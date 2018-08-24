Бандиты «Сасна црер» настраивают Армению против России

Армянский майдан продолжается, перейдя на новый этап спустя три месяца: отмечается дальнейшая радикализация общественно-политической жизни. Националисты «Сасна црер», ранее скрывающиеся в тени, лезут в политику, заявляя, что намерены создать одноименную партию. Цели полевых командиров секретом не являются: противодействие России в регионе и желание настроить армянское общество против нее даже на бытовом уровне.

Аналогичную картину мы наблюдаем сейчас на Украине. Правда, счастья эта тактика жителям Незалежной не принесла, а вот проблем в той же экономике добавила. Армянские радикалы настолько далеко не заглядывают: просто выполняют инструкции США. О создании националистической партии сообщил член этой бандитской группировки Варужан Аветисян, которого только неделю назад освободили под залог из-под ареста.

Интересная получится партия. Напомню, что ее члены летом 2016 года в Ереване захватили полицейский участок с заложниками, а ранее ее участники воевали в Нагорном Карабахе. Люди явно не привыкшие к парламентским дебатам. Им гораздо привычней с оружием в руках принуждать других выполнять свои требования, как это делали «правосеки» Незалежной.

Радикалы из «Сасна црер» в случае прихода к власти не позволят Еревану проводить пророссийскую политику даже в самом ее нейтральном варианте. Экстремисты уже заявили, что будут добиваться всеми силами освобождения от «российского колониального влияния», требовать сократить российское присутствие в Армении и национализировать переданные России стратегические объекты.

Само собой, что и вещание российских телеканалов попадет под запрет, да и дипломатическое сотрудничество сойдет на нет. Нагорный Карабах для радикалов также остается проблемным вопросом. Они желают избавиться от влияния России, способствующей карабахскому урегулированию.

Кто же отпустил на свободу членов, по сути, экстремистской группировки? Никола Пашинян, назвавший бандитов «политзаключенными». Он наплевал на то, что по вине радикалов погиб в 2016 году полицейский и были ранены четыре человека, зато получил признательность националистов, с которыми, кстати, эту акцию также согласовывал. Ручки Пашинянан обагрены кровью погибшего полицейского. Правда, не мешало бы ему вспомнить, что любые заигрывания с радикалами чреваты в будущем большими проблемами.

Летом 2016 года в СМИ писали, что ситуацию в Армении раскачивают с поддержки США и Евросоюза. «Сасна црер» и Никола Пашинян накаляли внутриполитическую обстановку в интересах Запада, желая имитировать внутренний кризис. Вот только оратор Пашинян не мог не знать, что карабахская проблема обостриться при волнениях в регионе, что аукнется войной и человеческими жертвами. Теперь к этому провокатору добавились и освобожденные бандиты, умеющие только убивать, но не договариваться.

Радикалы по замыслу западных кураторов должны совместно с Пашиняном избавиться от российских военнослужащих на территории Армении и разорвать с Москвой отношения окончательно и бесповоротно. Руководству США уже видится, что российское влияние в регионе сходит на нет, ее границы окажутся под ударом и о стабильности придется только мечтать.

Мечты мечтами, но у Армении точно назревают колоссальные проблемы. Бандиты, сумевшие пролезть во власть, способны только радикализировать общество, запугивая народ и неугодных политиков. С такими «борцунами» не видать стране спокойной жизни и мирного развития. К тому же, экстремистам не стоит рассчитывать, что Россия позволит поставить свои национальные интересы под угрозу. Найдутся рычаги давления при желании.