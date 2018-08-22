В Перми российская власть как будто отсутствует… (+18)

Я уже не раз оповещал читателей о том, что в Перми должно произойти уникальное для России событие, так оно и случилось вчера, 21 августа 2018 года! Там на Урале начался первый в истории нашей страны судебный процесс "о шести миллионах мёртвых евреев"! Якобы их ровно столько уничтожили в годы Второй мировой войны 1939-1945 годов нацисты. Если вы вдруг сомневаетесь в этом, вы — преступник! Более того, вы тем самым реабилитируете нацизм! В этом пытается убедить всех пермский "Центр противодействия экстремизму" вкупе с пермской Прокуратурой!

У иудеев, религиозных еврейских деятелей, цифра 6.000.000, судя по всему, является "священной", такое впечатление складывается у всех людей, кто хоть немножко владеет "еврейским вопросом". Первые упоминания о шести миллионах евреев, которых вот-вот должны уничтожить какие-то злые люди, появились в мировых СМИ вскоре после того, как два еврея — Натан и Якоб Ротшильды — путём биржевого обмана разорили жителей сразу нескольких стран. Соответственно, всё то, что потеряли сотни тысяч обманутых людей, стало достоянием этих двух ушлых евреев! Произошло это в 1815 году. Как это случилось? Об этом есть рассказ на еврейском сайте, причём информация преподнесена читателям так, чтобы показать, какие они, евреи, умные и удачливые!

Вот материал с сайта: https://isralove.org

"А знаете ли вы, что фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» стала знаменитой благодаря стремлению Ротшильдов первыми узнавать новости. Это их стремление, а также единственное (кроме денег) хобби – разведение почтовых голубей – однажды помогли им сделать целое состояние. Это было в 1815 году, когда после триумфального возвращения Наполеона, так называемых «ста дней», фондовые биржи ждали исхода решающей битвы при Ватерлоо. Ждали его и братья Ротшильды: Натан – в Лондоне, Якоб – в Париже, предварительно изрядно пополнив свои голубятни в северо-западной Европе.

Начало сражения явно было за Наполеоном, об этом известили Лондон. Но наблюдатели не предвидели, что на помощь армии Веллингтона придёт прусский корпус Блюхера, который и решит исход сражения. Наполеон был повержен. Голуби с шифрованными донесениями об этом были срочно отправлены Ротшильдам...

Утром Натан стал показно сокрушаться по поводу успехов Наполеона и начал продавать свои акции. Тот же трюк проделал в Париже и Якоб. На бирже началась паника – ведь Ротшильды, которые все новости узнают первыми, продавали бумаги!!! Вслед за ними продавать ценные бумаги начали все! Произошёл обвал английских, австрийских, прусских ценных бумаг. А в это время агенты Ротшильдов скупали эти же бумаги за бесценок. Только через двое суток на бирже узнали, что на самом деле Наполеон битву проиграл. Люди теряли состояния, а Ротшильды за один день заработали 40 миллионов фунтов стерлингов и стали обладателями значительной части британской экономики".

Как видите, еврейский сайт подаёт историю Ротшильдов как величайшую победу одной еврейской семьи над частью человечества: над англичанами, над французами, над австрийцами и над пруссами. Какие они умные и удачливые, эти Ротшильды, вот бы всем евреям так разбогатеть, как разбогатели однажды братья Натан и Якоб!

Справка: "Династия Ротшильдов (или просто Ротшильды) — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул. Ротшильды стали принадлежать высшему свету австрийского дворянства. Британская ветвь династии была принята при дворе королевы Виктории. Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире". Википедия.

Вы прочли этот рассказ?

Те же умные на зло Ротшильды придумали однажды, как всем евреям дружно защищаться от праведной ненависти народов, которых они, евреи, экономически из года в год, из века в век разоряют! Про то, кстати, даже в мусульманском Коране написано!

Так вот, именно Ротшильды придумали, что при малейшей попытке народов защититься от пагубного влияния евреев, а тем паче при попытке народов прогнать евреев вон со своей земли, в СМИ следует поднимать шумиху и всюду кричать о готовящемся убийстве сразу 6 миллионов евреев!

Вот по какой причине (и с каким умыслом!), начиная с середины 19 века, в СМИ стали регулярно публиковаться статьи с упоминанием шести миллионов евреев, которых вот-вот должны уничтожить какие-то злые люди!

И после этого мы, гои, должны поверить, что МНОГАЖДЫ РАЗ ОБЕЩАННЫЙ "ХОЛОКОСТ 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ" случился таки при нацистах?!

Уместно будет сказать, что ещё в 2013 году, пять лет назад, я опубликовал в Интернете статью "В нормальной стране ты бы уже сидел в тюрьме или психушке!".

