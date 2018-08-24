Август наших побед

С 1991 года мы все каждый год ждем от месяца августа чего-то плохого. Дефолт, танки на улицах, агрессия Грузии, падение рубля — все это происходило именно в последнем месяце лета. Но ведь так было не всегда.

Август был месяцем нашей победы. И только предательство Михаила Горбачева окрасило август в черные тона в общественном сознании. Дало ожидания, которые потом, слава богу, не каждый год, наполнялись негативными фактами.

А ведь так было не всегда. Август был месяцем наших побед.

Вспомним лишь основные, самые важные победы Августа.

20 августа 1939 года началось контрнаступление советско-монгольской группировки войск на Халхин-Голе, в результате которого японские войска были окружены и в итоге разгромлены. По итогам этого поражения 15 сентября 1939 года было подписано соглашение о прекращении военных действий.

Прямым следствием победы на Халхин-Голе стала большая дипломатическая победа нашей страны — подписание 23 августа 1939 года договора о ненападении между СССР и Германией. Война, которую Запад старательно подводил к нашим границам, резко развернулась в сторону самих авторов Второй мировой, которые привели нацистов к власти.

Части Красной армии атакуют японские войска под Халхин-Голом

Через четыре года после этого, к 23 августа 1943 года, гитлеровские войска были разгромлены в Курской битве. Последняя надежда нацистов переломить ход войны закончилась крахом.

В августе 1945 года Советский Союз готовился решить сразу несколько задач: выполнить союзнические обязательства перед США и Великобританией и стать сверхдержавой. То есть в дальнейшем отстаивать свои интересы во взаимодействии со своими тогдашними союзниками.

Это значит, что послевоенное устройство у наших азиатских границ было нам отнюдь не безразлично. Начиналась борьба за Китай, за всю Азию, главные успехи в которой были у нас ещё впереди. Это значило, что будущее китайской нации зависело от того, чьи войска освободят страну от японской оккупации. Односторонний ввод туда американских войск означал бы появление на границах Советского Союза враждебного государства, когда как победа коммунистов во главе с Мао Цзэдуном создавала колоссальный союз русского и китайского народов.

8 августа 1945 года Советский Союз, денонсировавший в апреле 1945 года советско-японский пакт о нейтралитете, заявил о вступлении в войну против Японии. На следующий день начались боевые действия. Операция нашей армии продлилась до 19 августа. За эти десять дней миллионная Квантунская японская армия была разгромлена, в плен попал даже император созданного японцами на китайской земле марионеточного государства Манчжоу-Го Пу И.

Части Красной армии, участвующие в разгроме Квантунской армии Японии, переправляются через Амур

Прямым следствием побед Красной армии стала безоговорочная капитуляция Японии 2 сентября 1945 года. Иосиф Сталин так сказал об этой победе: «…поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот — этот день наступил».

Какими ещё августовскими победами мы можем по праву гордиться? 9 августа 1714 года — это дата первой крупной победы русского регулярного флота, разбившего шведов при мысе Гангут. «Ура, мы ломим, гнутся шведы!» — это полтавская «виктория», на суше. Гангут же стал фактическим рождением славного боевого флота России.

Гангутское сражение

Не всегда август был негативным месяцем нашей истории. Пора вернуть этому прекрасному времени русского лета его положительный «образ». И тут все зависит от нас.

Главные победы августа у нас должны быть впереди. Желательно, мирные. Дипломатические, экономические.

И давайте не забывать, что 1 августа 1946 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был казнен предатель и изменник Родины — генерал-лейтенант Андрей Власов, а 2 августа 1933 года был открыт Беломорско-Балтийский канал.

Мы ни на что не намекаем. Просто такой вот он, этот месяц. Август.

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru