Зачем Wall Street Journal рекламирует Эльвиру Набиуллину?

Рупор главного геополитического противника России вступился за главу российского ЦБ

Видимо, совсем плохи дела у главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, если ей понадобилась помощь делового рупора нашего главного геополитического противника. Мало того, что, как пишут осведомленные московские источники, она даже по родному ЦБ ходит с охраной, ей еще потребовалась пиар-защита Wall Street Journal.

Этот вариант мы, кстати, уже проходили, когда те же самые представители американского «глубинного государства» называли Кудрина лучшим министром финансов в мире. Напомню, что в 2010 году журнал Euromoney назвал главу Минфина России лучшим министром финансов года. Награду Кудрину на сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне лично вручил издатель журнала Падраик Фэллон, как раз в то время, когда российская промышленность была одной из самых худших по всем показателям.

Похвалы от наших геополитических врагов в период нулевых, когда мы, типа, еще дружили с Западом, можно было принять как один из элементов игры наших с вашими — такой приятный бонус и распасовка. Однако сегодня возникает логичный вопрос: зачем Набиуллиной в условиях резкого обострения борьбы с Западом понадобился такой кондовый пиар от рупора ФРС?

Wall Street Journal так описывает успехи Набиуллиной на посту главы российского ЦБ:

«За пять лет пребывания на своем посту Набиуллина закрыла сотни слабых банков, обуздала отток российских капиталов за границу и преобразовала монетарную политику, чтобы снизить инфляцию до рекордно низкой отметки. Благодаря этому она завоевала необычайную свободу в области принятия жестких решений, даже если при этом приходится попирать интересы могущественных групп».

Контроль банковской системы, практическое закрытие проблемных банков — это ОБЯЗАННОСТЬ главы ЦБ, это одна из функций ее работы. Стоит ли усиленно хвалить Набиуллину за то, что, исполняя свои ОБЯЗАННОСТИ по обеспечению эффективности работы банковской системы, она заинтересовалась проблемами, например, банков «ФК Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк» лишь тогда, когда они исчислялись сотнями миллиардов рублей? Медлительность Набиуллиной стоила государству от 3 до 4 трлн рублей!

Оценивая работу ЦБ в этом направлении, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал Набиуллину человеком, «который устроил чудовищный погром банковской системы, в результате которой из 11 крупнейших частных банков России 10 оказались государственными».

Говорить о стабильности российского рубля вообще глупо. Только с 7 по 13 августа 2018 года курс доллара на ММВБ подскочил с 63,5 до 68,66 рубля, а евро достиг 78,15 рубля. Только Банк России мог назвать обвал рубля на 8,5% за считаные дни «естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях».

Важный момент: новые санкции против России ещё не ввели, американский сенат даже не успел утвердить текст санкционного закона. Что же будет с рублём, когда это случится? Или, быть может, истинная причина столь резких колебаний курса доллара в том, что 6−7 августа ЦБ начал закупать большие объёмы иностранной валюты для пополнения резервов? По подсчётам ряда экспертов, ведомство Эльвиры Набиуллиной ежедневно тратило на покупку валюты примерно 15−16 млрд рублей.

Следующий пункт — вывод средств за рубеж. Считаем: в 2013—2015 годах вывод средств из России составил более 30 млрд долларов. В 2016 году ЦБ оценивал этот процесс в 19,8 млрд долларов. По итогам 2017 года чистый отток капитала из России составил 31,3 млрд долларов. В этом году Банк России ухудшил прогноз на текущий год по оттоку капитала из России: с 16 млрд долларов до 19 млрд.

Итого — за шесть лет страна потеряла около 100 млрд долларов, или около 6 трлн рублей. И это только видимая часть выведенных денег. На ум приходит риторический вопрос: нужна была бы пенсионная реформа, если бы эти деньги остались в России?

То есть, как мы видим, единственный «успех» Набиуллиной на посту главы ЦБ — это сохранение низких показателей инфляции, которые душат российскую экономику, промышленность, но позволяют ей отчитываться об успехах своего ведомства.

Зачем понадобилось Wall Street Journal «отбеливать» Набиуллину, становится ясно из небольшого отступления автора статьи. Оказывается, у Набиуллиной есть и хулители. В их числе — «президентские советники и промышленники, которые говорят, что ее сфокусированность на инфляции и железном регулировании душит экономику». О каких президентских советниках идет речь, в свете последних инсайдов из Кремля ясно более чем достаточно.

О других откровенных ляпах Набиуллиной, которые уже разобраны интернет-сообществом, можно даже не повторяться: и модель-то экономики, основанной на потребительском спросе, исчерпала себя; и экономика-то российская не вырастет более чем на 1,5−2% в год, даже если цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель.

Не сомневаюсь, что если бы цена на нефть достигла и 200 долларов за баррель, то Набиуллина вряд ли бы смогла обеспечить рост более 1,5−2%. Причина этого одна — это ей, как и ее заокеанским идеологическим партнерам из Wall Street Journal, абсолютно не нужно, не для этого они работают.

Источник: https://regnum.ru/news/economy/2468931.html