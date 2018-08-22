Сводки от ополчения Новороссии 22 августа 2018

На Донбассе ликвидирован ещё один украинский оккупант — командир пулемётного отделения Владислав Бондаренко с позывным «Прокурор».

21-летний сержант 92-й отдельной механизированной бригады Бондаренко был на ночном дежурстве под Донецком, когда услышал выстрелы и вышел из укрытия осмотреться.

Пулемётчик посмотрел в тепловизор и это стало последним, что он сделал в своей жизни, — именно в этот момент снайпер попал ему в голову.

Ранение, по словам украинских СМИ, было несовместимо с жизнью.

По данным штаба ВСУ, инцидент произошёл 18 августа под Авдеевкой.

Сообщается, что родом уничтоженный оккупант был из села Камышеватое Кировоградской области, а по данным ТСН — из под Мариуполя.

Читайте также: «Вампир»-убийца: обескровленные овцы гибнут на Западной Украине от клыков неизвестного зверя (ВИДЕО)