“Пищаль” поступит в войска

Продолжая тему развития систем борьбы с малоразмерными БПЛА, которые стали весьма популярны после неудачного покушения на Мадуро в Каракасе.В ближайшее время в России начнется массовое производство системы "Пищаль", которое представляет из себя своеобразное ружье для борьбы с малоразмерными дронами. "Пищаль" обеспечивает нарушение работы оборудования дрона и внешнего управления. Сама система уже испытывалась в Сирии, в том числе и в боевых условиях.Поставки в войска и силовые структуры пойдут с 2019 года. Разработал "Пищаль" отечественный концерн "Автоматика". Если система хорошо зайдет и получит хорошую практическую рекламу, то у нее будет неплохой экспортный потенциал, тем более что сейчас многие страны резко озаботились вопросами защиты от малоразмерных БПЛА.

Источник: colonelcassad.livejournal.com