Армия 2018. Военные технологии
04:19. 23 августа 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В первой части фото-отчета выкладывал военную технику на улице https://colonelcassad.livejournal.com/4405318.html
В этом материале фотографии из павильонов форума "Армия 2018".
Как тебе такое, Илон Маск?
После теракта в Каракасе, такие винтовки для борьбы с дронами наверняка будут переживать бурное развитие.
Перспективные "Кометы".
Дальний родственник "Каспийского монстра".
Очки дополненной реальности для спецподразделений.
Модуль для установки на различную бронетехнику.
А вот этот можно даже на пикап или гусеничный дрон приспособить.
Братья-белорусы готовятся.
Многопоточная железная дорога. Самый модный состав перевозит модель "Доры" и цистерну с телефоном изготовителя.
Для подсматривания через стену.
Для чего этот человек на гусеничном шасси?
Старая школа.
Какой военный не любит быстрой езды.
Прямо на выставке можно записаться в армию на контракт.
Самые яркие и цветные ракеты у индийцев. На стендах никто не пел и не танцевал, хотя такой беспроигрышный способ заманивать клиентов.
Кевларовый тюрбан.
Севастополь тоже был на выставке.
Отметился экипировкой, которую шьет наша фабрика Нины Ониловой.
И подобной техникой.
Не густо пока что, но с чего-то надо начинать.
Пакистанцы.
Китайцев было очень много.
Прибор для глушения звука от КБ "Прибой". Работает от батареи до 200 часов. Стоит около 30 000 рублей.
Очень модная тема – тренажеры для военных медиков.
Санитара!
У вас есть морфин?
Вот этот комплект проходил испытание в Сирии.
Можно потренировать ампутацию.
Это не просто кукла. Внутри встроены датчики, которые позволяют получать ту или иную реакцию от действия медика.
Турецкий костюм для снайпера.
Все для армии, все для победы!. В "трюме" за лестницей – кафе.
Мы не воруем, мы творчески заимствуем.
Китайский аналог "Стрелы-10".
Источник: colonelcassad.livejournal.com