Привожу её ниже полностью (делаю репост!):

Многие удивляются, почему при наличии в России карательной 282 статьи УК РФ, меня, русского писателя-философа, члена Союза писателей России, до сих пор не привлекают к ответственности и не сажают в тюрьму за "РАЗЖИГАНИЕ" ненависти к евреям.

Когда мне говорят ТАКОЕ, я сразу вспоминаю знаменитую речь Наполеона Бонапарта о евреях. 7 мая 1806 года он обратился с этой речью к Государственному совету, где были и такие слова: «Евреи – главные возмутители в современном мире. Они стервятники человечества. Зло в них исходит не от отдельных личностей, но от коренной природы сего народа. Деятельность еврейской нации со времён Моисея, в силу её предрасположенности, заключалась в ростовщичестве и вымогательстве. Французское правительство не может равнодушно смотреть на то, как низкая, опустившаяся, способная на всякие преступления нация захватывает в своё исключительное владение обе прекрасные провинции старого Эльзаса! Целые сёла обобраны евреями, они снова ввели рабство. Это настоящие стаи воронов! Это черви и саранча, опустошающие Францию! Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. Я хотел сделать из них нацию граждан, но они не годны ни к чему, кроме торговли подержанным добром. Я был вынужден провозгласить законы против них за их ростовщичество, и крестьяне Эльзаса передали мне свои благодарности. Философскими учениями не изменишь их жидовского характера, для них нужны исключительные, специальные законы! К евреям относятся с отвращением, но надо признать, что они действительно отвратительны! Их презирают, но ведь они и достойны презрения!» (Наполеон Бонапарт, 1806).

В своих философских работах я объясняю соотечественникам, что Наполеон Бонапарт, будучи общепризнанным злым гением, говорил о евреях совершенно правильные слова: действительно, никакими «философскими учениями не изменишь их жидовского характера, для них нужны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ и СПЕЦИАЛЬНЫЕ законы».

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ!

Это не я сказал, Антон Благин. Это сказал великий Бонапарт!

200 лет назад евреи словно саранча грабили и опустошали Францию, насаждали французам фальшивые моральные ценности, и посмотрите в какую клоаку превратилась в конце-концов эта страна! Сегодня Франция — рассадник сексуального разврата и педерастии!

Вот уже 22 года подряд то же самое иудейское племя грабит и опустошает Россию, пытаясь насаждать свои традиционные иудейские ценности — разврат и педерастию, и результат уже налицо. В России тоже теперь проходят гей-парады!

Но не это самое страшное. Сегодня только в Москве в поте лица "трудятся" 80 долларовых миллиардеров и около 1000 долларовых миллионеров, большинство из которых — евреи. Они как кровососы выкачивают все соки из недр России и из её кореных народов, обрекая на вымирание прежде всего русский народ, который они более всего ненавидят, о чём даже не стесняются публично высказываться!

Для нас было бы пол-беды, если бы эти паразиты хранили бы всё награбленное внутри самой России, может быть, нам было бы легче выживать в таких условиях. Но нет же, все золотовалютные сбережения целенаправленно вывозятся евреями зарубеж, и там они хранятся в зарубежных банках, преимущественно в США!

Руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко привёл недавно статистику незаконного вывода капитала из России. Только за неполный 2013 год из России незаконно выведено зарубеж 470–490 млрд рублей! Так, из Красноярского края вывели средств в четыре с половиной раза больше, чем в 2009 году, из Новосибирской области — в два раза больше. Из Вологды — в шесть раз больше, чем в 2009 году, а из Саратова — в три раза. Источник.

В результате такой деятельности евреев-оригархов, евреев-бизнесменов, евреев-политиков, евреев-банкиров, евреев-журналистов, и всяких других представителей международного еврейства, превративших Россию в свою колонию, ежегодно с карты России исчезают по три десятка русских населёных пунктов! А население России за эти 22 года сократилось на двадцать миллионов человек!

Если это не ГЕНОЦИД, то что это???

А ещё эти паразиты хотят, чтобы честные люди, видя всё это, молчали как рыбы (рабы)!

Да про этот ХОЛОКОСТ русского народа КРИЧАТЬ надо!

Буквально вчера я опубликовал на трёх сайтах свою очередную статью "Есть все основания для СТРАШНОГО СУДА над "божьим народцем".

Первыми её комментаторами были, конечно же, евреи, возмущённые моей "наглостью", что я рассказываю про них всю правду-матку.

Более всего меня впечатлил комментарий Льва Минделя: "И если власти оставят такие призывы без ответа и не засадят его за решётку, скорее в сумасшедший дом, то тогда с Россией всё понятно!"

