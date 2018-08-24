Карты в руки: от кого зависит реализация «Северного потока— 2»

Источник: politros.com

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции, которые Вашингтон собирается ввести в отношении участников проекта «Северный поток— 2» являются нарушением международных норм мировой торговли и никаких оправдательных мотивов не существует, если Америка будет препятствовать реализации этого проекта.



По словам Пескова, противодействие сугубо международному проекту идет вразрез с международным правом, с нормами ВТО и никакими мотивами они не могут быть завуалированы.

Представитель администрации Кремля добавил, что рано говорить об ответных мерах, нужно дождаться решения США, потому что в администрации Белого дома уже сами путаются в том, какие санкции наложат и в отношении каких проектов, поэтому, прежде всего, нужно дождаться окончательного «вердикта», это в интересах Российской Федерации, а потом уже решать, что с этим делать.

Песков подтвердил, что есть новый законопроект о санкциях, с ним уже ознакомилось правительство РФ, потому что текст документа опубликован на соответствующих интернет-ресурсах.

В чьих руках реализация строительства «Северного потока— 2», и смогут ли американские санкции нарушить достигнутые договоренности по совместному строительству газового потока? На эти вопросы в интервью журналистам «ПолитРоссии» дал ответ общественный деятель и политолог Николай Стариков.

По его словам, на сегодняшний день вопрос о том, смогут ли повлиять США на реализацию СП— 2, является, наверное, главным в современной политике.

«С одной стороны мы видим достаточно твердое желание Германии построить газопровод и вспоминаем историю, когда точно также США совсем недавно препятствовали строительству газопровода «Ямал-Европа» из Советского союза в Федеративную Республику Германии. Было все тоже самое: санкции, политическое давление, тем не менее, экспортный газопровод, введённый в действие в 1999 году, соединяющий газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе, был построен, несмотря на все сопротивления американцев. Поэтому сегодня все зависит от твердости немецкого руководства. Будем надеяться, что оно проявит твердость не только на словах, но и на деле, потому что все карты в руках для того, чтобы он был построен и введен в эксплуатацию», — говорит политолог.

Николай Стариков напомнил ситуацию с СВПД, когда Евросоюз также заявлял о приверженности ядерной сделке, однако на деле все оказалось наоборот.

«Несмотря на заявления Евросоюза, объявление американцами о выходе из иранской ядерной сделки привело к тому, что европейские компании посчитали за благо не связываться с американцами, понимая, что плюсы, полученные от торговли с Тегераном, будут перекрыты минусами из-за американских санкций. Поэтому все зависит от позиции ФРГ. Если Германия захочет, чтобы СП— 2 был построен, он будет построен», — заключил политолог.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru