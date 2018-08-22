Зарплата Горбачёва перед тем, как отдал СССР на растерзание

С 1982 года мне довелось работать в одной из номерных геодезических экспедиций. 7-8 месяцев в году, в теплый сезон года, приходилось работать в горах и пустынях Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Очарование пустыни Кызылкумы с редкими и внезапными оазисами и гор Памира и Тянь-Шаня с их вершинами, наскальными рисунками первобытных людей манило, наверное, всех молодых моих сверстников. Палатки, рюкзаки, костры с котелками… Да плюс еще совмещение приятного с полезным, а именно с хорошими по советским меркам зарплатами.

Вот об этих мерках и зарплатах и хочу передать свои воспоминания и ощущения.

Моя заработанная плата в такие сезоны выходила в районе 500-700 рублей в месяц.

Какие были зарплаты в стране, о которых я или мы тогда знали? Мой отец, например, работая на заводе по производству сельскохозяйственных машин, имел среднюю зарплату 180 рублей. Если он оставался на сверхурочные, то мог приносить зарплату 230 рублей. В отдельные месяцы ударного труда мог заработать и 270. Был многолетним “Ударником коммунистического труда” со всеми причитающимися тогда грамотами и значками.

Мать, ближе к пенсионному возрасту и работая до этого рядовым сотрудником одного из местных министерств и получая оклад в 140 рублей, ушла на стройку, работать маляром. И уже там могла зарабатывать под 200. Оба ушли на пенсию в 1985 году, с самыми большими на тот момент пенсиями в 132 рубля.

Работая на заводе, отец получил квартиру, но он отказался, так как уже была квартира. И там же их профком предлагал путевки, в 70-80-х — в Японию и Канаду, как сейчас помню, по цене 3000 рублей с авиаперелетом, но он также отказывался…

Как по причине того, что ранее по роду своей деятельности посмотрел мир, так и по причине того, что нечего ему у капиталистов смотреть. А вот по стране и родители и я любили поездить.

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Зарплата лаборанта в каком-нибудь НИИ была 90 рублей и это, по-моему, была самая низкая зарплата в стране. При средней зарплате по стране в 170-190 рублей, около 85% населения относилось тогда к стабильному среднему классу при социализме.

Партгосхозноменклатура тогда составляла в количественном отношении около одного миллиона восьмисот тысяч человек, от райкома-райисполкома до обкомов-рескомов-ЦК. Зарплата союзного министра составляла в среднем 500-600 рублей, в зависимости от фронта работ. Кандидат в члены Политбюро получал (из “партийного золота”) 600 рублей. Член Политбюро ЦК КПСС 800 рублей. Генсек ЦК КПСС — 1100.

В 1985 году, в связи с поступлением на вечернее отделение в ВУЗ, мои экспедиции закончились и “пришлось” уйти в учителя. С зарплатой на полторы ставки и классным руководством стал получать “нищенские” 140. Выручало написание дипломных работ для студентов-выпускников. Пара дипломных давала в месяц еще стольник.

С “перестройкой” и “социализмом с человеческим лицом” такие дипломные приработки стали чуть ли не нормой для некоторых. Да еще и в местные газеты что-нибудь тиснуть, тоже копейка падала.

С выходом “Закона о кооперации” в 1988 году удалось сколотить кооператив. Тут-то и началось…

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Своя рука, как говорится, владыка. Да и “подспорье” в виде расценок на услуги подоспело из Москвы. Зарплата стала колебаться в размере от 3000 рублей до 15000 в месяц. А зарплата у все еще советского большинства в стране, вплоть до павловской реформы, была такой же. Как, впрочем, и цены на продукты. Другое дело, что этих продуктов во множестве городов к концу 80-х перестало быть достаточно, возникали локальные дефициты.

У Горбачева зарплата генсека и президента составляла в целом 3000 рублей.

Но, тем не менее, вот какие цены запомнились.

Хлеб — от 16 до 24 копеек, пачка “Примы” — 14 копеек (не беру время “табачных бунтов” из-за ее отсутствия, как впрочем и других сигарет), я курил болгарские “ВТ” за 80 копеек (“Мальборо” или “Пэлл Мэлл” явского производства, когда появились в 1989-м, стоили полтора рубля, это был максимум), картошка — 16 копеек, молоко — 24 копейки за литр, десяток яиц — 90 копеек, бутылка белого столового вина — 1.10, мясо говядина — 1р. 80 копеек, вырезка на рынке — 5 рублей, водка “Пшеничная” — 5.30, цены на книги варьировались от 50 копеек до 3-4 рублей, сыр “Голландский” по трешке за кило, колбаса полукопченая — 6 рублей, набор для плавания (маска, ласты, трубка) стоил 7.50, китайский термос -7-8 рублей, фотоаппарат “Смена” — 15 рублей, билет на поезд Москва-Алма-Ата — 34 рубля, авиабилет от Риги до Ташкента — 74 рубля, вельветовые штаны “Монтана” у спекулянтов — 300 рублей, джинса “Леви Страус” -250, батник -полтинник, поход в ресторан с девушкой от 15 до 25 рублей, ковер 2 на 1.5 — 90 рублей, магнитофон “Маяк” — 300 рублей, ламповый цветной телевизор — 700 рублей, 1-комнатная кооперативная квартира — 3000 рублей, Москвич-2140 — 7500 рублей (родственник в 1991, после павловской “реформы”, покупал его у спекулянтов за 37000) .

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И квартплата со всеми удобствами составляла 8-9 рублей за “двушку” в месяц. Теперь ходит что-то вроде анекдота: “Помнишь, сколько за квартиру платил, нет? И я не помню! А знаешь, почему? Да мы за неё никогда и не платили, жена шла в магазин за хлебом, заодно и за квартиру заплатит, а что там платить?! Копейки!”

Даже для “среднего класса” жизнь была приемлемой и приличной.

Для меня последнее десятилетие советской системы было вообще раем, не только с нравственной стороны, но и вполне с материальной стороны.

Всем, в общем, думалось, что социализм продолжается, все в рамках социализма. Большого значения тому, что делалось наверху тогда не придавалось. Партии и правительству по обычаю верили. В число недовольных или диссидентов я не входил.

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В “августовский путч” пришло первое понимание того, что что-то случилось, но верилось, что в Москве обязательно разберутся. А вскоре и разобрались… до распада. А ощущение катастрофы пришло 25 декабря 1991 года, когда в гостинице, под Москвой, увидел крепких, но плачущих 30-40 летних дальнобойщиков со сжатыми кулаками у телевизора, где Горби объявлял о своей отставке, и драку в местном пустом магазине из-за соли, которая единственной была на пустых полках…