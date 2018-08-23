Закрытый клуб избранных

Концептуал СМИ Сила элиты в её сплочённости

Известный экономист Михаил Хазин рассказывает о том, какие ошибки совершают люди, которые хотят попасть в элиту. Почему так сложно сделать карьеру человеку, у которого нет связей. По каким критериям идёт отбор в элиту. Какие защитные механизмы существуют в системе. Почему был арестован Алексей Улюкаев. Какую цель преследует пенсионная реформа. Ведущий Дмитрий Таран.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

===========================================================================