ему теперь, когда все знают или, как только немного образовываются, узнают — во-первых, то, что хороший царь есть только "un heureux hasard" ("счастливая случайность"), и что цари могут быть и бывали и изверги и безумцы, как Иоанн IV или Павел, а во-вторых, то, что, какой бы он ни был хороший, никак не может управлять сам 130-миллионным народом, а управляют народом приближённые царя, заботящиеся больше всего о своём положении, а не о благе народа.

Вы скажете: царь может выбирать себе в помощники людей бескорыстных и хороших. К несчастью, царь не может этого делать потому, что он знает только несколько десятков людей, случайно или разными происками приблизившихся к нему и старательно загораживающих от него всех тех, которые могли бы заместить их. Так что царь выбирает не из тех тысяч живых, энергичных, истинно просвещенных, честных людей, которые рвутся к общественному делу, а только из тех, про которых говорил Бомарше: "Mediocre et rampant et on parvient a tout" ("Раболепная посредственность — вот кто всего добивается". И если многие русские люди готовы повиноваться царю, они не могут без чувства оскорбления повиноваться людям его круга, которых они презирают и которые так часто именем царя управляют народом.

Вас, вероятно, приводит в заблуждение о любви народа к Самодержавию и его представителю — царю то, что везде при встречах Вас в Москве и других городах толпы народа с криками "ура" бегут за Вами. Не верьте тому, чтобы это было выражением преданности вам, — это толпа любопытных, которая побежит точно так же за всяким непривычным зрелищем.

Часто же эти люди, которых вы принимаете за выразителей народной любви к Вам, суть не что иное, как полицией собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный вам народ, как это, например, было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городовых.

Если бы вы могли, так же как я, походить во время царского проезда по линии крестьян, расставленных позади войск, вдоль всей железной дороги, и послушать, что говорят эти крестьяне: старосты, сотские, десятские, сгоняемые с соседних деревень и на холоду и в слякоти без вознаграждения с своим хлебом по нескольку дней дожидающиеся проезда, Вы бы услыхали от самых настоящих представителей народа, простых крестьян, сплошь по всей линии речи, совершенно несогласные с любовью к Самодержавию и его представителю. Если лет 50 тому назад при Николае I ещё стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним.

Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделённой от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел.

И таковы были до сих пор дела вашего царствования. Начиная с вашего возбудившего негодование всего русского общества ответа тверской депутации, где Вы самые законные желания людей назвали "бессмысленными мечтаниями" *, — все ваши распоряжения о Финляндии ** о китайских захватах ***, ваш проект Гаагской конференции, сопровождаемый усилением войск **** ваше ослабление самоуправления и усиление административного произвола, ваша поддержка гонений за веру, ваше согласие на утверждение винной монополии, то есть торговли от правительства ядом, отравляющим народ, и, наконец, ваше упорство в удержании телесного наказания, несмотря на все представления, которые делаются Вам об отмене этой позорящей русский народ бессмысленной и совершенно бесполезной меры, — все это поступки, которые Вы не могли бы сделать, если бы не задались, по совету ваших легкомысленных помощников, невозможной целью — не только остановить жизнь народа, но вернуть его к прежнему, пережитому состоянию.

* Николай II в своей речи, произнесённой перед представителями от земства и дворянства, предостерег их от "бессмыссленных мечтаний об участии в делах внутреннего самоуправления" и заявил, что будет "охранять начала Самодержавия".

** Царское правительство проводило жестокую политику русификации Финляндии. В 1900 г. русский язык был объявлен официальным языком; 29 июня был введен новый закон, по которому финны должны были отбывать воинскую повинность в русской армии.

*** Имеется в виду интервенция ряда иностранных государств (Германии, США, Англии, Франции, Японии, Италии, Австро-Венгрии, царской России) в Китае 1900-1901 гг. для подавления так называемого "боксерского" восстания.

**** В 1899 г. по инициативе России была созвана мирная конференция в Гааге. В то же время царизм вёл подготовку к новой войне на Дальнем Востоке.

Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им. Единственное средство в наше время, чтобы действительно управлять народом, только в том, чтобы, став во главе движения народа от зла к добру, от мрака к свету, вести его к достижению ближайших к этому движению целей. Для того же, чтобы быть в состоянии сделать это, нужно прежде всего дать народу возможность высказать свои желания и нужды и, выслушав эти желания и нужды, исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не одного класса или сословия, а большинству его, массе рабочего народа.

И те желания, которые выскажет теперь русский народ, если ему будет дана возможность это сделать, по моему мнению, будут следующие:

Прежде всего рабочий народ скажет, что желает избавиться от тех исключительных законов, которые ставят его в положение пария, не пользующегося правами всех остальных граждан; потом скажет, что он хочет свободы передвижения, свободы обучения и свободы исповедания веры, свойственной его духовным потребностям; и, главное, весь 100-миллионный народ в один голос скажет, что он желает свободы пользования землей, то есть уничтожения права земельной собственности.

И вот это-то уничтожение права земельной собственности и есть, по моему мнению, та ближайшая цель, достижение которой должно сделать в наше время своей задачей русское правительство.

В каждый период жизни человечества есть соответствующая времени ближайшая ступень осуществления лучших форм жизни, к которой оно стремится. Пятьдесят лет тому назад такой ближайшей ступенью было для России уничтожение рабства. В наше время такая ступень есть освобождение рабочих масс от того меньшинства, которое властвует над ними, — то, что называется рабочим вопросом.

В Западной Европе достижение этой цели считается возможным через передачу заводов и фабрик в общее пользование рабочих. Верно ли, или неверно такое разрешение вопроса и достижимо ли оно или нет для западных народов, — оно, очевидно, неприменимо к России, какова она теперь. В России, где огромная часть населения живёт на земле и находится в полной зависимости от крупных землевладельцев, освобождение рабочих, очевидно, не может быть достигнуто переходом фабрик и заводов в общее пользование. Для русского народа такое освобождение может быть достигнуто только уничтожением земельной собственности и признанием земли общим достоянием, — тем самым, что уже с давних пор составляет задушевное желание русского народа и осуществление чего он все ещё ожидает от русского правительства.

Знаю я, что эти мысли мои будут приняты вашими советниками как верх легкомыслия и непрактичности человека, не постигающего всей трудности государственного управления, в особенности же мысль о признании земли общей народной собственностью; но знаю я и то, что для того, чтобы не быть вынужденным совершать все более и более жестокие насилия над народом, есть только одно средство, а именно: сделать своей задачей такую цель, которая стояла бы впереди желаний народа. И, не дожидаясь того, чтобы накатывающийся воз бил по коленкам, — самому везти его, то есть идти в первых рядах осуществления лучших форм жизни. А такой целью может быть для России только уничтожение земельной собственности. Только тогда правительство может, не делая, как теперь, недостойных и вынужденных уступок фабричным рабочим или учащейся молодежи, без страха за свое существование быть руководителем своего народа и действительно управлять им.

Советники ваши скажут вам, что освобождение земли от права собственности есть фантазия и неисполнимое дело. По их мнению, заставить 130-миллионный живой народ перестать жить или проявлять признаки жизни и втиснуть его назад в ту скорлупу, из которой он давно вырос, — это не фантазия и не только не неисполнимо, но самое мудрое и практическое дело. Но ведь стоит только серьезно подумать для того, чтобы понять, что действительно неисполнимо, хотя оно и делается, и что, напротив, не только исполнимо, но своевременно и необходимо, хотя оно и не начиналось.

Я лично думаю, что в наше время земельная собственность есть столь же вопиющая и очевидная несправедливость, какою было крепостное право 50 лет тому назад. Думаю, что уничтожение её поставит русский народ на высокую степень независимости, благоденствия и довольства. Думаю тоже, что эта мера, несомненно, уничтожит все то социалистическое и революционное раздражение, которое теперь разгорается среди рабочих и грозит величайшей опасностью и народу и правительству.

Но я могу ошибаться, и решение этого вопроса в ту или другую сторону может быть дано опять-таки только самим народом, если он будет иметь возможность высказаться.

