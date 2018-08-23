«Либеральная тусовка» пытается скрыть правду о роли ЦРУ в чехословацких мятежах 1968 года

Ни для кого не секрет, что наша внесистемная оппозиция только и делает, что пиарится на резонансных темах, пытаясь вынести из всего этого личную выгоду. Очередным поводов для либералов стал недавний опрос «Левада-центра» о событиях «Пражской весны». Буквально на днях исполнилось 50 лет с момента введения советских войск в Чехословакию, в связи с этим для исследовательской организации представилось интересным выяснить, насколько люди просвещены в данной теме.

Выяснилось, что, увы, порядка трети опрошенных россиян ничего не знают о событиях тех дней. Безусловно, низкие показатели вызвали у общественности негодование, а либеральная тусовка увидела в этом отличный повод хайпануть и использовать высказывания некоторых личностей для продвижения антироссийской пропаганды. Так, например, заявление директора «Левада-центра» Льва Гудкова оппозиционеры принялись широко пускать в массы, в частности, в либеральные СМИ, которые живут за счет западных спонсоров.

Привлекла интерес оппозиционеров в словах Гудкова параллель между советским периодом и нынешним периодом. Директор говорит о том, что сейчас якобы пропагандируют «эпоху СССР», создавая при этом различные стереотипы. Разумеется, представители оппозиции сказанное раздули и начали сравнивать современную Россию с «советской диктатурой», которая полвека назад «подавила демократию», введя в Прагу войска против «мирных демонстрантов». По мнению либералов, то же самое происходит и сейчас, только в других регионах.

Неудивительно, что подобная клевета быстро разлетелась по всем прозападным СМИ, в числе которых и «Новая газета», и «Дождь», и британское издание The Guardian, которое в первых рядах разместило провокационный материал.

Под заголовком статьи журналисты пишут, что исследование, которое посвящено годовщине интервенции стран Варшавского договора, полностью демонстрирует возрождение «Брежневской эпохи пропаганды».

Обсуждение тут же подхватили и другие одиозные личности, которые были только рады засветить свое никому неинтересное имя.

Например, такой пост на странице в одной из соцсетей оставил Леонид Волков. Он обвинил Россию в гибели невинных людей в Донбассе на Украине, что кроме как абсурдом не назовешь.

А бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался таким образом: «Страна была не права, а те семеро были правы». Речь идет о семерых гражданах, которые вышли протестовать на Красную площадь.





Помимо этого, он не забыл осудить введение советских войск в Чехословакию и стал сетовать на то, что, мол, история ничему не учит русских.

Отличился и бывший редактор «Дождя» Илья Клишин, который умудрился даже прийти к посольствам Чехии и Словакии с цветами и возложить цветы.





Но, пожалуй, всех переплюнул скандальный блогер Алексей Навальный, который помимо репоста твитта Ройзмана, стал спекулировать и на других резонансных темах давних лет. Так, например, он поднял историю «цветной революции» в Париже 1968 года, когда президент Шарль де Голль подал в отставку из-за давления США, которых не устраивала его симпатия к СССР.





Впрочем, чего еще стоило ожидать от этих хайпажоров, которые готовы нагло переворачивать историю вверх дном в погоне за пиаром.

Вот только на деле же было все совершенно иначе. Чехословацкий мятеж являлся одной из первых попыток западных спецслужб организовать «цветную революцию», что совсем неудивительно на фоне самого разгара «Холодной войны». Запад стремился вытеснить СССР из Европы и расширить зону влияния НАТО на восток как раз таки с помощью «народных восстаний».

После ряда европейских государств США переключились непосредственно на Чехословакию, и во многом, решающим тогда было участие ЦРУ. Меры у них были, как всегда читаемые. Так, американцы отправили во все государственные структуры своих людей, после всячески поддерживали оппозицию, ну а дальше дело оставалось за малым – просто следить за происходящим. Особую активность тогда проявили и подразделения западногерманского бундесвера, специализирующиеся на проведении «психологических операций». В медийном пространстве, а именно на радио и типографии, велась настоящая информационная война.

В то время как американцы пытались всячески разрушить страну, Советский союз придерживался миротворческой миссии. После безуспешных попыток урегулировать конфликт мирным путем, Леонид Брежнев все же дал распоряжение ввести войска в страну. Если бы западные спецслужбы пошли навстречу и поддержали идею СССР провести мирные переговоры, операции «Дунай» не было бы.

Впрочем, российская оппозиция не принимает это во внимание и не пытается рассказать о реальной ситуации 50 лет назад. Им же проще поддержать байки о «кровавом режиме» и быстрее провести параллели между советским временем и современностью. При этом забывают либералы упомянуть о роли Запада в чехословацких мятежах, который сегодня спонсирует именно их, и ту идеологию, которую продвигает оппозиция с целью очернить Россию.