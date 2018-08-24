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“Пищаль” поступит в войска

10:34. 24 августа 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:


Продолжая тему развития систем борьбы с малоразмерными БПЛА, которые стали весьма популярны после неудачного покушения на Мадуро в Каракасе. 
В ближайшее время в России начнется массовое производство системы "Пищаль", которое представляет из себя своеобразное ружье для борьбы с малоразмерными дронами. "Пищаль" обеспечивает нарушение работы оборудования дрона и внешнего управления. Сама система уже испытывалась в Сирии, в том числе и в боевых условиях.
Поставки в войска и силовые структуры пойдут с 2019 года. Разработал "Пищаль" отечественный концерн "Автоматика". Если система хорошо зайдет и получит хорошую практическую рекламу, то у нее будет неплохой экспортный потенциал, тем более что сейчас многие страны резко озаботились вопросами защиты от малоразмерных БПЛА.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бпла, оружие, Россия
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