Так что, во всяком случае, первое дело, которое теперь предстоит правительству, это уничтожение того гнета, который мешает народу высказать свои желания и нужды. Нельзя делать добро человеку, которому мы завяжем рот, чтобы не слыхать того, чего он желает для своего блага. Только узнав желания и нужды всего народа или большинства его, можно управлять народом и сделать ему добро.

Любезный брат, у Вас только одна жизнь в этом мире, и Вы можете мучительно потратить её на тщетные попытки остановки установленного богом движения человечества от зла к добру, мрака к свету и можете, вникнув в нужды и желания народа и посвятив свою жизнь исполнению их, спокойно и радостно провести её в служении богу и людям.

Как ни велика ваша ответственность за те годы вашего царствования, во время которых Вы можете сделать много доброго и много злого, но ещё больше ваша ответственность перед богом за вашу жизнь здесь, от которой зависит ваша вечная жизнь и которую бог дал Вам не для того, чтобы предписывать всякого рода злые дела или хотя участвовать в них и допускать их, а для того, чтобы исполнять его волю. Воля же его в том, чтобы делать не зло, а добро людям.

Подумайте об этом не перед людьми, а перед богом и сделайте то, что Вам скажет бог, то есть ваша совесть. И не смущайтесь теми препятствиями, которые Вы встретите, если вступите на новый путь жизни. Препятствия эти уничтожатся сами собой, и Вы не заметите их, если только то, что Вы будете делать не для славы людской, а для своей души, то есть для бога.

Простите меня, если я нечаянно оскорбил или огорчил Вас тем, что написал в этом письме. Руководило мною только желание блага русскому народу и Вам. Достиг ли я этого — решит будущее, которого я, по всем вероятиям, не увижу. Я сделал то, что считал своим долгом.

Истинно желающий Вам истинного блага брат ваш.

Лев Толстой, 16 января 1902 года. Гаспра (посёлок на южном берегу Крыма).

Спустя 16 лет царь Николай II и вся его большая семья были убиты бандой революционеров:

Уместно будет сказать, что в 1881 году писатель и великий русский мыслитель Лев Николаевич Толстой вместе с семьёй переехал в Москву, чтобы дать своим детям столичное образование. Толстой тяжело принимал перемены, связанные с жизнью в большом городе. Вот что он записал в дневнике 5 октября 1881 года, уже будучи в Москве:

«Прошёл месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. — Все устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни. — Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. СОБРАЛИСЬ ЗЛОДЕИ, ОГРАБИВШИЕ НАРОД, НАБРАЛИ СОЛДАТ, СУДЕЙ, ЧТОБЫ ОБЕРЕГАТЬ ИХ ОРГИЮ, И ПИРУЮТ. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками».

Вот Москва сегодняшняя, мало что изменилось...

Л.Толстой: "...Вы скажете: царь может выбирать себе в помощники людей бескорыстных и хороших. К несчастью, царь НЕ МОЖЕТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ потому, что он знает только несколько десятков людей, случайно или разными происками приблизившихся к нему И СТАРАТЕЛЬНО ЗАГОРАЖИВАЮЩИХ ОТ НЕГО всех тех, которые могли бы заместить их..."

Без комментариев...

А в это время в городе Пермь идёт вопиющий по своей абсурдности судебный процесс над правозащитником Романом Юшковым... Судья Олег Ахматов, исполняя заказ вот этих бородатых черношляпных жидов, окружающих с двух сторон Президента России Путина, стремится посадить Романа Юшкова в тюрьму по политической уголовной статье 354.1 УК РФ с грозным названием "Реабилитация нацизма".

Причём Романа Юшкова хотят наказать и посадить в тюрьму за то, что он в 2016 году активно противостоял деятельности в Перми этих черношляпных жидов! Однако делают это подло, под иным предлогом, что он, дескать, не верит в "сакральную" цифру 6.000.000 (якобы столько нацисты в годы Второй мировой войны убили евреев). А это по новому российскому закону преступление!

Берл Лазар в Перми. Протестующие против иудейской секты Хабад — Елена Зыкина и Роман Юшков. Берл Лазар в Перми. Протестующие против иудейской секты Хабад — Елена Зыкина и Роман Юшков.