Ну и что же Вам понятно, Лёва Миндель?

Разве в нормальной стране может быть такой разгул САТАНИЗМА, который вы, евреи, устроили в России?!

Посмотрите на фотографию ниже. Может быть этот сатанинский шабаш устроили славяне?!

Мы были бы рады и счастливы, если бы весь ваш Кагал можно было бы поместить за колючей проволокой в районе Содома и Гоморры, чтобы вы там еб..сь с утра и до ночи за ваши жидовские идеалы! А с НАСЛЕДНИКОМ медвеждонка мы разберёмся как-нибудь сами! Если он не устраивает вас, то это не значит, что он не устраивает нас!

На этой фотографии запечатлена акция ЖИД-группы "Война" в Зоологическом музее имени Тимирязева, устроенная в 2008 году. Там же было снято и видео, которое было специально изготовлено для демонстрации в Интернете с целью пропаганды содомии.

В нормальной, тем более мусульманской стране, уродов, устроивших пидор-парад, КАЗНИЛИ бы прямо на месте как растлителей нравственности и пособников диавола!

В нормальной стране евреи не рискнули бы публично посредством рассылаемых по Интернету видеороликов угрожать ПЕРВОМУ ЛИЦУ ГОСУДАРСТВА и говорить: "Путина надо посадить на кол или замочить в сортире!" Но в нынешней России это почему-то в порядке вещей!!!

Где, в какой нормальной стране такое возможно? Вы о чём говорите, Миндель?

В КОТОРЫЙ РАЗ ОБРАЩАЮСЬ К НАШИМ ЧЕКИСТАМ, УЙМИТЕ ЭТОГО ЖИДЁНЫША, ЗАЩИТИТЕ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!

И после всего этого жиды кричат, что я должен сидеть в сумасшедшем доме или тюрьме?!!

Русские, россияне, соотечественники, братья и сёстры, христиане и мусульмане, почему Вы молчите?!

Я один из тех, кто сегодня является орудием противостояния жидовскому МРАКОБЕСИЮ и САТАНИЗМУ, и если я и призываю к чему-то народ России, так только к САМОЗАЩИТЕ от беспредельщиков! Право на САМОЗАЩИТУ пока ещё не отменено Уголовным Кодексом Российской Федерации, и оно есть у каждого гражданина России. Я пользуюсь этим правом в полной мере и других призываю им пользоваться! Мы должны защищаться от вселенского ЗЛА!

А вы, господа евреи, вместо того, чтобы зубами скрипеть в ответ на мою критику, лучше напрягите свои мозги, вспомните историю, и попробуйте осознать, что вы сами сейчас пилите сук, на котором сидите!

Вспомните, сколько раз вас уже изгоняли с проклятиями разные народы из разных стран! Возможно, что очень скоро сук на котором вы сидите, обломится под вами, и тогда ваше падение вниз может оказаться для вас ПОСЛЕДНИМ!

13 декабря 2013 г. Мурманск. Антон Благин

(Источник: https://blagin-anton.livejournal.com/313801.html).

Я опубликовал ЭТО 5 лет назад, и мне за это ничего не было! Почему? Очевидно потому, что в России есть евреи совершенно нормальные, которые сами страдают от того, что творят из года в год и из века в век их соплеменники, другие евреи, совершенно ненормальные, демонические (жиды!), которые всей своей жизнью словно пытаются доказать, что дьявол реально существует, а они его дети!

Сегодняшние события также доказывают нам эту истину, что евреи бывают разные. Они бывают даже регионально разные!

Евреи Украины, а точнее жиды, пришедшие к власти в результате госпереворота 21 февраля 2014 года, это одно: они подонки и убийцы!

Кремлёвские евреи, судя по их делам, это совсем другое. При них в России нет тех ужасов и того жидовского беззакония, которые есть на Украине! И в Мурманской области я вижу сплошь нормальных евреев, в том числе и во власти (в региональной власти!).

А вот Пермскому краю, похоже, дико не повезло с евреями! Там, как будто, сбились в стаю совершенно ненормальные, демонические, чисто конкретные жиды! И униженный и терроризируемый ими тамошний народ, естественно, против них протестует! А жиды в свою очередь, используя имеющуюся у них власть и механизмы коррупции, борются с тамошним российским народом!

Вот против этого активиста — Романа Юшкова, который в 2016 году протестовал против выделения местными властями в Пермском крае земли иудейской секте Хабад-Любавич, шьётся одно уголовное дело за другим!

С плакатом в руках Роман Юшков. С плакатом в руках Роман Юшков.

