Сводки от ополчения Новороссии 24 августа 2018
- Вчера 23:52 “Я просто вез хлеб людям” – водитель Газели, обстрелянной ВСУ.
- Вчера 23:42 Боец ДНР о ситуации на Промзоне: тишина или затишье перед бурей.
- Вчера 23:33 Желобок после неудачной попытки прорыва ВСУ.
- Вчера 21:46 СРОЧНО: ВСУ расстреливают Горловку, идут боестолкновения под Донецком.
“Я просто вез хлеб людям” – водитель Газели, обстрелянной ВСУ
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Боец ДНР о ситуации на Промзоне: тишина или затишье перед бурей
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Желобок после неудачной попытки прорыва ВСУ
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СРОЧНО: ВСУ расстреливают Горловку, идут боестолкновения под Донецком
С наступлением темноты обострилась обстановка на фронтах Донбасса.
После 21:30 открыт огонь по посёлку Гольмовский на севере Горловки, об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько, уточняя, что по Гольме в районе завода работает миномёт 120 мм.
С половины девятого вечера начались активные боестолкновения на донецком направлении. С украинских позиций огонь открывается из крупнокалиберных миномётов калибра 82 и 120 мм, стрелкового оружия, в ход пошла бронетехника и одна единица артиллерии.
Сообщается также о столкновениях в направлении Красногоровка-Старомихайловка. Украинские оккупанты используют пулемёты и САУ.
«Укронацисты начали отмечать», — пишут в социальных сетях дончане.
Посёлок Трудовские в Петровском районе Донецка отчётливо слышит звуки боёв.
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