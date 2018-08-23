Абсолютная идеология

Первая часть предлагаемой философской зарисовки – вольный пересказ основных положений Концепции Общественной Безопасности. Что само по себе уже неплохо: живительное семя, вброшенное в порабощённые бразды , начинает давать всходы. А вот подсчёт разного типа капиталов без уточнения фальшивости долларового подсчёта ВВП особого доверия не вызывает. Тем не менее, попытка противопоставить западным рейтинговым монополистам что-то своё – похвальна.



Суть социогуманитарной идеологии – гармоничное развитие человека.



Мировоззрение «Человека Гармоничного» отображается формулой: жизнь – высшая ценность бытия. Тем самым строй социального гуманизма имеет целью достичь того, чтобы главным его субъектом стал «Человек Гармоничный», для которого высшей ценностью является жизнь [Достаточно спорное утверждение. – Прим. ss69100] – собственная, жизнь других и Природы.

Между тем, проблема идеологии считается уделом политологов, философов и других представителей качественного и зачастую поверхностного знания. Телевидение и прочие СМИ заполонены людьми, в большинстве своем не владеющими знаниями законов социоприродного развития.



Но эти только говорят. Куда печальней, когда люди поверхностного знания (и даже незнания, например, спортсмены) заполняют государственные структуры (Думу, Совет Федерации, правительство и пр.), принимающие решения по развитию страны. Порой их «творчество» просто анекдотично.

Приведу в качестве отступления лишь три характерных примера. В скольких только речах и документах не говорится о развитии человеческого капитала. Но капитал измеряется в деньгах. Как его можно развивать?…



Когда обсуждается российская экономика, большинство говорит: мы – шестая экономика мира (подразумевается, что это не так уж и плохо). Но это – лукавая цифра. Развитость стран по физическому капиталу определяется не общим ВВП, а душевым – в расчете на одного человека. По этому показателя страна лишь на 60 месте в мире (по данным МВФ).



Но главное: показатель развитости – это национальное богатство в расчете на одного человека; или производство странового капитала в расчете на одного человека за год.



А страновый капитал включает в себя не только физический (ВВП), но и человеческий, и социальный, и природный, и культурный. По этому показателю страна в 2009 г. занимала в мире лишь 72 место [1] (расчетов для более поздних лет нет)…



И наконец, последний шедевр. Один из партийных функционеров заявляет (с целью дальнейшей карьеры, которая и состоялась): «Россия – это Путин» (или наоборот?). Более анекдотичного высказывания трудно придумать. Из него по логике следует: умрет Путин, умрет и страна (!!!).

Жизнь «человека экономического» (субъекта либерального государства) высшей ценностью не является. Если бы это было не так, то не было бы ни преступности, ни войн, ни революций, ни других негативных составляющих предыстории человечества. Недаром в народе говорят: жизнь – копейка.

Когда мир перейдет на рельсы социального гуманизма, он станет качественно другим – наступит истинная история. В мире уже не будет места насилию и войнам, а «борьба» снимется механизмами компромисса и гармонии.



Человек, придерживающийся мировоззрения социогуманизма, трепетно, бережно относится к феномену жизни. Он осознает, что главное богатство – его жизнь, единственная и неповторимая. С этим не могут сравниться никакие приобретенные блага: богатство, власть, слава и др.



И уже это сознание гармонизирует человека, способствуя долгой, здоровой, полной и гармоничной жизни. Главный фактор здоровья – мировоззрение социогуманизма – находится внутри самого человека.

Истинная «цена» человека бесконечно велика. Ибо неизмеримым был труд Природы по его выдвижению и становлению. Трудилась Природа, не человек.



Между тем, рынок вводит в оборот «бесплатные дары» Природы, придавая им определенную ценность. Человек задействован в рыночном обороте через величину человеческий капитал.

Нами разработана методика и проведены расчеты человеческого капитала для стран мира и субъектов РФ за 2009 г. [1,5].



Первые три страны по суммарному человеческому капиталу следующие (в скобках указаны трлн. долл.): Индия (3940) – Китай (3730) – США (1430). Россия (226 трлн. долл.) находится на 17 месте.



По величине удельного человеческого капитала (в расчете на одного человека, характеристика развитости страны по человеческому капиталу) три первые страны будут (в скобках млн. долл.): Израиль (4,93) – США (4,74) – Исландия (4,52).



Россия (1,6 млн. долл.) находится на 159 месте.

Эти данные свидетельствуют о том, что страна переживает острый социгуманитарный кризис – кризис человека и социальной модели (это вывод был сделан еще ранее [1-4]).



