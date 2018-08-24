Сводки от ополчения Новороссии 24 августа 2018

С наступлением темноты обострилась обстановка на фронтах Донбасса.

После 21:30 открыт огонь по посёлку Гольмовский на севере Горловки, об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько, уточняя, что по Гольме в районе завода работает миномёт 120 мм.

С половины девятого вечера начались активные боестолкновения на донецком направлении. С украинских позиций огонь открывается из крупнокалиберных миномётов калибра 82 и 120 мм, стрелкового оружия, в ход пошла бронетехника и одна единица артиллерии.

Сообщается также о столкновениях в направлении Красногоровка-Старомихайловка. Украинские оккупанты используют пулемёты и САУ.

«Укронацисты начали отмечать», — пишут в социальных сетях дончане.

Посёлок Трудовские в Петровском районе Донецка отчётливо слышит звуки боёв.

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