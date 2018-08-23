Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 августа 2018

Как ранее сообщалось, 25 июля, в ходе террористического рейда на населенные пункты сирийской провинции Эс-Сувейда, боевиками ИГИЛ были захвачены заложники из числа мирных жителей, всего не менее 70 человек.

Большинство захваченных — представители общины друзов, проживающих на юге Сирии, а также в Ливане и Израиле. По словам друзских старейшин, среди пленников ИГИЛ* оказалось 37 девушек и женщин в возрасте от 13 до 67 лет.

С самого начала было ясно, что отступившие в Сирийскую пустыню игиловцы будут использовать заложников для торга с сирийским правительством. Были сведения, что террористы хотят получить от Дамаска многомиллионный выкуп. Однако, по последней информации, в обмен на пленников боевики потребовали выпустить их с плато Эс-Сафа, где они оказались блокированы правительственными войсками в ходе специальной операции.

В то же время появились сведения о том, что друзские заложники уже давно находятся на территории подконтрольной американцам зоны «Эт-Танф», в Вади Эр-Рукбан, где расположен одноименный лагерь беженцев и базируются формирования сирийской оппозиции, пользующиеся поддержкой и защитой Пентагона.

По одним данным, заложники находятся в руках «Военного совета Эр-Рукбана», составленного из полевых командиров таких антиправительственных группировок, как «Лива Шухада Эль-Карьятейн», «Усуд Шаркия», «Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо». Потерявшие надежду на поражение Дамаска лидеры боевиков рассчитывают использовать связи друзской общины для обеспечения себе возможности скрыться через территорию Иордании. В таком случае не исключено, что вскоре «Военный совет Эр-Рукбана» заявит о «спасении» им заложников-друзов.

Но более вероятна другая версия. Источники сирийских разведслужб указывают, что в отдельном лагере на территории Вади Эр-Рукбан находится группа боевиков, участвовавшая в террористическом рейде на Эс-Сувейду. Там же содержат и заложников.

Формально эту территорию контролируют не американские военные, а те, кого они называют «союзниками» — группировки, базирующиеся в «Эр-Рукбане». По словам генералов Пентагона, к происходящему в лагере для беженцев и вокруг него американцы отношения не имеют, но отсутствие в районе Эт-Танфа игиловцев при этом они якобы гарантируют.

Однако «союзники» США из числа укрывшихся в Эт-Танфе группировок «Сирийской свободной армии» не скрывают, что включают в свой состав и игиловцев, хотя как будто бы и «бывших». В прошлом из Эт-Танфа неоднократно совершались террористические рейды на Пальмиру, Восточный Каламун и Абукемаль. Отсюда же вышли и те, кто атаковал 25 июля Эс-Сувейду.

По факту, под крылом американцев свито террористическое гнездо. Именно в нем и держат пленников, так как более безопасного места для содержания заложников игиловцам не сыскать. В случае гибели невинных людей вина будет возложена на террористов, а также на Дамаск и его партнеров, которые не смогли договориться о спасении друзов. А причастность Соединенных Штатов к диверсиям и терактам на территории Сирии снова останется не доказанной…

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.