Главная беда России – не столько в отставании по физическому, сколько по человеческому и социальному капиталу. Выход из кризиса – строительство социогуманитарного государства.



Оно не возможно без гармоничного развития самого человека, его движение к состоянию «Человек Гармоничный» (см. дискуссию по данной проблеме на сайте АТ). «Человек Гармоничный» разрешает противоположности мира их гармоническим синтезом, одновременно являясь и «человеком естественным» (поскольку он отвечает природным законам гармонии [2-4]).



Социогуманитарный переход актуален не только для России, но и для мира в целом [1,4]. В связи с этим автор посчитал позволительным назвать социогуманизм абсолютной идеологией.

Траектория человеческого развития в общем случае проходит две фазы: образовательную и фазу самосовершенствования.



Образовательная фаза включает обучение и воспитание (социогуманитарное просвещение [6]) – в семье, детских учреждениях, школе и вузах. Фаза самосовершенствования, ее значимость зависят от самого человека, а также в существенной степени от итогов образовательной фазы.

Все проблемы человечества, как настоящие, так и будущие, упираются в проблему эволюционного качества человека и решаются через нее. России и миру в целом, чтобы самосохраниться и гармонично развиваться, нужна образовательно-просветительная революция, направленная на гармоничное развитие человека.



Ее главные цели две. Одна – овладеть социогуманитарным мировоззрением, согласно которому жизнь – высшая ценность бытия. Человек, овладевший этим мировоззрением, трепетно, бережно относится к феномену жизни – жизни своей и других, к жизни природы.



Другая цель – познание человека, в том числе себя, для целей гармонического развития – совершенствования и самосовершенствования. Все это позволит человеку разумно, осознанно вести строй своей жизни.

Остановимся на некоторых аспектах социгуманитарного мировоззрения. Согласно нему гуманитарные ценности (здоровье, образование, мораль, семья…) приоритетны по сравнению с материальными, хотя и не умаляют роль последних. Так, иерархии либеральных ценностей богатство – власть – слава социогуманизм противопоставляет умеренность – свободу – достоинство.

Для «Человека Гармоничного» главный принцип – все в меру. Ему не нужно излишнее материальное богатство. Так, если удельный человеческий капитал УЧК [1 ] в социогуманитарном государстве составит величину Н 0 , то физический капитал индивида М 0 в несколько раз меньше Н 0 . Условно положим, что будущий УЧК социогуманитарной России того же порядка (5 млн долл.), что в современном Израиле. Тогда величину М 0 можно полагать меньшей 1 млн долл.

Миллионеры в социогуманитарном государстве – явление скорее аномальное. Естественно, это всего лишь усредненный вывод, имеющий иллюстративный характер.



Индивиды, обладающие существенно большей величиной своего гуманитарного капитала по сравнению со средней, могут претендовать (но захотят ли?) и на большую величину своего материального богатства. Но сверхбогатство (миллиардеры) для социогуманизма противопоказано.

Есть ли другая абсолютная идеология? На этот статус может претендовать ноосферная идеология. Соотношение концепций социогуманизма и ноосферы частично уже обсуждалось [7,8].



Если следовать естественным законам развития, даваемым триадной парадигмой [2-4], то прогнозируемое будущее отвечает гармонии разума и чувства, человека и природы, которое можно обозначить как гармосфера. Cогласно триалектике, большему прогрессу отвечает состояние гармонии противоположностей, чем крайние состояния.



Социогуманизм, являющийся разрешением противоположности капитализм – социализм, более прогрессивен, чем каждый из этих строев. Это касается всех составляющих функционирования капитализма и социализма [9].



Из этого следует, что социогуманизм отвечает более высокой ступени развития и в сравнении с ноосферным социализмом [10].

Автор понимает всю дискуссионность данного заключения. Поэтому он предлагает Академии Тринитаризма организовать на своем сайте дискуссию под названием «Научный прогноз: ноосфера или гармосфера?» (или другим) и пригласить принять в ней участие всех заинтересованных ученых.



Дискуссия – важнейший инструмент установления истины [2]. Свою точку на данную проблему автор изложил ранее [7,8] и в данной статье.

Вместо заключения обратимся к России. В Конституции РФ прописано отсутствие государственной идеологи, что фактически означает – у государства нет цели развития.



Что же вместо нее? Хаос?! Не ему ли страна обязана тем, что уже третье десятилетие она топчется на месте. В то же время как другие страны, особенно, Китай, строящий интегральное общество, ускоряясь, движутся вперед.



Вчера, перед сном, засыпая, я раздумывал в связи со статьей: какое же мировоззрение у тебя, народ России? Мне приснился маленький клоун. Он молчал.

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В.С. Голубев

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