Мечи в камне
17:16. 23 августа 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: brahman
booran: Есть одна “легенда” относящаяся к англо-саксонской культуре. Она дошла до наших дней.
Наверняка вы ее слышали: “меч в камне”. Легенду отождествляют с мечом Короля Артура – Экскалибуром.
И говорит о том, что некоторое время назад камни были или могли быть некое время в аморфном состоянии. Именно тогда из них и строили невообразимые сейчас здания и конструкции.
Кто-то вот меч в камень вонзил и он так стоял несколько столетий восхищая умы и будоража воображение. Есть еще одна вещь.
Не задумывались о самом смысле названия “орден вольных каменщиков”. Почему каменщиков?
В этом начало разгадки всех загадок. Они точно знают (знали) почти все по теме «литье каменных блоков».
Есть место (не смог найти конкретно), где существует такой меч:
Возможно, это подделка под Экскалибур для привлечения туристов
Следующее символичное место, где установлен «меч в камне»:
Памятник располагается в каньоне Кардаваган в Северной Осетии. В Куртатинском ущелье стилизована Тропа Чудес, на ней находится камень, расколотый на две части. В камень вогнан меч кровников.
Согласно легенде по узкой дороге шел охотник и увидел путника, который попал в беду. Путник был его кровным врагом, охотнику полагалось убить его из мести. Но после спасения охотник и путник помирились и в честь дружбы воткнули меч кровников в камень.
И еще одно место:
Дюранда́ль (фр. Durandal) — меч Роланда, персонажа многочисленных французских средневековых легенд и литературных произведений, включая «Песнь о Роланде». Фрагмент Дюрандаля, по легенде находится в скале возле святилищ Рокамадура.
Выкован кузнецом Галаном (или по другим сказаниям — кузнецом Мадельгером из Регенсбурга, Мунификаном). Вручён Карлом Великим своему рыцарю после принесения им присяги. Выкован из того же железа, что и меч короля Жуаёз.
Не исключено, что это тоже дань легенде: сам меч, а может и подделку вбили в расщелину скалы.
Но легендарный меч в камне, который часто связывают с легендой о короле Артуре, существует. Он находится не в каком-то Авалоне, а в Италии. Его можно увидеть в часовне Montesiepi, недалеко от Saint Galgano Abbey в Chiusdino, в Тоскане.
История такова.
В тридцати километрах к юго-востоку от Сиены стоит полуразрушенное аббатство Сан-Галгано, некогда принадлежавшее ордену Цистерцианцев (ордена, примыкавшего к Бенедиктинцам). Аббатство это было построено как раз в XII веке, в честь памяти святого, в миру носившего имя Галгано Гвидотти.
Этот Гвидотти вёл весьма распутный образ жизни, был надменен, сластолюбив и горазд на всяческие насильственные злодеяния. Но однажды ему было видение Архангела Михаила, и Гвидотти, бросив всё, сделался отшельником, а после смерти — в 1181 году — был причислен к лику святых.
О нём говорят, что, в знак своего отречения от мира — и войны — Гвидотти вонзил свой меч в камень, который «подался будто масло». В результате из камня торчат только рукоять, да три или четыре сантиметра лезвия, образуя крест.
Здесь видно, что меч вставлен в небольшую оправу из другого металла. Как это объяснить? Возможно, металл окислился у основания и для его фиксации, что бы рукоять не обломилась – это место усилили неким хомутом.
Меч Галгано изучали специалисты. Хотя меч считался подделкой, в течение многих лет, недавние исследования, доказали, что состав металла и стиль меча полностью соответствует периоду с 1100 по начало 1200-х. Это действительно металлический меч, выкованный, по всей видимости, как раз в те времена, когда жил легендарный святой. Стало быть, он появился раньше артуровских сюжетов в пересказе Кретьена де Труа и других. Но это не значит, что у кельтов не могло быть аналогичных сюжетов.
В ходе исследования тосканского меча в камне, выяснилось, что под ним наличествует некая пустота. Церковные власти, впрочем, пока не дали разрешения на то, чтобы сдвинуть камень, поэтому учёным не известно, что скрывает под собой меч в камне. В наши дни, он хранится под защитным стеклом, всё также в камне, в часовне и доступен для всех желающих.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://masterok.livejournal.com/1144508.html
https://p-i-f.livejournal.com/13549701.html
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Варианты для объяснения этих легенд.
1. Все эти легенды о мече в камне гворят, что в прошлом многие каменные породы были пластичны. Возможно, имели окаменевшую корку и пластичную внутреннюю структуру (в процессе окаменения). Либо подустских камней, как породы, из которой лепили блоки для многих строений Питера – имелись во многих уголках мира.
2. Массы, в которые были воткнуты мечи имели искусственное, строительное происхождение, наподобие камня «Виктория», из которого построено много чего в Европе.
О химии и физике процесса.
yuri_shap2015: По работе приходится часто общаться со строителями дорог, то недавно обсуждали одну технологию: в южном ФО РФ, проблема разрушения дорог, из-за того, что основание глиняные, и повышенной кислотности.
Так вот, есть оказывается технологии, называемые СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ с помощью известняковой муки и цемента…. например этот.
В результате химических реакций некогда глинистое основание превращается в аналог бетона. Т.е. происходит превращение глины в бетон или по-русски: в аналог камня.
Вспомним массу рецептов, наших предков по созданию искусственных гранитов, мрамора и прочих камней (изделия из которых существуют и по сегодняшний день), можно сделать вывод, что рецепты свои наши предки брали из окружающей их действительности, когда сами наблюдали процессы превращения подвижных субстанций в твердые.
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А сейчас проведите эту современную строительную технологию с информацией ниже:
Помните упоминание в русской народной сказке «Гуси-лебеди»: «…молочные реки, кисельные берега»? Показать бывшие в прошлом «кисельные берега»?
р. Катунь, Горный Алтай. Эти изъеденные водой породы в прошлом были вероятно жидкой глиной, «киселем», который быстро окаменел во время ухода большой воды.
Несколько лет назад мне присылали фотографии с р.Катунь с фантастически «изъеденными» валунами, берегами. Это вода могла сделать только в пластичных массах. Твердый камень она обтачивает по всей поверхности.
Не похоже, что вода это промывала сотнями тысяч лет.
Молочная река – это потоки бурлящей воды во множестве порогов, выступов
При большом количестве порогов река имеет белый цвет по всей своей поверхности.
Этот пример я привел для аналогии, что в природе после катаклизма существовали процессы превращения глиняных масс в камень. И легенды о мечах в камне говорят, что это происходило в историческое время.
Источник: sibved.livejournal.com