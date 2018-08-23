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Закрытый клуб избранных

19:35. 23 августа 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Сила элиты в её сплочённости

Известный экономист Михаил Хазин рассказывает о том, какие ошибки совершают люди, которые хотят попасть в элиту. Почему так сложно сделать карьеру человеку, у которого нет связей. По каким критериям идёт отбор в элиту. Какие защитные механизмы существуют в системе. Почему был арестован Алексей Улюкаев. Какую цель преследует пенсионная реформа. Ведущий Дмитрий Таран. 

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Книги Внутреннего Предиктора СССР

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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