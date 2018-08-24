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Спас троих, вернулся за четвертым: Таната Смагулова похоронили на родине

18:47. 24 августа 2018 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:


В последний путь проводили Таната Смагулова спасшего двух женщин и ребенка в Черногории, и погибшего, пытаясь вытащить из воды еще одного человека. Тело сегодня доставили самолетом в Астану, а оттуда – в Петропавловск. Несмотря на то, что последние 20 лет Танат жил в Алматы, похоронить его решили в родном ауле, рядом с родителями и братьями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал “Евразия”.

Это был всего лишь второй день отдыха у Таната Смагулова. В недельный отпуск отправились четверо друзей-коллег. Из-за сильного ветра и волн на пляж не пошли. Но нашлись такие туристы, которые никого слушать не стали. Купались и загорали, пока огромная волна не смыла в море сразу 14 человек.

Люди, которые, по сути, сами навлекли на себя беду, отчаянно барахтались и звали на помощь. Танат бросился в воду. Один из немногих, который на тот момент это сделал. Потому что по-другому не мог.

«По словам друзей он спас двух взрослых, кинулся за третьим, спас ребенка. Друзья сказали- все, тяжело будет спасать четвертого. А он сказал, что сейчас спасет четвертого и выйдет», – рассказывает родственница Махаббат Зейнелова.
Это случилось в курортном городке Ульцин. Адриатическое море трудно назвать спокойным, сильные волны здесь не редкость. В тот день на пляжах выставили красные флажки. Предупредили отдыхающих, что здесь опасно. Где были в это время спасатели и почему не помогли потом самому Танату остается вопросом. Сейчас уже не важным – цинковый гроб с телом героя доставили в Петропавловск.

«Человека спасти не каждый сможет, даже не подразумевая, что ему грозит опасность. Он кинулся спасать другого человека и это, конечно, героизм», – уверен, односельчанин Жапар Тулегенов.
В семье чабана и домохозяйки было 9 детей. Дочь и 8 сыновей. Троих похоронили – четвертым стал Танат. Он найдет покой рядом с родителями и братьями – так решила семья. Небольшой аул Амангельды, где родился и вырос, и где сейчас осталось с десяток дворов. Поэтому прощание устроили в мечети Петропавловска.

«Он всегда помогал родным и близким, друзей никогда в беде не оставлял. Словами невозможно передать какой он человек. В каком состояний может быть человек, когда понимает, что его родной брат погиб, не передать. Очень трудно терять родного, близкого человека», – вспоминает брат Жомарт Смагулов.
У Таната осталась пятилетняя дочь. Ай-Ору тоже приехала на похороны вместе с мамой, и все время спрашивала, где отец. Ребенку пытались объяснить, что произошло, но так и не смогли.

Произошедшее придется осознавать не только ребенку. Этой трагедии не должно было быть. В ней виноваты люди. Простая человеческая беспечность. И это больней всего.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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