Сам обвиняемый Роман Юшков о первом дне судебного заседания, которое состоялось 21 августа 2018 года, сказал следующее:

"Согласно мнению юристов, самое важное в этом судебном процессе — это ответить на вопрос: 6.000.000 евреев, прозвучавшие на Нюрнбергском процессе из уст нациста Рудольфа Гесса (Хёсса), это "факт установленный приговором", или же это "мнение" одного свидетеля? Все авторитетные честные юристы отвечают на этот вопрос — "это мнение свидетеля!". В зависимости от ответа на этот вопрос при вынесении судебного решения судом присяжных собственно я буду или наказан, например, посажен в тюрьму на несколько лет, или же будет признана моя невиновность. Так вот, я думал, что ответ будет дан в конце нескольких недель судебных разбирательств. Ничего подобного! Судья уже сегодня его дал (прямо в ходе первого судебного заседания)! Он обратился к присяжным и совершенно чётко сказал, "Как судья я заявляю, факт 6 миллионов еврейских жертв является установленным Нюрнбергским приговором!". Возникает вопрос, а зачем вообще собираться тогда вместе с присяжными, с адвокатами, с прокурорами, тратить время, государственные деньги, если судья Олег Ахматов уже всё решил? Он решил, что 6 миллионов евреев — это установленный факт, и, соответственно, я совершил страшное преступление, отказавшись верить в эту цифру еврейских жертв!"

Что касается правосудия в России, (это моё личное мнение!) то после возврата современной России, возникшей после распада СССР, к символике царской России — двуглавому орлу, мы обрели одновременно и имперский герб, и иудейскую судебную власть, а она, разумеется, не может позволить кому-либо выигрывать в противостоянии с иудеями!

Своё мнение я выразил по этому поводу ещё в 2016 году в статье "Ох ни хрена себе сказал я себе!". В том же году моя интерyет-публикация была "экранизирована" и превращена в очень популярный в народе Web-рассказ:

Что касается тайны "еврейских жертв — 6.000.000", я раскрыл её в своей предыдущей публикации "В Перми российская власть как будто отсутствует... (+18)"

Повторюсь здесь, чтобы этот великий обман стал всем понятен!

У иудеев, религиозных еврейских деятелей, цифра 6.000.000 является "культовой", то есть предназначенной для вбивания в сознание миллионам живущих. Причём первые упоминания о шести миллионах евреев, которых вот-вот должны уничтожить какие-то злые люди, появились в мировых СМИ ещё в середине 19 века, вскоре после того, как два еврея — Натан и Якоб Ротшильды — путём биржевого обмана разорили жителей сразу нескольких стран. Соответственно, всё то, что потеряли тогда сотни тысяч обманутых людей, стало достоянием этих двух ушлых евреев! Произошло это в 1815 году.

Как это случилось? Об этом есть рассказ на еврейском сайте, причём информация об этом мошенничестве преподнесена читателям так, чтобы показать, какие они, евреи, умные и удачливые!

Вот материал с сайта: https://isralove.org

"А знаете ли вы, что фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» стала знаменитой благодаря стремлению Ротшильдов первыми узнавать новости. Это их стремление, а также единственное (кроме денег) хобби – разведение почтовых голубей – однажды помогли им сделать целое состояние. Это было в 1815 году, когда после триумфального возвращения Наполеона, так называемых «ста дней», фондовые биржи ждали исхода решающей битвы при Ватерлоо. Ждали его и братья Ротшильды: Натан – в Лондоне, Якоб – в Париже, предварительно изрядно пополнив свои голубятни в северо-западной Европе.



Начало сражения явно было за Наполеоном, об этом известили Лондон. Но наблюдатели не предвидели, что на помощь армии Веллингтона придёт прусский корпус Блюхера, который и решит исход сражения. Наполеон был повержен. Голуби с шифрованными донесениями об этом были срочно отправлены Ротшильдам...



