Сводки от ополчения Новороссии 22 августа 2018
- 11:00 ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 22 августа 2018.
- 06:13 После смерти матери — это стала моя личная война — боец НМ ДНР «Фермер».
- Вчера 23:14 Военнослужащий НМ ДНР «Юрист»: «Враг не оставляет нам выбора».
- Вчера 23:07 В Луганске схвачен командир карателей (ФОТО).
- Вчера 21:49 Бойцы НМ ДНР держат под контролем северо-запад Горловки.
- Вчера 21:48 На Донбассе ликвидирован командир украинских пулемётчиков «Прокурор» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:49 В ЛНР поймали командира украинского карательного батальона.
- Вчера 19:33 Боевые кошки Донбасса.
ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 22 августа 2018
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После смерти матери — это стала моя личная война — боец НМ ДНР «Фермер»
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Военнослужащий НМ ДНР «Юрист»: «Враг не оставляет нам выбора»
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В Луганске схвачен командир карателей (ФОТО)
В Луганске схвачен «герой АТО» Николай Жиганов.
Уроженец Луганска Жиганов служил в карательном батальоне «Луганск-1», командовал ротой. Принимал участие в боевых действиях против ополчения Донбасса в 2014 году.
По предварительным данным, Жиганов приехал в ЛНР самостоятельно, проведать родственников. Задержан был в ходе мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории ЛНР.
Как утверждают украинские СМИ, один из соседей сообщил силовым структурам ЛНР, кто приехал «погостить» в столицу республики.
Карательный батальон, в котором служил Жиганов, признан террористической организацией постановлением Народного совета ЛНР.
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Бойцы НМ ДНР держат под контролем северо-запад Горловки
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На Донбассе ликвидирован командир украинских пулемётчиков «Прокурор» (ФОТО, ВИДЕО)
На Донбассе ликвидирован ещё один украинский оккупант — командир пулемётного отделения Владислав Бондаренко с позывным «Прокурор».
21-летний сержант 92-й отдельной механизированной бригады Бондаренко был на ночном дежурстве под Донецком, когда услышал выстрелы и вышел из укрытия осмотреться.
Пулемётчик посмотрел в тепловизор и это стало последним, что он сделал в своей жизни, — именно в этот момент снайпер попал ему в голову.
Ранение, по словам украинских СМИ, было несовместимо с жизнью.
По данным штаба ВСУ, инцидент произошёл 18 августа под Авдеевкой.
Сообщается, что родом уничтоженный оккупант был из села Камышеватое Кировоградской области, а по данным ТСН — из под Мариуполя.
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В ЛНР поймали командира украинского карательного батальона
Внезапно.
По данным укро-источников, на территории Луганской Народной Республики гос.безопасность отловила одного из командиров карательного батальона "Луганск-1", который ныне приписан к структурам МВД Украины. Николай Жиганов командовал одной из рот "батальона нац.полиции". Скорее всего поехал в ЛНР повидаться с родственниками. Ниже, укро-жалобы на задержание "героя".
По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", боевики "ЛНР" задержали командира роты батальона нацполиции "Луганск-1", который принимал участие в боях против российских оккупантов, был во многих горячих точках, получал ранения. Жиганов – уроженец Луганска. Наемники РФ задержали его на оккупированной территории.
Оккупанты задержали Жиганова "в ходе мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории ЛНР".
Террористы обвиняют Николая в командовании "карательным батальоном", который, согласно "постановления народного совета ЛНР" признан на оккупированной территории Луганщины "террористической организацией". По данным СМИ боевиков, на Жиганова донес один из местных жителей.
Жиганов Николай Анатольевич, Уроженец и житель г. Луганска. Выпускник заочного отделения Национальной академии внутренних дел, майор милиции. Двенадцать лет проработал в Октябрьском райотделе Луганского городского управления ГУМВД, занимал должность заместителя начальника отдела участковых инспекторов милиции.
