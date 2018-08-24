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Зачем нужна мода? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

20:54. 24 августа 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Зачем нужна мода? Моральное устаревание вещей нужно для постоянного потребления, что приводит к расходованию полезных ископаемых и изменению климата.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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