Утром Натан стал показно сокрушаться по поводу успехов Наполеона и начал продавать свои акции. Тот же трюк проделал в Париже и Якоб. На бирже началась паника – ведь Ротшильды, которые все новости узнают первыми, продавали бумаги!!! Вслед за ними продавать ценные бумаги начали все! Произошёл обвал английских, австрийских, прусских ценных бумаг. А в это время агенты Ротшильдов скупали эти же бумаги за бесценок. Только через двое суток на бирже узнали, что на самом деле Наполеон битву проиграл. Люди теряли состояния, а Ротшильды за один день заработали 40 миллионов фунтов стерлингов и стали обладателями значительной части британской экономики".

Как видите, еврейский сайт подаёт историю Ротшильдов как величайшую победу одной еврейской семьи над частью человечества: над англичанами, над французами, над австрийцами и над пруссами. Какие они умные и удачливые, эти Ротшильды, вот бы всем евреям так разбогатеть, как разбогатели однажды братья Натан и Якоб!

Справка: "Династия Ротшильдов (или просто Ротшильды) — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул. Ротшильды стали принадлежать высшему свету австрийского дворянства. Британская ветвь династии была принята при дворе королевы Виктории. Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире". Википедия.

Те же умные на зло и обман Ротшильды придумали однажды, как всем евреям дружно защищаться от праведной ненависти народов, которых они, евреи, экономически из года в год, из века в век разоряют! Про то, кстати, даже в мусульманском Коране написано (Сура 4)!

Так вот, именно Ротшильды придумали, что при малейшей попытке народов защититься от пагубного влияния евреев, а тем паче при попытке народов прогнать евреев вон со своей земли, им следует поднимать в СМИ шумиху и всюду кричать о готовящемся убийстве сразу 6 миллионов евреев!

Вот по какой причине (и с каким умыслом!), начиная с середины 19 века, в СМИ стали регулярно публиковаться статьи с упоминанием 6.000.000 евреев, которых вот-вот должны уничтожить какие-то злые люди!

Почему во всех этих публикациях за 1869 год, за 1889 год, за 1891 год, за 1900 год, за 1902 год, за 1903 год, за 1904 год, за 1905 год, за 1906 год, за 1910 год, за 1911 год, за 1914 год, за 1915 год, за 1918 год, за 1919 год, за 1920 год, за 1921 год, за 1933 год, за 1935 год, за 1936 год, за 1938 год и за 1939 год, в которых рассказывается о евреях, которых кто-то вот-вот должен уничтожить, заморить голодом или даже отхолокостить, приводится неизменно цифра 6.000.000?!

На этот простой вопрос в мире не существует другого ответа, кроме того, что я уже обнародовал:

Умные на зло и обман Ротшильды придумали однажды, как всем евреям дружно защищаться от праведной ненависти народов, которых они, евреи, экономически из года в год, из века в век разоряют — им следует поднимать в СМИ шумиху и всюду кричать о готовящемся убийстве (или о якобы уже совершённом убийстве) сразу 6 миллионов евреев!

Это ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА появления в СМИ всех этих публикаций с упоминанием 6.000.000 евреев, которым якобы грозит гибель или холокост!

Если это такой трюк, такой хитрый способ жидовской самозащиты, то как можно после наличия этих исторических (и юридических!) фактов верить, что МНОГАЖДЫ РАЗ ОБЕЩАННЫЙ МИРУ "ХОЛОКОСТ 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ" случился таки при нацистах?!

Разумеется никак! Но пермский судья Олег Ахматов мыслит по другому, видимо, в силу своих коррупционных связей с иудейским Хабадом.

Пользуясь случаем, я хочу обратиться лично к Президенту России Владимиру Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович! Народ России ждёт вашего личного вмешательства в этот исторический судебный процесс над Романом Юшковым! Де-юре, Вы гарант Конституции России! Де-факто, Вы последняя надежда русского народа, а по большому счёту и всей цивилизации! Для России, да и для Вас тоже, этот судебный процесс может оказаться судьбоносным! Я, конечно, не Лев Толстой, но и я тоже русский писатель, и я считаю своим долгом проинформировать Вас: от того, будет ли принято российским судом заведомо несправедливое решение, или же этого не случится, сегодня напрямую зависит, какое будущее ждёт российский народ, с одной стороны, и российскую власть, с другой стороны.

24 августа 2018 г. Мурманск. Антон Благин