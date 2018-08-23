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Армия 2018. Военные технологии

04:19. 23 августа 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:


В первой части фото-отчета выкладывал военную технику на улице https://colonelcassad.livejournal.com/4405318.html
В этом материале фотографии из павильонов форума "Армия 2018".

20180822_144036.jpg

20180822_143956.jpg
Как тебе такое, Илон Маск?

20180822_143609.jpg
После теракта в Каракасе, такие винтовки для борьбы с дронами наверняка будут переживать бурное развитие.

20180822_143019.jpg

20180822_142450.jpg

20180822_142448.jpg

20180822_142310.jpg
Перспективные "Кометы".

20180822_142306.jpg
Дальний родственник "Каспийского монстра".

20180822_142208.jpg

20180822_141107.jpg
Очки дополненной реальности для спецподразделений.

20180822_140915.jpg
Модуль для установки на различную бронетехнику.

20180822_140813.jpg

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А вот этот можно даже на пикап или гусеничный дрон приспособить.

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Братья-белорусы готовятся.

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Многопоточная железная дорога. Самый модный состав перевозит модель "Доры" и цистерну с телефоном изготовителя.


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Для подсматривания через стену.

20180822_135839.jpg
Для чего этот человек на гусеничном шасси?

20180822_135810.jpg
Старая школа.

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Какой военный не любит быстрой езды.

20180822_135522.jpg

20180822_135337.jpg
Прямо на выставке можно записаться в армию на контракт.



20180822_135114.jpg
Самые яркие и цветные ракеты у индийцев. На стендах никто не пел и не танцевал, хотя такой беспроигрышный способ заманивать клиентов.

20180822_135011.jpg
Кевларовый тюрбан.

20180822_134952.jpg

20180822_134834.jpg

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20180822_134816.jpg

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Севастополь тоже был на выставке.

20180822_134556.jpg
Отметился экипировкой, которую шьет наша фабрика Нины Ониловой.

20180822_134553.jpg

20180822_134548.jpg
И подобной техникой.

20180822_134504.jpg
Не густо пока что, но с чего-то надо начинать.

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Пакистанцы.

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20180822_132838.jpg

20180822_131952.jpg
Китайцев было очень много.

20180822_131013.jpg
Прибор для глушения звука от КБ "Прибой". Работает от батареи до 200 часов. Стоит около 30 000 рублей.

20180822_130950.jpg

20180822_130324.jpg

20180822_130208.jpg
Очень модная тема – тренажеры для военных медиков.

20180822_130136.jpg

20180822_130109.jpg
Санитара!

20180822_130105.jpg

20180822_130056.jpg

20180822_130027.jpg
У вас есть морфин?

20180822_125803.jpg

20180822_125646.jpg

20180822_125549.jpg
Вот этот комплект проходил испытание в Сирии.

20180822_125244.jpg
Можно потренировать ампутацию.

20180822_125243.jpg
Это не просто кукла. Внутри встроены датчики, которые позволяют получать ту или иную реакцию от действия медика.

20180822_125209.jpg
Турецкий костюм для снайпера.

20180822_124931.jpg

20180822_124913.jpg

20180822_124818.jpg
Все для армии, все для победы!. В "трюме" за лестницей – кафе.

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20180822_124636.jpg

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Мы не воруем, мы творчески заимствуем.

20180822_124614.jpg

20180822_124604.jpg
Китайский аналог "Стрелы-10".

20180822_124547.jpg



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армия-2018, Вооружения, Россия, техника, технологии, фотографии
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