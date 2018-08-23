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Военные эксперты из США: Героизм народа, бескрайние просторы и климат делают Россию непобедимой!

14:43. 23 августа 2018 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.kp.ru
Эксперты сетевого издания We are the Mighty (с английского — «Мы самые сильные») уверены, что в мире существует лишь пять государств, против которых бессмысленно вести боевые действия. Это, конечно же, сами США, ну а следом идут Россия, Китай, Индия и Афганистан.

Россия страшна не только армией, но и суровой зимой. Авторы статьи вспоминают словосочетание «Генерал Мороз», появившееся во время войны с Наполеоном. В 1812 году французы, отступая от Москвы, на себе испытали всю суровость русской зимы.

Но тяжелый климат — не самое страшное. Любого захватчика ждут бескрайние русские просторы. Целых 11 часовых поясов! Чтобы контролировать такую территорию, захватчику потребуются немыслимые военные ресурсы.

Но если кто-то все-таки и решится вторгнуться в Россию, то столкнется с еще одним фактором: легендарным героизмом русских людей. Американские военные эксперты так и пишут: российский народ воспитан на рассказах о Великой Отечественной войне, о подвигах дедов и прадедов и будет готов уничтожить все на своем пути — лишь бы не отдать страну противнику.

Не стоит забывать и о странах-соседях России. По мнению экспертов, они до сих пор лояльно относятся к России (даже украинцы!) и возьмутся за оружие, чтобы выступить на стороне Москвы.

Почему непобедимы США — эксперты обьясняют просто. Помимо того, что у Штатов сейчас самые современные вооруженные силы, простые американцы — сильны духом независимости и при этом хорошо вооружены (благодаря свободной продаже пистолетов и автоматов). В случае интервенции на территорию Америки граждане смогут легко организоваться в боевые отряды сопротивления. А партизанов, как мы знаем по истори Великой отечественной войны, победить невозможно.

Афганистан непобедим из-за сложного географического рельефа, тяжелого жаркого климата, многонационального населения, которое крайне сложно подчинить (история многлетних вонй, которые там вели англичане, а потом СССР - все это потдтверждает). Авторы исследования называют Афганистан «кладбищем империй».

Китай опасен для захватчиков своим миллиардным населением, развитой экономикой, умением быстро перенимать новые технологии.

Трудности с завоеванием Индии связаны с климатическими и географическими особенностями, многомиллионной армией, а также очень развитыми военно-морским силами стратегией.

— Я не делал бы из этого рейтинга каких-либо выводов о том, что Америка решила стать миролюбывым государством, — комментирует политолог Николай Стариков. — США постоянно на кого-то нападают, но делают это против тех, кто не может ответить. А здесь рейтинг тех, кто готов дать сдачи. Что касается России, то аналитики приводят банальные, очевидные аргументы. Наполеон и Гитлер не дадут им соврать. В Афганистане американские войска жуе более 10 лет — но ничего они там не добились и до сих пор не могут контролировать территорию кроме своих баз. Индия и Китай — крупнейшие по экономическому и военному потенциалу государства. Кто же с ними воевать-то будет?

ВОПРОС ДНЯ

А по-вашему, почему нас нельзя одолеть?

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

— Мы не допускаем для себя мысли существования под кем-то. Мы можем быть критичными по отношению друг к другу, к власти, но во время угрозы проявляется другой подход. Конечно, есть и готовые сразу пойти и сдаться. Но их так мало, что они не играют определяющей роли. Ни один эксперт не посоветует нападать на Россию, но всегда найдутся политики, которые считают, что эксперты ничего не понимают. Поэтому раз в 100 лет Европа собирается вместе, чтобы получить могучим русским сапогом по пятой точке.

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

— Американцы не заметили главного. У нас колоссальные по времени исторические традиции независимости. Россия входит в тройку самых «возрастных» независимых государств — де-факто где-то с 1480 года. Кроме нас, такие долгожители - Швейцария и Великобритания. Такова воля нашего народа — быть независимым.

Алексей МАМОНТОВ, президент Московской международной валютной ассоциации:

— Тут ответ самый простой — у нас нет хороших дорог. Поэтому инфекции оккупации будет некуда распространяться. Это не про нас.

Алексей МУХИН, директор Центра политической информации:

— Из-за нашего упрямства. Ни одна нация мира с таким остервенением не вышибала со своей территории врагов на протяжении доброй тысячи лет. Это уже на уровне генетики. Многие страны оказывались завоеванными. Россия — одна из немногих стран, которые этой участи избежали. Можно, конечно, припомнить 300-летнее ордынское иго, но относительно его формата у историков до сих пор большие вопросы.

Сергей ЯКОВЛЕВ, полковник ВДВ в запасе:

— Потому что в любом конфликте Россия держится на простом солдате — неприхотливом, упорном, героическом парне. Тактика, стратегия — это все хорошо и нужно. Но волевым качествам нашего бойца, его генетическому настрою на победу противопоставить просто нечего.

Марина ДЕМИДОВА, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

— А зачем нас вообще завоевывать? Какому оккупанту захочется жить в состоянии вечной партизанской войны? Нас же не перевоспитать — только истреблять. Хорошо, что у нас есть ядерное оружие, из-за которого к нам никто никогда и не сунется.

Мария Берк

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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