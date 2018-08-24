Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 24 августа 2018

10:25. 24 августа 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

“Я просто вез хлеб людям” – водитель Газели, обстрелянной ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Боец ДНР о ситуации на Промзоне: тишина или затишье перед бурей

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Желобок после неудачной попытки прорыва ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

СРОЧНО: ВСУ расстреливают Горловку, идут боестолкновения под Донецком

СРОЧНО: ВСУ расстреливают Горловку, идут боестолкновения под Донецком | Русская весна

С наступлением темноты обострилась обстановка на фронтах Донбасса.

После 21:30 открыт огонь по посёлку Гольмовский на севере Горловки, об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько, уточняя, что по Гольме в районе завода работает миномёт 120 мм.

С половины девятого вечера начались активные боестолкновения на донецком направлении. С украинских позиций огонь открывается из крупнокалиберных миномётов калибра 82 и 120 мм, стрелкового оружия, в ход пошла бронетехника и одна единица артиллерии.

Сообщается также о столкновениях в направлении Красногоровка-Старомихайловка. Украинские оккупанты используют пулемёты и САУ.

«Укронацисты начали отмечать», — пишут в социальных сетях дончане.

Посёлок Трудовские в Петровском районе Донецка отчётливо слышит звуки боёв.

Читайте также: Кровавый провал ВСУ: Отряд карателей разбит при попытке прорыва в ЛНР (+ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...вступил в ополчение ЛНР. До середины августа он ...составе которой воевал до августа 2015 года. «Из-... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами... сербский ополченец Деки (ФОТО) 8 августа стало известно о ранении на...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
...мудрость в разрешении конфликтов) в августе 2014 пересекла границу прошлой и... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...
Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. После обстрелов...ДНР. «Шахтоуправление „Октябрьская“ с августа 2014 года находится под постоянным...сообщили, что «Октябрьская» «с августа прошлого года обстреливалась из поселка...
Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2015
...Новороссия. Сводка новостей Новороссии 20 июня 2015. Вчера 22:36 Сводки ополчения:... практически на уровень августа прошлого года Сообщение ...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...
Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Видеообзор карты боевых ... был «мирный план» Порошенко, в августе 2014 было объявлено о параде..., которые не трогали даже в августе в самые тяжёлые дни. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>