В июле 2014 года, когда сепаратисты захватили Луганск со всеми государственными учреждениями, Николай Анатольевич с группой коллег был оставлен руководством ГУМВД в оккупированном террористами областном центре для выполнения оперативно – боевых задач.
В сентябре Николаю было предписано прибыть в Северодонецк, где находилось эвакуированное ГУМВД в Луганской области, чтобы получить указания по дальнейшему прохождению службы. В ходе распределения ему достался один из наиболее горячих блокпостов в городе Счастье, которое находилось практически под беспрерывными артиллерийскими обстрелами террористов. Как говорится, приказы не обсуждаются, и он отправился к новому месту службы.
Война сделала из вчерашнего правоохранителя офицера – фронтовика, который научился, рискуя жизнью, выполнять любые боевые задачи. Бронежилет, каска, автомат и четыре «рожка» патронов – это тот «набор», с которым Николай Анатольевич прибыл в Счастье. С того времени город Счастье стал для него тем передовым рубежом.
«Первое боевое крещение, – рассказывает майор милиции Жиганов, – получил 17 сентября. Примерно в 16 часов боевики пошли в наступление сначала на блокпост ВСУ. Мы услышали автоматные очереди и приготовились к бою. Ведь мы прекрасно понимали, что враг потом пойдет и на нас, чтобы прорвать линию обороны на участке, прилегающем к мосту через Северский Донец. Этого нельзя было ни в коем случае допустить. Ведь такой маневр террористов позволял им вплотную подойти к городу с мирными жителями, захватить стратегический объект – местную теплоэлектростанцию».
И последний бой на своем блокпосту Николай Анатольевич принял 4 октября 2014 года. Перед тем, как пойти в атаку на луганских милиционеров, противник провел мощную артподготовку. Плотный минометный огонь велся по нашим позициям примерно полчаса. В ходе этого обстрела майор Жиганов получил серьезное осколочное ранение в область правой ноги.
В том последнем бою раненному майору Жиганову боевые побратимы оказали первую помощь, и вывезли с поля боя на автомобиле в Счастье. Оттуда военные врачи забрали его в военно-полевой госпиталь, который находится в городе Сватово. Там сделали первую операцию и спасли от ампутации. Затем был Харьковский военный госпиталь. И конечным пунктом в этой эпопее с ранением стал госпиталь МВД Украины, который находится в городе Киеве на улице Бердичевской. Там довелось Николаю Анатольевичу провести почти полгода. Ранение действительно оказалось серьезным. Правда, все самое опасное уже позади. Врачи рекомендуют ему как можно больше ходить, чтобы полностью восстановить все функции поврежденной части ноги.
Сегодня майор Жиганов вернулся из госпиталя и продолжает нести службу в Счастье. Вместе со своими побратимами он свято верит, что ни пяди родной земли они не отдадут врагу.
Примерно недели две назад взяли. Ловили целенаправленно, на блок постах усиленные досмотры были. Как только взяли, сразу всё более-менее успокоилось.
Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 113 УК ЛНР, ч. 2 ст. 119 УК ЛНР, ч. 2 ст. 127 УК ЛНР, ч.2. и ч. 3 ст. 140 УК ЛНР, ч.2 ст. 180 УК ЛНР, ч. 4 ст. 181 УК ЛНР, ч. 2 и ч. 3 ст. 240 УК ЛНР, ч. 2 ст. 257 УК ЛНР, ч. 2 ст. 245 УК ЛНР разыскивается ЖИГАНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 05.01.1976 г.р., зарег. в г. Луганск, п. Юбилейный, ул. Ленина, 7/12, зам. начальника Станично-Луганского ОП ГУНП Украины в Луг.обл.
http://mvdlnr.ru/rozysk_prestupnikov/122-razyskivaetsja-zhiganov-nikolai-anatolevich.html – розыск на сайте МВД ЛНР
https://diana-mihailova.livejournal.com/2531349.html – цинк
Официальные органы ЛНР данную ситуацию пока не комментируют. Если действительно поймали, то отличный улов как для обмена, так и для организации показательного процесса.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Боевые кошки Донбасса
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