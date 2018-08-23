Зарплату россиян в Европе приравняли к рабству

Задумывались ли вы, насколько сильно различается восприятие реальности в Европе и в России? Или всё одинаково? На такие мысли наводит недавняя публикация немецкого портала Die Zeit, посвященная мигрантам из Африки, занятым на уборке урожая в Италии.

Немецкие журналисты провели расследование и выяснили, что мигранты из Африки страдают от своей нелегкой доли на полях солнечной Италии. Журналисты называют это рабством, но тут же указывают, что рабство оплачиваемо. Сейчас разберемся, насколько хорошо или плохо платят рабам и что по этому поводу могут подумать жители нашей страны.

Немецкие журналисты пообщались с мигрантами и их «владельцами», живущими в окрестностях городка Фоджа, что в Южной Италии, и выяснили следующее: за день работы на полях современные европейские рабы получают 35 евро. Итак, в месяце примерно 21-22 рабочих дня. Это означает, что мигрант получает за месяц работы в среднем 760 евро, или 58 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Несомненно, кому-то платят больше, а кому-то - меньше. Повторимся, немцы считают, что это - зарплата раба.

А теперь давайте задумаемся о разнице в стандартах жизни. Если брать среднюю зарплату в России в 2017 году, то цифра эта не выдерживает сравнения - около 36 тысяч рублей в месяц, или около 470 евро. Конечно, в разных регионах нашей страны ситуация может отличаться, но согласитесь, что «в среднем по больнице» всё обстоит не лучшим образом.

В каких профессиях в России люди получают зарплату, сопоставимую с оплатой труда «рабов»-мигрантов? По данным портала trud.com, в Санкт-Петербурге такую зарплату, например, получают некоторые преподаватели высшей школы. Средняя зарплата здесь - от 20 до 30 тысяч рублей, то есть в два раза меньше, чем зарплата мигрантов в Италии.

Сложившаяся ситуация наводит на размышления о значении слова «педагог». И о том, как странно отражается это значение в наших современных реалиях. Само слово греческого происхождения обозначало раба или рабыню, которые обучали грамоте детей. Кроме того, педагогами называли и тех рабов, которые обучали других рабов прислуживать в доме хозяев. Согласитесь, какие-то неприятные могут возникнуть ассоциации, если знаешь значение слова «педагог»: один раб обучает других рабов быть рабами.

Но вернемся к современности. Другие категории так называемых бюджетников получают и того меньше. А после грядущего повышения пенсионного возраста картина станет еще безрадостней. И дело не в том, что пенсионеры теперь будут работать, а не сидеть с внуками, а в том, что найти саму работу им бывает гораздо сложнее, чем «рабам» в Италии.

Выход на пенсию в 55 лет у женщин и в 60 лет у мужчин давал им пусть и небольшой, но гарантированный доход. При реализации пенсионной реформы появится опасность, что работники превратятся в рабов нового типа, еще не описанного историками и социологами.

Нам могут возразить, что цены в Европе выше и оплата разнообразных услуг превосходит нашу. Однако там выше само качество жизни. Проблема европейских рабов даже не в заработке, а в их незащищенности страной, в которой они не являются гражданами, что, впрочем, не мешает им передвигаться по Европе. Мы же говорим о заработке огромного числа граждан России.

По данным портала trud.com, в среднем по России ни одна из популярных профессий не позволяет зарабатывать на уровне европейского «раба». (в т.ч. мигрантов из ЦАР )

А тем временем разрыв в зарплатах руководителей и рядовых работников усиливается в геометрической прогрессии.

Вот свежая новость: почти все крупнейшие российские нефтегазовые компании по итогам первого полугодия 2018 года увеличили выплаты членам советов директоров и правлений.

В «Лукойле» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вознаграждение руководства выросло более чем в 8 раз. Выплаты на каждого топ-менеджера (14 человек) составили 350 миллионов рублей. Еще раз повторимся: на каждого!

В «Газпром нефти» на выплаты вознаграждения руководству за первое полугодие отстегнули около 1,4 миллиарда рублей. Это почти в полтора раза больше, чем в 2017-м.

«Новатэк» увеличил выплаты топ-менеджерам на 48 процентов, до 2,1 миллиарда рублей. «Транснефть» - на 36 процентов, до 895 миллионов рублей. При этом чистая прибыль «Траснефти» снизилась за шесть месяцев 2018 года на 85 процентов.

Вас тоже не удивили эти цифры? Мы ведь вообще за последние годы как-то дружно разучились удивляться. Тем более что здесь всё закономерно: где есть рабы, там должны быть и господа.