Вот любопытная статья за 4 августа 2018 года, опубликованная в пермском интернет-издании "ПЕРИСКОП":

Роман Юшков отсудил у государства деньги за незаконное уголовное преследование за газетную статью «Истерия по-пугачёвски»

"Пермский общественный деятель Роман Юшков получит от государства 10 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по 282-й «русской» статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Такое решение принял сначала Дзержинский районный, а сейчас Пермский краевой суд. Решение вступило в законную силу.

Уголовное дело было возбуждено ФСБ по вышеназванной статье УК, а также по статье «Призывы к экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ) летом 2013 года. Поводом послужила статья Юшкова «Истерия по-пугачёвски», опубликованная в пермской краевой газете «Звезда». Статья была посвящена проблемам безнаказанности чеченской этнической преступности в Саратовской области и в Пермском крае. Весной 2015 года публицист был осуждён за «призывы к экстремизму» на 1,5 года условно и на 2-летний запрет заниматься журналистской деятельностью, а затем амнистирован со снятием судимости. Однако, за «возбуждение ненависти» Юшков был полностью оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

Таким образом, судом было установлено, что Управление ФСБ РФ по Пермскому краю в 2013-2015 годах злоупотребило властью и незаконно преследовало по «русской» статье журналиста и университетского преподавателя в уголовном порядке! В результате восстановления справедливости он получил право на реабилитацию и обратился в суд, потребовав компенсировать свои моральные и нравственные страдания.

В апреле Дзержинский райсуд Перми определил взыскать с Министерства финансов РФ в пользу Романа Юшкова 10 тысяч рублей. Минфин в лице Управления Федерального казначейства РФ по Пермскому краю подал апелляционную жалобу в краевой суд, прося отменить решение и снизить размер передаваемой Юшкову компенсации. Однако, Пермский краевой суд определил оставить решение районного суда без изменения, а жалобу минфина — без удовлетворения.

Виновник незаконных действий — краевое УФСБ — в судебные заседания не являлось и попросило рассмотреть дело в их отсутствие. Представитель же прокуратуры Дзержинского района Перми заявил об обоснованности заявленных Юшковым требований.

Истцу выдан исполнительный лист для взыскания средств с Минфина РФ. Однако, использовать их он в ближайшее время не сможет, поскольку все счета и карточки Юшкова заблокированы Росфинмониторингом в связи с предъявленным нынче публицисту обвинением за сомнения в холокосте евреев.

«Правоохранители в лице ФСБ, Центра «Э», Следственного комитета пытаются давить и плющить меня со всех сторон, будто получили чей-то заказ, — говорит Роман Юшков, — так что поневоле приходится отбиваться, давать им хоть какой-то отпор, хотя бы на отдельных участках, хотя бы пока по старым делам… Пусть знают, что рано или поздно они у меня за всё ответят».

Агентство «Перископ»

И вот вчера, 21 августа 2018 года, начался новый судебный процесс в Перми в отношении Романа Юшкова, которого на этот раз правоохранительные органы хотят посадить в тюрьму за перепост моей статьи за 2015 год!

Народ недоумевает, как же так? К автору статьи, то есть ко мне, Антону Благину, никаких претензий у правосудия нет вот уже три года! А к Роману Юшкову по месту его жительства претензии вдруг возникли...

В связи с начавшимся против него судебным процессом (причём известно по какой причине!), Роман Юшков вынужден был обратиться к порядочному еврею, медийному человеку и непримиримому борцу с иудейским Хабадом Эдуарду Ходосу.

Анонс: "В Перми начался первый для России судебный процесс "о 6 миллионах", иначе говоря, о непозволительных сомнениях в числе жертв холокоста евреев во время Второй Мировой. По многим признакам за этим делом стоит ортодоксальная иудейская секта "ХаБаД Любавич", весьма влиятельная в Перми, имеющая своих людей в правоохранительных органах, спецслужбах и в судебной системе. Пермский общественный деятель Роман Юшков обращается за советом и содействием к общепризнанному эксперту в иудаике Эдуарду Ходосу".

В своей недавней публикации "Жители Европы в ожидании, чем закончится первый в России суд по делу об "отрицании Холокоста 6 миллионов евреев" я уже поделился своим мнением, что и это уголовное дело против Романа Юшкова будет однажды прекращено по причине "отсутствия состава преступления у обвиняемого". Пермские структуры, призванные бороться в крае с экстремизмом, но коррумпированные деньгами иудейского Хабада, должны будут и на этот раз потерпеть фиаско.

Приложение: "Открытое письмо судье: ваша честь (пока без кавычек), позвольте рассказать Вам правду про «арийца» Гитлера и «Холокост 6 миллионов евреев»".

22 августа 2018 г. Мурманск. Антон Благин

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